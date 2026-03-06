  1. Privatkunden
Nach US-Angriff auf Irans Marine Sri Lanka evakuiert mehr als 200 iranische Soldaten

Nicole Agostini

6.3.2026

Nach US-Angriff auf Irans Marine: Sri Lanka evakuiert mehr als 200 iranische Soldaten

Nach US-Angriff auf Irans Marine: Sri Lanka evakuiert mehr als 200 iranische Soldaten

Vor der Küste Sri Lankas versenkten die USA eine iranische Fregatte. 32 Soldaten von 200 konnten gerettet werden. Am Tag später evakuierte Sri Lanka die Besatzung eines weiteren iranischen Kriegsschiffs.

06.03.2026

Vor der Küste Sri Lankas versenkten die USA eine iranische Fregatte mit über 200 Soldaten an Bord. 32 konnten gerettet werden. Nur einen Tag später evakuierte Sri Lanka die Besatzung eines weiteren iranischen Kriegsschiffs.

Nicole Agostini

06.03.2026, 17:04

Sri Lanka hat die Kontrolle über ein iranisches Schiff vor seiner Küste übernommen. Die sri-lankische Marine teilte am Freitag mit, sie habe mit der Evakuierung der mehr als 200 Seeleute an Bord der «IRIS Buschehr» begonnen. Das Schiff hatte nach einem Motorschaden um Hilfe gebeten. 

Die Besatzung der «IRIS Buschehr» werde zunächst in den Hafen von Colombo und nach medizinischen Untersuchungen und Einreiseformalitäten zum Marinestützpunkt Welisara gebracht, etwa 20 Kilometer nördlich der Hauptstadt. Das Schiff werde später in einen Hafen im Osten der Insel verlegt.

Die Übernahme des Schiffes durch die sri-lankische Regierung erfolgte, nachdem die USA am Mittwoch das iranische Kriegsschiff «IRIS Dena» vor der Küste Sri Lankas versenkt hatten. Das Schiff hatte an von Indien ausgerichteten Marineübungen teilgenommen, bevor es auf dem Heimweg in internationale Gewässer einlief. Laut dem indischen Verteidigungsministerium beteiligten sich mindestens 74 Länder an den Übungen, darunter die US-Marine, die Aufklärungsflüge und Patrouillenübungen durchführte. Die sri-lankische Marine rettete nach dem Angriff 32 Seeleute und barg 87 Leichen.

Wie Sri Lanka zum Krieg gegen den Iran steht, erfährst du im Video.

Raketen im Anflug – so schützt sich Israel mit seinem Hightech-Abwehrschirm

Raketen im Anflug – so schützt sich Israel mit seinem Hightech-Abwehrschirm

Raketenalarm als Dauerbedrohung – Israel spannt einen Hightech-Schutzschirm über das Land. Vom «Iron Dome» bis zu «Arrow 3» reicht das Abwehrnetz – es zerstört Geschosse teils sogar ausserhalb der Erdatmosphäre.

03.03.2026

