Spaziergänger entdeckt toten Mann und Tochter (2) im Genfersee

Die zwei Toten wurden am Sonntag entdeckt. (Symbolbild) KEYSTONE

Am Sonntag entdeckte ein Spaziergänger im Genfersee zwei Tote. Es handelt sich um einen Vater und dessen Tochter.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Genfersee wurden zwei Tote entdeckt.

Es handelt sich um einen Vater und seine Tochter.

Laut ersten Erkenntnissen soll der Vater sich und seine Tochter getötet haben. Mehr anzeigen

Am Sonntagnachmittag wurden im Genfersee zwei Leichen entdeckt. Ein Spaziergänger habe vor der Küste in Meillerie auf der französischen Seite des Sees die beiden Toten im See entdeckt.

Laut «Le Messager» handelt es sich bei den Toten um einen Vater und seine zweijährige Tochter. Es bestehe der dringende Verdacht, dass der Vater sich und seine Tochter getötet habe, teilt ein Sprecher der Polizei gegenüber der Zeitung mit.

Die Ermittler hätten die Wohnung des Vaters durchsucht. Weitere Details seien derzeit nicht bekannt.