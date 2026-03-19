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Hü und hott an der Hormus-Strasse Sprengt Trumps Rosenkrieg mit der Nato das Bündnis?

Philipp Dahm

19.3.2026

Trump wirft der NATO «törichten Fehler» in der Strasse von Hormus vor

Trump wirft der NATO «törichten Fehler» in der Strasse von Hormus vor

«Das war ein wichtiger Test, denn wir brauchen sie zwar nicht, aber sie hätten da sein sollen», sagt US-Präsident Donald Trump über die NATO, nachdem sein Wunsch, rasch Kriegsschiffe zur Wiederöffnung der Strasse von Hormus zu entsenden, abgelehnt wu

18.03.2026

Er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht – das Nato-Bündnis kann es Donald Trump nicht recht machen. Nun ziehen die westlichen Partner sich wegen des Iran-Kriegs seinen Zorn zu: Die USA brauchen zwar keine Hilfe, sind aber sauer, dass sie sie nicht bekommen.

Philipp Dahm

19.03.2026, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Erst die Finanzen, dann die Grönland-Gelüste – und nun der Iran-Krieg: Donald Trumps Meinung über die Nato ist am Tiefpunkt.
  • Dieser Text zeichnet Trumps volatile Äusserungen nach: Erst ist er wegen Widerstand enttäuscht, dann braucht er keine Hilfe, dann bittet er um Schiffe, nur um sie dann wieder abzulehnen.
  • Trump fordert militärische Unterstützung von Japan, Südkorea und Australien sowie Europa, hat aber vor allem London im Visier.
  • Stellvertretend für Europa: Wie Berlin gegen eine Entsendung von Truppen in den Nahen Osten argumentiert.
  • «Törichter Fehler» und «sehr schlechte Zukunft»: Trump zählt die Nato ganz öffentlich an.
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Wenn die Nato eine Frau wäre und ihr stärkstes Mitglied der Mann, erlebt das Bündnis gerade eine ziemlich undankbare Partnerschaft mit dem Präsidenten der USA.

Immer wieder droht Donald Trump der Nato, die alles tut, um den fordernden Freund nicht zu verlieren.

Trump macht dem Bündnis Beine: Er klagt, man habe für die Nato immer so viel ausgeben müssen. Es gelingt ihm, die Mitgliedstaaten dazu zu bringen, 3,5 Prozent ihrer Etats für Verteidigung und 1,5 Prozent für kritische Infrastruktur aufzuwenden.

Die Angst, dass der starke Mann aus dem Westen die Ehe aufkündigt und Europa im Angesicht der sich anbahnenden Sturmwolken im Osten allein lässt, ist zu groß. Gleichzeitig übernehmen die Europäer nach Trumps Amtsantritt die Kosten für die Unterstützung der Ukraine.

Trump last night: „We are helping NATO with Ukraine, so NATO should help the US to keep the Strait of Hormuz open.“

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— (((Tendar))) (@tendar.bsky.social) 16. März 2026 um 11:01

Die Verlassensängste nehmen damit jedoch nicht ab: Trumps Grönland-Gelüste wecken erneut die Sorge, dass der 79-Jährige das Bündnis sprengt.

Die Nato ist in seiner Gedankenwelt offenbar nicht in der Lage, die Insel vor fremden Avancen zu schützen. Nur mit Mühe gelingt es dem Kollektiv, den New Yorker von einer Annexion abzubringen.

«Wir brauchen keine Leute, die in Kriege eintreten, wenn ...»

Und nun stellt der Iran-Krieg diese Ehe erneut auf die Probe. Dabei kann das Bündnis es dem Mann nicht recht machen. Besonders deutlich wird das am Beispiel Grossbritannien, das nach dem Kriegsausbruch zunächst die Nutzung heimischer Basen für Iran-Angriffe verbietet – wie etwa auch Spanien.

«Nein zum Krieg». Das ist der spanische Anti-Trump, der sich allein gegen den US-Präsidenten stellt

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Keir Starmer krebst zwar bald darauf zurück und lässt die Nutzung britischer Stützpunkte zu. Der Premier kündigt zudem die Verlegung von Marine-Einheiten in den Nahen Osten an. Trump hat das anfängliche Nein aber nicht gut verkraftet, wie sein Truth-Social-Post vom 7. März zeigt.

Idiot Donald Trump to allies *before* he realized that Iran might block the Strait of Hormuz, which would drive up gas prices and drive down his polls: “We don’t need your stupid help, losers!” Idiot Donald Trump to allies *after* Iran does exactly that a week later: “HELP! HELP! HELP!!!”

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— Mrs. Betty Bowers (@mrsbettybowers.bsky.social) 15. März 2026 um 00:57

Früher sei Grossbritannien noch der vielleicht beste Verbündete gewesen, klagt Trump. Aber die Kriegsschiffe?

«Wir brauchen sie nicht länger – aber wir werden uns erinnern. Wir brauchen keine Leute, die in Kriege eintreten, wenn wir diese schon gewonnen haben.»

Erst nicht gefragt – und dann soll Europa helfen

Eine Woche später tönt das ganz anders: Weil der Krieg den Verkehr in der Strasse von Hormus zum Erliegen bringt, scheint Trump sein Verlangen nach Partnerschaft wiederentdeckt zu haben.

Eskorten sind gefragt: «Hoffentlich schicken China, Frankreich, Japan, Südkorea, Grossbritannien und andere Schiffe in die Region», schreibt der US-Präsident am 14. März.

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116229058692001771
https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116229058692001771
Bild: Truth Social/@realDonaldTrump

In einem zweiten Post legt der Republikaner am gleichen Tag nach, es sei eine gemeinschaftliche Aufgabe, die Meerenge zu sichern – unter der Oberhoheit der USA.

Das stösst Verbündete vor den Kopf, die vor vollendete Tatsachen gestellt werden: Washington und Israel «haben uns vor diesem Krieg auch nicht konsultiert», ärgert sich der deutsche Kanzler Friedrich Merz. «Zu Iran hat es eine gemeinsame Entscheidung über das Ob nie gegeben.»

Wachsende Angst in der Schifffahrt. «Das Bedrohungspotenzial durch Seeminen ist enorm»

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Um alle wartenden Schiffe durch die Strasse von Hormus zu geleiten, fehlt sogar der mächtigsten Marine der Welt die Masse. Und wenn es um die Räumung von Seeminen geht, sind die USA überraschend schlecht aufgestellt. Der Ölpreis steigt und steigt – und mit ihm der Druck auf das Weisse Haus.

Trump: «Wir brauchen niemanden»

Der Ruf nach Hilfe stösst auf taube Ohren: «Einige sind sehr begeistert, andere weniger», drückt es Donald Trump am 16. März auf einer Pressekonferenz aus. Gleichzeitig geht es in die Vorwärtsverteidigung: Eigentlich brauchen die USA gar keine Partner.

«Wir brauchen niemanden», sagt der US-Präsident. «Wir sind die stärkste Nation der Welt. Wir haben weltweit das stärkste Militär der Welt. Wir brauchen sie nicht.»

Er frage vor allem nach Unterstützung, um die Reaktion zu testen – besonders die Briten hätten ihn enttäuscht.

Die Nato-Partner müssten helfen, denn es sei ja ihr Öl, dass die Strasse von Hormus nicht passieren könne, legt Trump in der Air Force One nach: «Wir haben jede Menge Öl.»

Nur: Die USA sind zwar Exporteur des schwarzen Goldes, letztendlich aber auch vom Weltmarktpreis abhängig. Auch in den USA wird Benzin teurer – und im Herbst sind Zwischenwahlen.

«Sehr schlechte Zukunft»: Trump zählt die Nato an

Ganz deutlich wird Donald Trump im Interview mit der «Financial Times» am 16. März:  Wenn die Nato nicht bei der Sicherung der Strasse von Hormus helfe, werde sie vor einer «sehr schlechten Zukunft» stehen, droht er unverhohlen mit einer Scheidung. 

Der jüngste Ausbruch folgt am 17. März auf Truth Social: Er sei «nicht überrascht», dass die Nato bei seinem Krieg nicht mitmachen wolle, schreibt Trump.

Und weiter: «Weil wir militärisch so erfolgreich sind, ‹brauchen› wir die Unterstützung der NATO-Länder nicht mehr – das haben wir nie getan! Das Gleiche gilt für Japan, Australien oder Südkorea.»

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116245182325726375
https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116245182325726375
Bild: Truth Social/@realDonaldTrump

Das ist nicht ganz fair: Ja, Australien hat abgesagt und Südkorea zaudert, aber Japan prüft immerhin eine Marine-Entsendung.

Zu spät?

Trump schreibt weiter: «Als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, dem bei weitem mächtigsten Land der Welt sage ich: Wir brauchen die Hilfe von niemandem!»

Wie Berlin argumentiert

In Europa ist auch kaum jemand dazu bereit. «Es ist nicht unser Krieg, wir haben ihn nicht begonnen», sagt stellvertretend der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius bei einem Besuch seines lettischen Amtskollegen Andris Spruds in Berlin.

europeans when asked to help unblock the strait of hormuz

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— Hadas Weiss (@hadas.bsky.social) 16. März 2026 um 09:52

«Wir werden es nicht tun», sagt Deutschlands Kanzler über die Entsendung der Bundesmarine an die Strasse von Hormus. «Bis heute ist uns auch kein Konzept bekannt, wie eine solche Operation überhaupt gelingen könnte.»

Das Ende des Regimes «herbeizubomben, wird nach allen Erfahrungen, die wir ja auch in früheren Jahren und Jahrzehnten gemacht haben, aller Voraussicht nach nicht gelingen», wird Friedrich Merz deutlich.

BREAKING : 🇫🇷 French President Macron has now openly revolted against the US & Israel “France did not choose this Iran war. We are not taking part in it. Nobody can force us”

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— alexjungle.bsky.social (@alexjungle.bsky.social) 17. März 2026 um 18:51

Die Nato sei ein Verteidigungs- und kein Interventionsbündnis: Er selbst habe mit dafür gesorgt, dass die berechtigten Anliegen Trumps für eine bessere Nato-Finanzierung erfüllt worden seien.

Merz weiter: «Deswegen wünsche ich mir, dass wir auch mit dem notwendigen Respekt im Bündnis hier miteinander umgehen.» 

Trump: US-Hilfegesuch war «nur ein Test»

Aus Berlin und auch Paris gibt es ein deutliches Nein. London reagiert zaghafter – und erntet dafür dennoch mehr Wut.

Als er Starmer um einige Minenräumboote gebeten habe, habe der gesagt, er müsse darüber erst mit seinem Team beraten, erzählt Trump am 17. März laut BBC.

Trump on Starmer: "He says, 'Well, I'd like to ask my team.' I said, 'You don't have to worry about a team. You're the prime minister. You can make a decision. You don't have to speak to anybody.' So it's very disappointing."

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— Aaron Rupar (@atrupar.com) 16. März 2026 um 21:38

Trump regiert offensichtlich anders als der Brite: «Ich sagte: ‹Sie müssen sich keine Sorgen um ein Team machen. Sie haben kein Team. Sie sind der Premierminister. Sie können eine Entscheidung treffen. Sie müssen mit niemandem sprechen›», berichtet er von dem Telefonat und klagt: «Es ist also sehr enttäuschend.»

Trump is asked to speak directly to the people of the UK but immediately pivots to criticizing Starmer and ranting about Iran (he at no point addresses the question he was asked)

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— Aaron Rupar (@atrupar.com) 17. März 2026 um 17:22

Doch klar ist, dass die aktuelle Lage die Nato als Ganzes gefährdet. Dass das Bündnis sich für seinen Krieg im Nahen Osten nicht zuständig hält, sei ein «törichter Fehler», lautet Trumps jüngstes Urteil – siehe Video am Anfang dieser Geschichte.

Er bezweifelt ganz öffentlich den Zusammenhalt und somit den Sinn der Nato: Die aktuelle Meinungsverschiedenheit sei «ein toller Test», droht er. Trumps Rosenkrieg mit der Nato wird immer schlimmer: Der nächste Akt in dem Drama scheint schon geschrieben zu sein.

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Er werde nicht vergessen, macht der US-Präsident deutlich: Die Frage ist bloss, ob es wirklich zur Scheidung kommt oder das Weisse Haus Europa unter Druck setzt, indem es etwa die Ukraine quält.

Schade, dass es für Staaten keine Paartherapie gibt.

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Europa kauft wegen Sanktionen kaum iranisches Öl. Trotzdem steigen unsere Spritpreise. Der Konflikt scheint weit weg – doch der Ölmarkt kennt keine Grenzen. Warum wir das an der Zapfsäule spüren, erklärt das Video.

12.03.2026

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