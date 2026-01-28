Ein Kriminaltechniker ist am Mittwoch (5.8.2026) neben einem Sprengroboter in der Nähe eines ukrainischen Flugzeugs auf dem Flughafen Leipzig/Halle im Einsatz.

Darum geht’s Am Flughafen Leipzig wurde in der Nacht auf Mittwoch eine mit Sprengstoff präparierte Drohne nahe einem ukrainischen Flugzeug entdeckt.

Der Fund löst auch in der Schweiz Besorgnis aus: Politiker warnen vor möglichen Gefahren für kritische Infrastruktur.

Sicherheitsexperten sprechen von einer neuen Dimension der Bedrohung durch Drohnen. Zusammenfassung erstellt mit

Das gescheiterte Drohnen-Attentat auf den deutschen Flughafen Leipzig schreckt auch in der Schweiz auf, berichtet der «Blick» . Schweizer Politiker aus allen Parteien reagierten äusserst besorgt auf den Vorfall. «Für relativ wenig Geld können mit handelsüblicher Technologie grosse Schäden verursacht, der Flugverkehr lahmgelegt und erhebliche Unsicherheit ausgelöst werden», sagte SVP-Nationalrat Werner Gartmann demnach der Zeitung.

«Was in Leipzig passiert ist, kann auch in der Schweiz passieren», so SP-Ständerätin und Sicherheitspolitikerin Franziska Roth. Der Vorfall zeige die reale Gefahr eines hybriden Krieges.

Drohnen über Militäranlagen, Flughäfen oder Kraftwerken werden auch in der Schweiz häufiger gesichtet. Doch im Ernstfall fehlt laut «Blick» ein klarer Plan: Wer darf eingreifen und eine Drohne stoppen? Das Parlament wolle die offenen Fragen klären. Die Luzerner Mitte-Ständerätin Andrea Gmür-Schönenberger warnt in dem Bericht: «Ich befürchte, dass wir viel zu wenig gerüstet sind.»

Drohnenabwehr ist komplex

Gegenüber «Blick» bezeichnet Sicherheitsexpertin Ulrike Franke den Fall von Leipzig als ersten bekannten Fund einer mit Sprengstoff versehenen Drohne. Dadurch entstehe eine «neue Gefahrenqualität», sagte Franke, die sich bei der Denkfabrik «European Council on Foreign Relations» unter anderem mit Militärtechnologie, Drohnen und künstlicher Intelligenz befasst. Auch die Schweiz sei vor einem möglichen Missbrauch durch Kriminelle nicht gefeit, so Franke.

Auf die Frage, warum die Abwehr von Drohnen so schwierig sei, sagte Franke in einem Interview mit SRF: «Es gibt eine grosse Anzahl von verschiedensten Drohnenabwehrsystemen. Welches man da genau kaufen sollte, fragen sich Flughafenbetreiber und staatliche Akteure zurzeit.»

Zunächst brauche es Erkennungssysteme wie Radar oder Kameras, um Drohnen aufzuspüren, sagte Ivo Capaul vom Center for Security Studies der ETH Zürich dem «Blick». Erst danach könnten Abwehrsysteme eingesetzt werden. Dabei bleibe aber das Risiko, dass Trümmer über bewohntem Gebiet abstürzen oder explodieren, sagte Capaul weiter.

Leipzig: Geopolitischen Hintergrund?

Der Fall am Leipziger Flughafen könnte laut Franke einen geopolitischen Hintergrund haben. Der Leipziger Flughafen sei ein wichtiger Umschlagplatz für die Unterstützung der Ukraine mit Rüstungsgütern.

Nach Informationen von verschiedenen deutschen Medien war eine ukrainische Frachtmaschine, neben der eine Sprengstoff-Drohne entdeckt wurde, am Vortag noch mit Munition beladen.

Die Presse spekuliert, dass Russland hinter dem Vorfall stecken könnte. Laut Franke kann es sich dabei aber auch um «kriminelle Gruppierungen handeln, um Einzeltäter, um Terrorismus jeglicher Couleur».