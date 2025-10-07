  1. Privatkunden
Grosser Polizeieinsatz SPD-Bürgermeisterin vor ihrem Haus niedergestochen – in Lebensgefahr

Dominik Müller

7.10.2025

In Herdecke (NRW) läuft derzeit ein grosser Polizei- und Rettungseinsatz.
In Herdecke (NRW) läuft derzeit ein grosser Polizei- und Rettungseinsatz.
Alex Talash/dpa

Nur wenige Tage nach ihrem Wahlsieg wird die Bürgermeisterin von Herdecke (Nordrhein-Westfalen) mit schweren Stichverletzungen aufgefunden. Die Polizei ermittelt – die Hintergründe sind bislang unklar.

Dominik Müller

07.10.2025, 13:57

07.10.2025, 15:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die frisch gewählte Bürgermeisterin von Herdecke, Iris Stalzer (SPD), wurde offenbar durch mehrere Messerstiche schwer verletzt.
  • Laut Medienberichten fand ihr Sohn sie verletzt in der Wohnung.
  • Die Polizei ermittelt und fahndet nach den Tätern; ein politisches Motiv ist bisher nicht bestätigt.
Mehr anzeigen

In der deutschen Ortschaft Herdecke im Bundesland Nordrhein-Westfalen ist offenbar die Bürgermeisterin Iris Stalzer (SPD) niedergestochen worden. Die 57-Jährige soll in Lebensgefahr schweben, wie mehrere deutsche Medien übereinstimmend schreiben. Zuerst hatte «Bild» berichtet.

Nach Informationen der Zeitung wurde die frisch gewählte Bürgermeisterin am Dienstag schwer verletzt von ihrem Sohn in ihrer Wohnung gefunden. Sie soll durch mehrere Messerstiche in Bauch und Rücken verwundet worden sein. Zu ihrem Sohn habe Stalzer gesagt, sie sei auf der Strasse von mehreren Männern angegriffen worden.

Wurde offenbar Opfer eines Verbrechens: Die deutsche Bürgermeisterin Iris Stalzer.
Wurde offenbar Opfer eines Verbrechens: Die deutsche Bürgermeisterin Iris Stalzer.
Facebook/SPD Herdecke

Aktuell laufe in der Stadt im Westen Deutschlands ein grösserer Polizeieinsatz, sagte ein Sprecher der Polizei in Hagen, ohne nähere Details zu nennen.

Ein Reporter des «WDR» berichtet von vor Ort, ein Jugendlicher sei in Handschellen von der Polizei aus dem Haus geführt und mitgenommen worden. In welcher Beziehung dieser zum Opfer steht, ist unklar. Gemäss «Bild» handelt es sich aber um den Adoptivsohn Stalzers.

Die Politikerin wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Spital gebracht.
Die Politikerin wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Spital gebracht.
Alex Talash/dpa

Kanzler Merz äussert seine Anteilnahme

Die 57-jährige SPD-Politikerin war bei der Stichwahl vor knapp eineinhalb Wochen mit 52,2 Prozent der Stimmen zur Bürgermeisterin der 22'500-Einwohner-Stadt im Ruhrgebiet gewählt worden. Laut ihrer Homepage ist die Rechtsanwältin verheiratet und Mutter von zwei Kindern im Teenageralter.

Der deutsche Bundeskanzler hat sich auf der Plattform X zum Vorfall geäussert. Er schreibt von einer «abscheulichen Tat», die «schnell aufgeklärt werden» müsse.

«Wir bangen um das Leben der designierten Bürgermeisterin Iris Stalzer und hoffen auf vollständige Genesung. Meine Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Angehörigen», schreibt Merz weiter.

