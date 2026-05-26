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Nach Vorwürfen von Collien Fernandes Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Christian Ulmen

Sven Ziegler

26.5.2026

Die Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes.
Die Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes.
Marcus Brandt/dpa

Nach Vorwürfen von Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes hat die Staatsanwaltschaft Potsdam ein Ermittlungsverfahren gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen eingeleitet. Im Zentrum stehen mutmassliche Fälle von Körperverletzung im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt.

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DPA, Sven Ziegler

26.05.2026, 13:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt gegen Christian Ulmen.
  • Es geht um mutmassliche Körperverletzung im Rahmen häuslicher Gewalt.
  • Ulmen bestreitet die Vorwürfe, für ihn gilt die Unschuldsvermutung.
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Im Fall der von der Schauspielerin Collien Fernandes erhobenen Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen hat die Staatsanwaltschaft Potsdam ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es gehe um den Vorwurf der Körperverletzung im Rahmen häuslicher Gewalt, sagte eine Sprecherin der Behörde am Dienstag. Zuvor hatten die «Potsdamer Neuesten Nachrichten» berichtet.

Konkret gehe es um mehrere Vorfälle, die sich in den Jahren 2022 und 2023 in Spanien ereignet haben sollen. Die Vorwürfe der «digitalen Gewalt» würden weiterhin geprüft, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Zuvor hatte der Fall bei der Staatsanwaltschaft Itzehoe gelegen.

Ulmen selbst bestreitet die Anschuldigungen, es gilt die Unschuldsvermutung. Der heute 50 Jahre alte Ulmen und die 44-jährige Moderatorin und Schauspielerin Fernandes waren seit 2011 ein Paar, vergangenes Jahr gaben sie ihre Trennung bekannt. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter.

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