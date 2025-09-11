Wer hat jetzt das Sagen im Himalaya-Staat?

Nepal: Ausgangssperre wegen Protesten verlängert STORY: Nach den gewaltsamen Protesten mit Dutzenden Toten in Nepal soll die Ausgangssperre in der Hauptstadt Kathmandu weiterhin gelten. Die Armee bereite die Wiederaufnahme von Gesprächen mit Demonstranten der sogenannten «Generation Z» vor, um einen neuen Interimsführer für den Himalaya-Staat zu bestimmen, so ein Armeesprecher am Donnerstag. Eine Sperrung von Social-Media-Plattformen, die mittlerweile wieder aufgehoben wurde, hatte am Montag Zehntausende von Menschen auf die Strasse getrieben. Die Demonstranten setzten unter anderem das Parlament und Regierungsgebäude sowie Wohnsitze von Ministern und anderen Politikern in Brand. Pawan Sharma, Demonstrant und Informatikstudent: «Wir wollen keine alten Politiker. Politiker, die Gutes tun und nicht in Korruption verwickelt waren, sind in Ordnung. Alte Politiker und alte Parteien sollen sich jedoch nicht einmischen. Das sind die Dinge, die ich will, und jetzt werde ich meinen Abschluss machen und meine Fähigkeiten verbessern. Ich unterstütze unser Land mit dem, was ich tun kann, und mit meinem IT-Wissen und allem, was ich einbringen kann.» Sabin Tamang, Demonstrant und Student: «Um unser Land nach vorne zu bringen, müssen wir uns für gute Menschen entscheiden, anstatt für nahestehende Menschen. Wir sollten die Zukunft des Landes Menschen überlassen, die eine gute Ideologie haben und nicht egozentrisch sind.» Karan Kulung, Demonstrant und Student: «Früher dachte ich, ich würde ins Ausland gehen, um meine Chancen zu nutzen, da ich nach dem Abitur keine Zukunft mehr hatte. Aber jetzt hat sich meine Perspektive geändert. Mein Ziel ist es, zum Aufbau Nepals beizutragen und hier eine bessere Zukunft zu schaffen.» Ministerpräsident Oli war angesichts der Unruhen am Dienstag zurückgetreten. Die Zahl der Todesopfer der Proteste stieg bis Donnerstag auf 30, teilte das nepalesische Gesundheitsministerium mit, über 1000 wurden verletzt. Nepal hat rund 30 Millionen Einwohner. Und es sind die schwersten Unruhen seit Jahrzehnten in dem armen Himalaya-Staat. Die parlamentarische Demokratie ist noch jung. Denn die jahrhundertealte Monarchie wurde erst 2008 abgeschafft. Zuvor herrschte für zehn Jahre, von 1996 bis 2006, Bürgerkrieg in dem Land. 11.09.2025

Als die Polizei in Nepal das Feuer auf Demonstranten eröffnet, kennt der Zorn keine Grenzen mehr. Und nach dem Rücktritt des Regierungschefs ist unklar, wer in dem Himalaya-Staat die Verantwortung trägt.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit Tagen gibt es in Nepal schwere Ausschreitungen. Die Polizei eröffnete das Feuer auf die Demonstranten.

Der Ministerpräsident ist zurückgetreten, sein Aufenthaltsort unbekannt. Nun ist unklar, wer in Nepal das Sagen hat.

Vertreter der Protestierenden trafen sich mit Militärs am Armeehauptquartier in Kathmandu, um über einen Übergangsregierungschef zu diskutieren. Mehr anzeigen

Am Donnerstagmorgen wurde es in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu plötzlich geschäftig. Das Militär hob eine wegen gewaltsamer Proteste verhängte Ausgangssperre für vier Stunden auf – und die Einwohner nutzten die Gelegenheit für Einkäufe oder den Besuch hinduistischer Tempel. Inmitten des Durcheinanders der vergangenen Tage fragten sich die Menschen, wer in dem Himalaya-Staat jetzt das Sagen hat. Nach zwei Tagen der Proteste hatte die nepalesische Armee am Dienstagabend die Kontrolle in Kathmandu übernommen.

Nachdem die Polizei bei einer Demonstration vor dem Parlament gegen eine Blockade von Social-Media-Plattformen wie Facebook und Youtube das Feuer eröffnet und mehrere Menschen getötet hatte, kannte der Zorn keine Grenzen mehr. Die Demonstranten brannten Regierungsgebäude und Geschäfte nieder und liessen sich auch nicht davon beschwichtigen, dass die Regierung die Social-Media-Sperre wieder zurücknahm.

Soldaten patrouillieren in Kathmandu

Ministerpräsident Khadga Prasad Sharma Oli trat vor dem Hintergrund der Unruhen zurück. Jetzt patrouillieren Soldaten in den Strassen der Hauptstadt, kontrollieren Fahrzeuge und bieten Hilfsbedürftigen Unterstützung an. Wer während der Suche nach einer Interimsregierungschefin oder einem Interimsregierungschef die Verantwortung übernimmt, war auch am Donnerstag zunächst weiter unklar.

Nachdem Oli seinen Rücktritt eingereicht hatte, bat ihn Präsident Ram Chandra Poudel, bis zum Antritt eines neuen Kabinetts die Regierungsgeschäfte weiterzuführen. Doch Oli flüchtete aus seinem Amtssitz. Sein Aufenthaltsort ist unklar – genauso wie die Antwort auf die Frage, wer nun eigentlich die Verantwortung trägt.

«Nach all dem brauchen wir Frieden»

«Ich finde, es sollte so bald wie möglich eine Wahl geben und neue Anführer sollten gewählt werden, die in der Lage sind, für das Land zu arbeiten», sagte die Ladenbesitzerin Sanu Bohara. «Nach all dem brauchen wir Frieden. Es hätte nicht so viel Zerstörung geben sollen, aber das ist bereits passiert.» Anup Keshar Thapa, ein pensionierter Regierungsbeamter, der die verkohlten Amtssitze der Minister besichtigte, sagte, es sei unklar, wer das Land führen werde und ob die Menschen ihnen tatsächlich zuhören würden. «Wenn die Proteste organisiert abgelaufen wären, wäre klar, wer die Führung hat», sagte er.

Vertreter der Protestierenden trafen sich am Mittwoch mit Militärs am Armeehauptquartier in Kathmandu, um über einen Übergangsregierungschef zu diskutieren. Einige machten sich für die Juristin Sushila Karki stark, ehemals Oberste Richterin des Obersten Gerichtshofs und die erste Frau, die dieses Amt innehatte. Rehan Raj Dangal, ein Vertreter der Demonstranten, sagte, Karki sei als Interimsministerpräsidentin vorgeschlagen worden. Unter den Demonstrierenden, die sich vor dem Armeehauptquartier versammelt hatten, waren aber nicht alle von der Idee überzeugt.

Bei den schweren Ausschreitungen gab es bereits 30 Tote und über 1000 Verletzte. Keystone/EPA/Narendra Shrestha

Junge Menschen wandern aus

Die Proteste in Nepal sind Ausdruck einer allgemeinen Unzufriedenheit. Viele junge Menschen blicken verärgert auf die Familien der politischen Elite, die im Luxus schwelgen und Vorteile geniessen, während ein Grossteil der Jungen Schwierigkeiten hat, Arbeit zu finden. Die Jugendarbeitslosigkeit lag nach Angaben der Weltbank im vergangenen Jahr bei 20 Prozent. Die Regierung schätzt, dass mehr als 2000 junge Nepalesinnen und Nepalesen jährlich auswandern, um im Nahen Osten oder Südostasien nach Arbeit zu suchen.

Die Demonstranten legten Feuer im Parlamentsgebäude, der Präsidentenresidenz, dem Zentralsekretariat, in dem sich die Büros des Ministerpräsidenten und wichtiger Ministerien befinden, sowie in der offiziellen Residenz des Ministerpräsidenten. Auch am Mittwoch stieg noch Rauch über den Gebäuden auf. Das Gebäude der Zeitung «Kantipur», dem grössten Medienunternehmen Nepals, wurde ebenfalls in Brand gesetzt, ausserdem Autohäuser. Auch die Strassenränder waren von ausgebrannten Autos gesäumt.

Über 1000 Verletzte

Das Militär wird in Nepal nur selten mobilisiert. Als der Polizei die Kontrolle entglitt, blieben die Soldaten zunächst in ihren Kasernen. Am Dienstagabend rückte das Militär schliesslich aus – um Recht und Ordnung zu schützen, wie es mitteilte.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Mittwoch stieg die Zahl der Todesopfer im Zuge der Unruhen zuletzt auf 30. Verletzt wurden mehr als 1030 Menschen. Unterdessen häufen sich Berichte über Opfer auch in anderen Teilen des Landes.

Am Mittwoch schlugen Soldaten in Kathmandu einen Gefängnisausbruch nieder. Häftlinge hatten Wärter überwältigt, Feuer gelegt und versucht, zu fliehen. Die Soldaten feuerten Schüsse in die Luft ab, nahmen die Flüchtenden fest und brachten sie in andere Gefängnisse. Verletzte wurden nicht gemeldet.