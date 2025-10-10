Tochter soll Bürgermeisterin stundenlang im Keller gefoltert haben

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Neue Details nach Bluttat Tochter soll Bürgermeisterin stundenlang im Keller gefoltert haben

Sven Ziegler

10.10.2025

Iris Stalzer schwebte zeitweise in Lebensgefahr.
Iris Stalzer schwebte zeitweise in Lebensgefahr.
sda

Die SPD-Politikerin und designierte Bürgermeisterin von Herdecke, Iris Stalzer, ist laut Ermittlungen über Stunden von ihrer Adoptivtochter gefoltert worden. Neue Details zeigen das Ausmass der Tat – und werfen Fragen nach einem gescheiterten Hilferuf auf.

,

DPA, Sven Ziegler

10.10.2025, 07:48

10.10.2025, 08:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Iris Stalzer, SPD-Politikerin und designierte Bürgermeisterin von Herdecke, wurde laut Ermittlungen stundenlang von ihrer Adoptivtochter misshandelt.
  • Die 17-Jährige soll die Mutter mit zwei Messern angegriffen und schwer verletzt haben, ehe sie selbst den Notruf wählte.
  • Ein Brandbrief an das Jugendamt deutet darauf hin, dass Stalzer schon zuvor um Hilfe gebeten hatte.
Mehr anzeigen

Der brutale Angriff auf Iris Stalzer erschüttert Deutschland. Die 57-jährige SPD-Kommunalpolitikerin und designierte Bürgermeisterin von Herdecke soll nach Erkenntnissen der Ermittler über Stunden im Keller ihres Hauses von ihrer Adoptivtochter gefoltert worden sein – und nur knapp überlebt haben. Das berichtet die «Bild»-Zeitung unter Berufung auf Polizeikreise.

Demnach traf Stalzer am Dienstag im Keller auf ihre 17-jährige Tochter, die sie mit einer Spraydose und einem Feuerzeug attackierte, um ihre Kleidung in Brand zu setzen. Laut Aussage der Politikerin habe die Jugendliche gesagt, sie wolle sich «rächen» – weshalb, sei bislang unklar. Danach soll sie mit zwei Messern auf ihre Mutter eingestochen und sie insgesamt 13 Mal verletzt haben. Die 57-Jährige erlitt dabei auch Hämatome und mehrere Schädelbrüche.

Ermittler teilen mit. Tochter soll Bürgermeisterin niedergestochen haben

Ermittler teilen mitTochter soll Bürgermeisterin niedergestochen haben

Wie «Bild» berichtet, sei Stalzer während der Attacke über Stunden gequält worden. Unklar ist, wie sie schliesslich vom Keller in den Sessel ihres Wohnzimmers gelangte, wo sie gegen Mittag von Rettungskräften blutüberströmt und nicht ansprechbar gefunden wurde. Ihre Tochter hatte zuvor selbst den Notruf gewählt – und behauptet, mehrere Männer hätten ihre Mutter überfallen.

Tochter wird als tatverdächtig angesehen

Bei der Spurensicherung stellten die Ermittler zahlreiche verwischte Blutspuren fest, die offenbar kurz vor dem Eintreffen der Polizei beseitigt worden waren. Eines der Tatmesser wurde bei Stalzers 15-jährigem Adoptivsohn gefunden. Ob und inwiefern er an der Tat beteiligt war, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Oberstaatsanwalt Bernd Halldorn erklärte, man gehe aufgrund der Spurenlage davon aus, dass die Tochter für die Verletzungen verantwortlich sei. Rechtlich werde die Tat inzwischen als «gefährliche Körperverletzung» eingestuft – nicht als versuchter Mord, da die 17-Jährige selbst den Notruf abgesetzt habe. Das könne als «Rücktritt von der Tat» gewertet werden.

Wurde offenbar Opfer eines Verbrechens: Die deutsche Bürgermeisterin Iris Stalzer.
Wurde offenbar Opfer eines Verbrechens: Die deutsche Bürgermeisterin Iris Stalzer.
Facebook/SPD Herdecke

Die Politikerin wurde nach der Erstversorgung per Helikopter ins Krankenhaus geflogen und notoperiert. Sie schwebte zeitweise in Lebensgefahr.

Wie mehrere Medien berichten, soll Iris Stalzer kurz vor dem Angriff einen sogenannten Brandbrief an das Jugendamt geschrieben haben, in dem sie um Unterstützung bat. Eine Reaktion darauf habe sie offenbar nicht erhalten. Polizeidirektorin Ursula Schönberg bestätigte die Existenz des Schreibens am Mittwoch.

Mehr internationale News

Politik. Taiwan legt bei Luftabwehr nach und appelliert an China

PolitikTaiwan legt bei Luftabwehr nach und appelliert an China

Gaza-Deal gebilligt. So sieht der Fahrplan in Nahost jetzt aus

Gaza-Deal gebilligtSo sieht der Fahrplan in Nahost jetzt aus

Bürgerinitiative. Verteidigungsminister begründet Nein zur Service-Citoyen-Initiatve

BürgerinitiativeVerteidigungsminister begründet Nein zur Service-Citoyen-Initiatve

Meistgelesen

Ein Milliardär greift im Schatten Trumps nach der Macht
Tochter soll Bürgermeisterin stundenlang im Keller gefoltert haben
1500 Grad heisse Masse frisst sich durch Fabrikgebäude von Flumroc
Trump hat Stoltenberg gedrängt, ihm beim Friedensnobelpreis zu helfen +++ Gericht verbietet Nationalgarde-Einsatz in Chicago
So sieht der Fahrplan in Nahost jetzt aus