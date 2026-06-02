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Stärke 6,2 Starkes Erdbeben vor Süditalien in grosser Tiefe

SDA

2.6.2026 - 07:07

Das Beben ereignete sich etwa auf der Höhe des Ortes Paola, gut drei Autostunden südlich von Neapel
Das Beben ereignete sich etwa auf der Höhe des Ortes Paola, gut drei Autostunden südlich von Neapel
GFZ

Ein starkes Erdbeben hat in der Nacht vor der Küste Süditaliens den Meeresboden erschüttert – dank grosser Tiefe blieben die Folgen offenbar gering.

Keystone-SDA

02.06.2026, 07:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Erdbeben der Stärke 6,1 bis 6,2 hat sich vor der Küste Kalabriens in rund 250 Kilometern Tiefe ereignet, wodurch die Auswirkungen voraussichtlich begrenzt bleiben.
  • Das Epizentrum lag im Meer nahe der südlichen Spitze Italiens, etwa auf Höhe der Stadt Paola.
  • Schäden oder Notrufe wurden bislang nicht gemeldet; die Region gilt als seismisch aktiv.
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Vor der Küste Süditaliens hat die Erde gebebt. Das Beben der Stärke 6,2 ereignete sich in einer grossen Tiefe von rund 250 Kilometern, weshalb die Auswirkungen begrenzt sein dürften, wie die US-Erdbebenwarte (USGS) berichtete.

Das Epizentrum lag demnach im Meer, einige Kilometer vor der Küste Kalabriens – fast an der Spitze des italienischen Stiefels. Das Beben ereignete sich etwa auf der Höhe des Ortes Paola, gut drei Autostunden südlich von Neapel.

Die italienische Feuerwehr erklärte auf der Plattform X etwa eine halbe Stunde nach dem nächtlichen Beben, dass bislang keine damit zusammenhängenden Notrufe eingegangen seien.

Das Helmholtz-Zentrum für Geoforschung in Potsdam (GFZ) gab die Stärke des Bebens mit 6,1 an. Leichte Abweichungen sind nach den ersten Messungen nicht unüblich. Die Tiefe des Bebens wurde ebenfalls mit 250 Kilometern angegeben.

Die Region Kalabrien und die nahe Insel Sizilien sind seismisch aktive Regionen.

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