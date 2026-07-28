Erneut wird Japan von einem starken Erdbeben heimgesucht. Wieder trifft es eine Region, die erst vor zehn Jahren schwer getroffen worden war.

Darum geht's Ein starkes Erdbeben erschüttert Japans Süden.

Für Kyushu wurde eine Tsunami-Warnung herausgegeben.

Über Schäden und Opfer gibt es noch keine Angaben. Zusammenfassung erstellt mit

Ein Erdbeben der geschätzten Stärke 7,1 hat den Süden Japans erschüttert. Die nationale Wetterbehörde gab eine Warnung vor Flutwellen von bis einem Meter Höhe aus. Das Bebenzentrum lag in der Region Kumamoto auf der südwestlichen Hauptinsel Kyushu in einer Tiefe von zehn Kilometern.

Zu möglichen Schäden und Opfer gab es zunächst keine Angaben. Es gebe keine Unregelmässigkeiten an Atomkraftwerken durch die starke Erschütterung, berichteten japanische Medien unter Berufung auf die Betreiber. Kurz nach dem ersten Beben kam es auf Kyushu zu starken Nachbeben.

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Die Region Kumamoto war vor zehn Jahren von einem ebenfalls schweren Erdbeben der Stärke 7,3 heimgesucht worden. Dutzende Menschen waren dabei damals direkt ums Leben gekommen. Zehntausende weitere mussten zeitweise in Notunterkünften untergebracht werden. Zudem gab es schwere Schäden an Gebäuden, darunter an der berühmten Burg von Kumamoto.