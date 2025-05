Ferrari-Fahrer verliert mit über 200 km/h Kontrolle – zwei Schwerverletzte

Merz will Italien einbinden: Wichtige Rolle für Ukraine-Verhandlungen?

Rom, 18.05.2025: Friedrich Merz zu Gast bei Giorgia Meloni: der Bundeskanzler hat sich dabei für eine engere Einbindung Italiens in die europäischen Bemühungen um ein Ende des Kriegs in der Ukraine ausgesprochen. Merz kündigt an, darüber in den nächsten Tagen mit anderen europäischen Partnern Gespräche zu führen. In Italien hatte für Irritationen gesorgt, dass Meloni jüngst bei einem Besuch von Staats- und Regierungschefs aus Frankreich, Grossbritannien, Polen und Deutschland in Kiew nicht dabei war. Merz bezeichnet Italien, das seit 2022 von einer Koalition aus drei rechten und konservativen Parteien regiert wird, als «unverzichtbaren strategischen Partner». O-TON Friedrich Merz, Bundeskanzler «Wir sind beide Gründerstaaten der Europäischen Union und verbindet eine Zusammenarbeit über Jahre und Jahrzehnte. Und ich möchte, dass diese Zusammenarbeit fortgesetzt und noch intensiver wird.» Der Kanzler dementiert einen Bericht, wonach Italien auf Drängen der SPD im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung nicht entsprechend erwähnt werde.

19.05.2025