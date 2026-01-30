Springsteens Protestsong stürmt die Charts und regt Trump mächtig auf

Bruce Springsteen hat mit «Streets of Minneapolis» einen Nerv getroffen: Nicht nur in den USA, sondern auch in der Schweiz und Europa schlägt das Lied ein, das sich gegen ICE und Donald Trumps Regierung wendet. Der 79-Jährige kommt mit dem Protestsong gar nicht gut zurecht.

Bruce Springsteen ist offenbar ein Meister seines Fachs: Am Montag, den 26. Januar setzt sich der Sänger unter Eindruck des ICE-Einsatzes im Bundesstaat Minnesota an den Schreibtisch und schreibt ein Lied, das er am Dienstag einspielt und am Mittwoch veröffentlicht.

Und bereits heute ist «Streets of Minneapolis» ein Hit – und das nicht nur in den USA: Wie «List Wire» berichtet, hat der Song es bei den iTunes-Charts in 19 Ländern auf Platz eins geschafft. Neben den USA und englischsprachigen Staaten wie Grossbritannien, Neuseeland, Australien oder Kanada sind auch diverse eruopäische Vertreter dabei.

In Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und der Schweiz stehen die iTunes-User beispielsweise ebenfalls auf das Lied. Auf YouTube gibt es zwei Videos dazu, die zusammen in gut einem Tag auf fünf Millionen Klicks kommen. Das zeigt: Der 76-jährige US-Star hat einen Nerv getroffen.

Hörerschaft hat «Tränen in den Augen»

Das Stück, das eine Anlehnung an seinen Hit «Streets of Philadelphia» von 1994 ist, bewegt sein Publikum. «Ich lebe in [der Metropolregion Minneapolis-Saint Paul] Twin Cities, und das hat mir Tränen in die Augen getrieben. Ihr wisst gar nicht, wie viel es uns bedeutet, die Liebe und Unterstützung aus dem Land und der Welt zu hören», schreibt ein YouTube-Kommentator.

Before singing "The Promised Land" at the Light of Day concert in Red Bank, New Jersey, Bruce Springsteen delivered a new Donald Trump takedown : "ICE should get the F out of Minneapolis" (January 17, 2026) 🎥 : Brian Cilli



[image or embed] — Rinaldo Mogyorosy (@rinaldomogyorosy.bsky.social) 19. Januar 2026 um 00:02

«Ich habe in Ramadi, Irak, gekämpft... aber das hier war viel beängstigender», schreibt ein anderer YouTube-User aus Minneapolis. «Aber dieser Song und die Kommentare, die ich hier lese, geben mir das Gefühl, dass diese kleine Mühlenstadt im Mittleren Westen gerade viel grösser geworden ist, und das auf die beste Art und Weise. Danke, Bruce!»

Eine Sprecherin des Weissen Hauses, Abigail Jackson, hat auf Springsteens Song reagiert: Die Regierung mache Druck auf die Demokraten in den Bundesstaaten, damit diese helfen würden, «gefährliche kriminelle illegale Einwanderer zu entfernen», zitiert sie «Rolling Stone».

«Seine Haut ist vollkommen verkümmert»: Trump reagiert

Worauf sich die Trump-Administration nicht konzentriere, seien «irgendwelche Lieder mit irrelevanten Meinungen und ungenauen Informationen». Die Medien sollten stattdessen «darüber berichten, dass die Demokraten sich geweigert haben, mit der Regierung zusammenzuarbeiten, und stattdessen beschlossen haben, diesen kriminellen Illegalen Zuflucht zu gewähren.»

Trump selbst schimpft den en Sänger «hochgradig überschätzt»: «Ich habe ihn nie gemocht, habe nie seine Musik gemocht oder seine radikale linke Politik. Und noch wichtiger: Er hat kein Talent.» Dagegen sprechen über 140 Millioenn verkaufte Aufnahmen, 20 Grammys, 2 Golden Globes und ein Oscar. 2016 erhielt Springsteen die Presidential Medal of Freedom.

«The Boss»? Ist «nur ein aufdringlicher, unausstehlicher Idiot» und «dumm wie ein Stein», ärgert sich Trump weiter: «Diese ausgedörrte ‹Pflaume› eines Rockers (seine Haut ist vollkommen verkümmert) sollte sein Maul halten», pöbelt der 79-Jährige.

Der Text von «Streets of Minneapolis»

Through the winter's ice and cold / Down Nicollet Avenue / A city aflame fought fire and ice / 'Neath an occupier's boots / King Trump‘s private army from the DHS / Guns belted to their coats / Came to Minneapolis to enforce the law / Or so their story goes

Against smoke and rubber bullets / In the dawn's early light / Citizens stood for justice / Their voices ringin' through the night / And there were bloody footprints / Where mercy should have stood / And two dead, left to die on snow-filled streets / Alex Pretti and Renee Good

Refrain: Oh, our Minneapolis, I hear your voice / Singing through the bloody mist / Here in our home, they killed and roamed / In the winter of ’26 / We’ll take our stand for this land / And the stranger in our midst / We’ll remember the names of those who died / On the streets of Minneapolis

Trump‘s federal thugs beat up on / His face and his chest / Then we heard the gunshots / And Alex Pretti lay in the snow dead / Their claim was self-defense, sir / Just don’t believe your eyes / It’s our blood and bones / And these whistles and phones / Against Miller and Noem‘s dirty lies

Now they say they're here to uphold the law / But they trample on our rights / If your skin is black or brown, my friend / You can be questioned or deported on sightIn our chants of «ICE out now» / Our city's heart and soul persists / Through broken glass and bloody tears / On the streets of Minneapolis