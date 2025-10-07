SPD-Bürgermeisterin vor ihrem Haus niedergestochen – in Lebensgefahr

Grosser PolizeieinsatzSPD-Bürgermeisterin vor ihrem Haus niedergestochen – in Lebensgefahr
Dominik Müller
7.10.2025
Nur wenige Tage nach ihrem Wahlsieg wird die Bürgermeisterin von Herdecke (Nordrhein-Westfalen) mit schweren Stichverletzungen aufgefunden. Die Polizei ermittelt – die Hintergründe sind bislang unklar.
In der deutschen Ortschaft Herdecke im Bundesland Nordrhein-Westfalen ist offenbar die Bürgermeisterin Iris Stalzer (SPD) niedergestochen worden. Die 57-Jährige soll in Lebensgefahr schweben, wie mehrere deutsche Medien übereinstimmend schreiben. Zuerst hatte «Bild» berichtet.
Nach Informationen der Zeitung wurde die frisch gewählte Bürgermeisterin am Dienstag schwer verletzt von ihrem Sohn in ihrer Wohnung gefunden. Sie soll durch mehrere Messerstiche in Bauch und Rücken verwundet worden sein. Zu ihrem Sohn habe Stalzer gesagt, sie sei auf der Strasse von mehreren Männern angegriffen worden.
Aktuell laufe in der Stadt im Westen Deutschlands ein grösserer Polizeieinsatz, sagte ein Sprecher der Polizei in Hagen, ohne nähere Details zu nennen.
Ein Reporter des «WDR» berichtet von vor Ort, ein Jugendlicher sei in Handschellen von der Polizei aus dem Haus geführt und mitgenommen worden. In welcher Beziehung dieser zum Opfer steht, ist unklar. Gemäss «Bild» handelt es sich aber um den Adoptivsohn Stalzers.
Kanzler Merz äussert seine Anteilnahme
Die 57-jährige SPD-Politikerin war bei der Stichwahl vor knapp eineinhalb Wochen mit 52,2 Prozent der Stimmen zur Bürgermeisterin der 22'500-Einwohner-Stadt im Ruhrgebiet gewählt worden. Laut ihrer Homepage ist die Rechtsanwältin verheiratet und Mutter von zwei Kindern im Teenageralter.
Uns erreicht eine Nachricht über eine abscheuliche Tat aus Herdecke. Sie muss jetzt schnell aufgeklärt werden. Wir bangen um das Leben der designierten Bürgermeisterin Iris Stalzer und hoffen auf vollständige Genesung. Meine Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Angehörigen.