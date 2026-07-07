Spanien kämpft erneut mit extremer Hitze. Für Teile der Regionen Aragonien, Katalonien und Valencia haben die Behörden wegen erwarteter Temperaturen von bis zu 42 Grad die höchste Warnstufe ausgerufen. Betroffen sind auch beliebte Ferienregionen.

Darum geht’s Spanien hat für Teile von Aragonien, Katalonien und Valencia die höchste Hitze-Warnstufe Rot ausgerufen.

In den betroffenen Regionen werden Temperaturen von bis zu 42 Grad erwartet.

Die Hitzewelle soll mindestens bis Donnerstag andauern und kann laut Wetterdienst gravierende Auswirkungen auf Gesundheit und Infrastruktur haben.

Spanien steht erneut eine extreme Hitzewelle bevor. Der staatliche Wetterdienst Aemet hat für Teile der Regionen Aragonien, Katalonien und Valencia die höchste Hitze-Warnstufe Rot ausgerufen. Dort werden am Dienstag Temperaturen von bis zu 42 Grad erwartet.

Besonders betroffen sind auch bei Touristinnen und Touristen beliebte Regionen an der Mittelmeerküste. Dazu gehören unter anderem Gebiete rund um Barcelona sowie zahlreiche Badeorte in Katalonien und Valencia.

Warnung vor Gesundheitsgefahren

Nach Angaben des Wetterdienstes bedeutet die Alarmstufe Rot, dass die erwarteten Temperaturen potenziell «sehr ernste Auswirkungen» auf die Gesundheit sowie auf Sachwerte haben können.

Die Behörden rufen die Bevölkerung dazu auf, direkte Sonneneinstrahlung möglichst zu vermeiden, ausreichend zu trinken und körperliche Anstrengungen während der heissesten Tagesstunden zu reduzieren.

Hitzewelle dauert mindestens bis Donnerstag

Nach aktuellen Prognosen soll die Hitzewelle mindestens bis Donnerstag anhalten. Bereits in den vergangenen Wochen war Südeuropa wiederholt von aussergewöhnlich hohen Temperaturen betroffen.

Vor allem ältere Menschen, Kinder und Personen mit Vorerkrankungen gelten bei extremer Hitze als besonders gefährdet.