Feuerwehren im Dauereinsatz Starkregen überflutet Westen Deutschlands – Bilder zeigen Strassen unter Wasser

dpa

9.9.2025 - 10:49

Feuerwehr und Polizei sind seit dem frühen Morgen im Dauereinsatz. Und der Deutsche Wetterdienst warnt weiter vor teils extremem Starkregen in Teilen Westdeutschlands.

DPA

09.09.2025, 10:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Mönchengladbach und im Rhein-Erft-Kreis mussten Feuerwehr und THW dutzende Male ausrücken
  • Überflutete Keller, vollgelaufene Strassen und Unfälle auf Autobahnen sorgten für Chaos
  • Laut DWD fielen teils bis zu 90 Liter Regen pro Quadratmeter, am stärksten betroffen waren Eifel, Köln und Aachen
Mehr anzeigen

Schwere Unwetter mit Starkregen haben vor allem im Westen Nordrhein-Westfalens zahlreiche Einsätze von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Nach Polizeiangaben liefen Keller und Wohnungen voll, ganze Strassenzüge wurden überflutet.

In Mönchengladbach rückten Einsatzkräfte bis zum frühen Morgen bereits mehr als 70 Mal aus. Unter anderem befreite die Feuerwehr eine Familie aus einer vollgelaufenen Wohnung. Auch Autofahrer mussten aus ihren Autos gerettet werden. Wegen des starken Regens durften Eltern selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder am Morgen zur Schule schicken wollten, wie die Stadt mitteilte. 

In Bedburg im Rhein-Erft-Kreis gab es ebenfalls zahlreiche Einsätze, so die Polizei. Keller wurden geflutet, Strassenzüge stehen unter Wasser. THW und Feuerwehr pumpten an über 100 Einsatzstellen Keller leer und versuchten, Häuser mit Sandsäcken zu schützen, wie der WDR berichtete. 

Der Starkregen sorgte auch auf den Strassen für Probleme. Auf der A4 bei Frechen stürzte ein Lastwagen um – laut Polizei vermutlich wegen Aquaplanings. Es bildeten sich kilometerlange Staus. Autofahrer mussten laut WDR ungefähr eine Stunde Wartezeit einkalkulieren. Auf der A46 in Düsseldorf lief ein Autobahntunnel voll.

Bis zu 90 Liter pro Quadratmeter

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor vor Gewittern mit erhöhter Starkregengefahr in mehreren westlichen Bundesländern gewarnt. In Rheinland-Pfalz, dem Saarland sowie Teilen von Nordrhein-Westfalen und Baden-Württembergs seien bis zum Vormittag Regenmengen bis zu 60 Liter pro Quadratmeter möglich, «insbesondere in Verbindung mit Gewittern auch deutlich mehr». In der Eifelregion könnten bis zu 80 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, in Staulagen bis 90 Liter innerhalb von sechs bis neun Stunden.

Laut DWD sollten der Raum Aachen, Köln, die Eifelregion und das Ahrtal am stärksten betroffen sein – das Unwetter sei aber nicht so extrem wie während der Ahrtal-Flutkatastrophe 2021. Ein Sprecher der Polizei erklärte nachts, es sei sehr ruhig geblieben. Erst am frühen Morgen habe es im Ahrtal zu regnen begonnen. Bei der Hochwasserkatastrophe vor mehr als vier Jahren hatte es im Ahrtal mindestens 135 Tote gegeben.

Die Unwetter sollen noch bis zum Vormittag anhalten und ab Mittag nach Nordosten ziehend nachlassen. Nachmittags und abends kann es im westlichen Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen noch kleinräumig Starkregen geben.

