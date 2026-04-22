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Kurz nach dem Start Flugzeug-Kapitän von Bildschirm k.o. geschlagen

Sven Ziegler

22.4.2026

Ein sogenanntes HUD setzte den Piloten ausser Gefecht. 
Ein sogenanntes HUD setzte den Piloten ausser Gefecht. 
IMAGO/Depositphotos

Ein ungewöhnlicher Zwischenfall hat am 8. April auf dem Harry Reid International Airport in Las Vegas für Aufregung gesorgt: Kurz nach dem Start löste sich bei einer Boeing 737-700 von Southwest Airlines ein sogenanntes Head-up-Display und traf den Kapitän am Kopf.

Sven Ziegler

22.04.2026, 11:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am 8. April löste sich bei einer Boeing 737-700 von Southwest Airlines in Las Vegas kurz nach dem Start ein Head-up-Display und traf den Kapitän am Kopf.
  • Der Erste Offizier übernahm die Kontrolle, erklärte den Notfall und landete die Maschine nach rund 17 Minuten sicher.
  • Der Kapitän musste medizinisch versorgt und im Rollstuhl aus dem Flugzeug gebracht werden; die Unfallursache wird untersucht.
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Dass ein Pilot mitten im Flug ausfällt, ist selten – und wenn, dann meist aus gesundheitlichen Gründen. Der Vorfall bei Southwest Airlines am 8. April hatte jedoch eine ungewöhnliche Ursache: Ein Head-up-Display löste sich unmittelbar nach dem Start und traf den Kapitän der Boeing 737-700 mit dem Kennzeichen N200WN am Kopf, berichtet das Fachportal «Simple Flying».

Head-up-Displays projizieren wichtige Flugdaten wie Geschwindigkeit und Höhe direkt ins Sichtfeld der Piloten. Die Glasscheibe selbst ist leicht, die gesamte Einheit bringt jedoch einige Kilogramm auf die Waage – genug, um erheblichen Schaden anzurichten.

Co-Pilot reagiert besonnen

Nach dem Einschlag übernahm der Erste Offizier umgehend die Kontrolle über das Flugzeug. In rund 2'100 Metern Höhe erklärte er den Notfall und leitete die Rückkehr nach Las Vegas ein. Nach etwa 17 Minuten landete die Maschine sicher. Der verletzte Kapitän musste medizinisch versorgt und im Rollstuhl aus dem Flugzeug gebracht werden. Über Passagiere an Bord oder weitere Verletzte ist nichts bekannt.

Über den genauen Defekt, der zum Ablösen des Displays geführt hat, ist bislang nichts bekannt. Southwest Airlines hat sich bisher nicht öffentlich zum Vorfall geäussert.

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