Die schwere Explosion im Moskauer Restaurant «Balzi Rossi» wurde nach offiziellen Angaben durch einen Sprengsatz ausgelöst. Eine Frau soll versucht haben, diesen ins Lokal zu bringen. Ein Wachmann stoppte sie – kurz darauf explodierte die Bombe.

Darum geht's Bei einer Explosion in einem Moskauer Restaurant wurden drei Menschen getötet und 21 weitere verletzt.

Nach Angaben der Ermittler trug eine Frau einen Sprengsatz bei sich und wurde von einem Wachmann gestoppt.

Unklar ist, ob eine private Feier und möglicherweise ein russischer General das Ziel des mutmasslichen Anschlags waren. Zusammenfassung erstellt mit

Eine Explosion in einem Moskauer Restaurant ist nach offiziellen Angaben durch einen Sprengsatz verursacht worden. Zu diesem Schluss seien die Ermittler gekommen, berichtete die Staatsagentur Tass unter Berufung auf das Nationale Antiterror-Komitee. Bei der Explosion waren drei Menschen getötet und weitere 21 verletzt worden. Unklar war, ob ein politisches Motiv hinter dem versuchten Anschlag steckt. Ursprünglich war über eine mögliche Gas-Explosion spekuliert worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler soll eine Frau versucht haben, den Sprengsatz ins Lokal zu bringen. Dabei sei sie von einem Wachmann gestoppt worden, so Tass. Beide kamen bei der Explosion ums Leben, ebenso wie ein Besucher des Café-Restaurants.

Das Restaurant «Balzi Rossi» am Gartenring im erweiterten Zentrum Moskaus war nach Medienberichten für eine private Veranstaltung gebucht worden. In sozialen Medien war sowohl von einer Hochzeitsgesellschaft die Rede wie von der Geburtstagsfeier für einen General der russischen Streitkräfte. Die Behörden äusserten sich zunächst nicht.