Einen Tag vor Kanzlerkür: Union und SPD stellen letzte Weichen für Regierungswechsel

Berlin, 05.5.2025: Regierungswechsel in Deutschland: Einen Tag vor der Wahl von Friedrich Merz zum neuen Bundeskanzler treffen CDU, CSU und SPD am Montag letzte Vorbereitungen. Mit der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags wollen die vier Vorsitzenden der drei Parteien dann das fünfte schwarz-rote Bündnis in der Geschichte der Bundesrepublik besiegeln. Mit der Überreichung der Ernennungsurkunde an Merz durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier endet am Dienstag nach 1245 Tagen die Kanzlerschaft von Olaf Scholz. Am Vorabend würdigt die Bundeswehr den SPD-Politiker vor dem Verteidigungsministerium mit einem grossen Zapfenstreich.

Invalid date