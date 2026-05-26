  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Heute Termin im Militärspital Spekulationen um Trumps Gesundheit vor seinem jährlichen Check

dpa

26.5.2026 - 15:15

Nein, das ist keine Foto-Montage und auch kein KI-Bild. Die Aufnahme von Donald Trump wurde im Oktober 2020 während der Covid-Pandemie gemacht.
Nein, das ist keine Foto-Montage und auch kein KI-Bild. Die Aufnahme von Donald Trump wurde im Oktober 2020 während der Covid-Pandemie gemacht.
KEYSTONE

Schwellungen an den Beinen, Blutergüsse an den Händen: Trumps Gesundheitszustand sorgt immer wieder für Spekulationen. Jetzt steht seine nächste jährliche Untersuchung an.

,

DPA, Philipp Dahm

26.05.2026, 15:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusmmen

  • Heute lässt sich Donald Trump wie jedes Jahr im Walter-Reed-Militärspital von seinem Arzt durchchecken.
  • Probleme mit den Beinvenen: Bekannt ist, dass der Präsident an einer chronisch venösen Insuffizienz leidet.
  • Um die geistige Gesundheit des 79-Jährigen gab es zuletzt lebhafte Diskussionen.
Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump will sich heute in einem Militärspital einer turnusgemässen ärztlichen Untersuchung unterziehen. Für den 79-Jährigen ist es bereits der dritte solche Termin in den vergangenen 13 Monaten.

Die Untersuchung im Walter-Reed-Krankenhaus bei Washington ist dem Weissen Haus zufolge für den Vormittag angesetzt. Nach der letzten regulären jährlichen Untersuchung hatte Leibarzt Sean Barbabella dem Präsidenten eine «hervorragende Gesundheit» bescheinigt. 

Trump says he has taken three cognitive tests, including two in his second term

[image or embed]

— Aaron Rupar (@atrupar.com) 22. Mai 2026 um 22:28

In den USA gehört es zu den Eigenheiten des Politikbetriebs, dass Präsidenten regelmässig öffentlich Auskunft über ihren Gesundheitszustand geben – nicht, weil es gesetzlich vorgeschrieben wäre, sondern weil es sich im Laufe der Jahre so eingebürgert hat. 

Trump leidet an chronischem Beinvenenleiden

Im Juli horchten viele auf, als bekannt wurde, dass Trump vorsichtshalber wegen «leichter Schwellungen» im unteren Bereich seiner Beine erneut untersucht wurde.

Wie das Weisse Haus in der Folge mitteilte, leidet Trump demnach an einer chronisch venösen Insuffizienz – also einer Erkrankung der Beinvenen, die vor allem bei älteren Menschen vorkommt. Trump wird am 14. Juni 80 Jahre alt. 

The Daily Show's Desi Lydic on Trump bragging about being the only president to take three cognitive tests: "Kind of a weird flex. It's like bragging about being the only kid in school who gets a 'special helper.'"

[image or embed]

— Bob Geiger (@bobgeiger.bsky.social) 6. Mai 2026 um 18:26

Nach einer weiteren Untersuchung im Militärspital in Bethesda am Rande der Hauptstadt im Oktober war Trump nach Angaben seines Leibarztes nicht nur kerngesund, sondern deutlich besser in Schuss als es sein Alter vermuten liesse.

Barbabella kam damals zu dem Schluss, Trump habe das Herz und Gefässsystem eines 65-Jährigen. Kritiker bemängeln, dass die Veröffentlichungen zu Trumps Gesundheit oft rosige Worte enthielten, aber kaum unabhängig nachprüfbare Fakten. 

Geistige Fitness in der Diskussion

Während seiner zweiten Amtszeit hatte es immer wieder Spekulationen über Trumps Gesundheitszustand gegeben, unter anderem als Aufnahmen von – teils offenbar überschminkten – Blutergüssen an seinen Händen und geschwollen wirkenden Beinen im Netz die Runde machten. 

Trump erklärte die Blutergüsse mit häufigem Händeschütteln, seine Sprecherin Karoline Leavitt nannte zusätzlich auch noch die Einnahme von blutverdünnenden Medikamenten als Ursache. Auch um seine geistige Fitness gab es Gerede.

Ende April haben sich drei Dutzend Neurolog*innen und Psychiater*innen in einem Brief an den Kongress gewandt und ihre Sorge bekundet, der Präsident sei nicht fit für das Amt. Die Quintessenz des Dokuments: «Wir sind der professionellen Meinung, dass das Verhalten von Donald Trump [...] Ausdruck eines sich rasch verschlimmernden, realitätsfernen und zunehmend gefährlichen Niedergangs sind.»

Was das Volk sagt

«The Conversation» mahnt dagegen zur Zurückhaltung: Die Diagnose von Frontotemporaler Demenz [alias Pick-Krankheit] – oder jeder anderen Form von Demenz – ist ein komplexer Prozess. Jede ‹Diagnose›, die gestellt wird, ohne die Person kennenzulernen oder die klinischen Anzeichen zu prüfen, ist reine Spekulation.»

Trump's discolored hand as photographed today by Kevin Dietsch of Getty (Trump is going to Walter Reed for another exam tomorrow)

[image or embed]

— Aaron Rupar (@atrupar.com) 25. Mai 2026 um 18:30

«The Independent» vergleicht die aktuelle Situation mit der Sorge, die die Amerikanerinnen und Amerikaner während der Präsidentschaft von seinem Vorgänger Joe Biden hatten. Die Briten berufen sich auf eine Umfrage, nach der 51 Prozent der Teilnehmenden Trump bescheinigen, im letzten Jahr geistig nachgelassen zu haben.

«Trump war die älteste Person, die jemals das Amt des Präsidenten übernommen hat», heisst es weiter – der New Yorker war bei seiner Einführung einige Monate älter als Biden zum vergleichbaren Zeitpunkt. Der Unterschied sei, dass Trump viel mehr mit der Presse rede, was ihm erlaube, zum Teil ein energetisches Image aufrechtzuerhalten. 

Meistgelesen

Verheiratete Rentner verlieren Tausende Franken – und die grossen Probleme kommen erst
Ausgebooteter Verwaltungsrat schiesst scharf gegen den FCSG
Autobahn voller Wracks: Drohnen bedrohen Putins Nachschub +++ Marschflugkörper abgefangen
«Schlichtweg beispiellose» Hitze-Welle überrollt die Schweiz
Geheimes Papier bringt Bundesrat kurz vor Abstimmung in Bedrängnis

Videos aus dem Ressort

ICE-Agenten zerren Frau aus ihrem Auto

ICE-Agenten zerren Frau aus ihrem Auto

Am 13. Januar 2026 ziehen Beamte der Einwanderungspolizei ICE eine Frau in Minneapolis, Minnesota, aus ihrem Wagen und verhaften Aliya Rahman.

15.01.2026

Trump und Xi in China: Treffen beginnt mit Warnung wegen Taiwan

Trump und Xi in China: Treffen beginnt mit Warnung wegen Taiwan

Chinas Staatschef warnt Trump vor Konflikt um Taiwan. Zum Auftakt des Besuchs von US-Präsident Donald Trump macht der chinesische Staatschef Xi klar, dass die Taiwan-Frage die Beziehung zwischen seinem Land und den USA in eine «äusserst gefährliche Lage bringen» könnte. Ob und was Trump auf Xis Äusserungen entgegnet hat, ist nicht bekannt. Die USA spielen in Bezug auf Taiwan eine wichtige Rolle – unter anderem, weil sie trotz grosser Kritik Pekings Taiwan mit Waffen beliefern.

14.05.2026

Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen

Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen

Berlin, 27.04.2026: Krisendiplomatie in New York: Aussenminister Johann Wadephul fordert mehr Einsatz vom UN-Sicherheitsrat im Iran-Konflikt. O-Ton Johann Wadephul, Aussenminister «Die UN müssen jetzt ihrer Verantwortung gerecht werden, insbesondere der Sicherheitsrat. Kriege und Konflikte schwelen, und wir sehen zum Teil die Unfähigkeit von Staaten, effektive Konfliktlösungsmechanismen in Kraft zu setzen. Insbesondere der Konflikt um den Iran und die blockierte Strasse von Hummus wird ein Thema sein, zu dem ich auch das Wort ergreifen werde im Sicherheitsrat.» Wadephul fordert, der UN-Sicherheitsrat müsse handlungsfähiger werden: Blockaden, auch durch China und Russland, dürften Lösungen nicht länger verhindern. Deutschland hofft zudem auf ein UN-Mandat für eine mögliche Mission in der Strasse von Hormus, einer wichtigen Route für die weltweite Energieversorgung. In New York plant Wadephul Gespräche mit UN-Generalsekretär António Guterres sowie weiteren ranghohen UN-Vertretern und Amtskollegen. Dabei soll es auch um die Zukunft der Vereinten Nationen gehen.

28.04.2026

ICE-Agenten zerren Frau aus ihrem Auto

ICE-Agenten zerren Frau aus ihrem Auto

Trump und Xi in China: Treffen beginnt mit Warnung wegen Taiwan

Trump und Xi in China: Treffen beginnt mit Warnung wegen Taiwan

Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen

Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Politik. Bericht: Internetsperre im Iran teilweise aufgehoben

PolitikBericht: Internetsperre im Iran teilweise aufgehoben

Ukraine-Ticker. Autobahn voller Wracks: Drohnen bedrohen Putins Nachschub +++ Marschflugkörper abgefangen

Ukraine-TickerAutobahn voller Wracks: Drohnen bedrohen Putins Nachschub +++ Marschflugkörper abgefangen

Russland. Nach Angriffsdrohungen: EU beruft russischen Vertreter ein

RusslandNach Angriffsdrohungen: EU beruft russischen Vertreter ein