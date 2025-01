«Der Kapitän ist der beste» – Autofähre gelingt spektakuläres Manöver mitten im Sturm Da bewies einer, dass er Nerven aus Drahtseilen hat: In Kroatien wird ein Kapitän gefeiert, der eine Autofähre mit vielen Kindern an Bord während extremster Sturmböen sicher am Hafenkai anlegte. 16.01.2025

Christian Thumshirn Christian Thumshirn

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dramatische Szenen bei der Anlandung der Autofähre Marjan im Hafen von Supetar in Kroatien.

Trotz Windgeschwindigkeiten um die 130 km/h wagt der Kapitän ein Anlegemanöver.

Trotz Windgeschwindigkeiten um die 130 km/h wagt der Kapitän ein Anlegemanöver.

Heftige Stürme mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometer fegen derzeit über Mittel- und Süddalmatien. Besonders gefährlich können diese orkanartigen Winde auf dem Wasser werden.

Dank eines phänomenalen Kapitäns und einer hervorragenden Besatzung gelang es einer kroatischen Fähre, trotz der extrem schwierigen Bedingungen auf dem Meer sicher im Hafen von Supetar anzulegen.

Handyvideos der Wartenden am Kai gingen in den Sozialen Medien rasch viral. Was genau sie aufgenommen haben, zeigt dir blue News im Video.