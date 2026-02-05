  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kommunikation zusammengebrochen Musk stellt Putins Armee das Internet ab – das findet diese gar nicht lustig

Sven Ziegler

5.2.2026

Elon Musk ist derzeit bei den Russen nicht sonderlich beliebt. 
Elon Musk ist derzeit bei den Russen nicht sonderlich beliebt. 
KEYSTONE

Elon Musk soll die Nutzung des Satellitensystems Starlink durch russische Truppen in der Ukraine eingeschränkt haben. Russische Militärkanäle sprechen laut einem Bericht von massiven Problemen an der Front.

Sven Ziegler

05.02.2026, 15:11

05.02.2026, 15:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • SpaceX hat Massnahmen gegen die Nutzung von Starlink durch russische Einheiten ergriffen.
  • Russische Militärkanäle berichten von Kommunikationsproblemen und Ausfällen bei Drohnen und Artilleriekoordination.
  • Offizielle Bestätigungen der geschilderten militärischen Auswirkungen liegen bislang nicht vor.
Mehr anzeigen

Das Satelliteninternet Starlink spielt im Ukraine-Krieg eine zentrale Rolle. Nach Angaben der ukrainischen Regierung und Berichten russischer Militärblogger sollen russische Einheiten in der Ukraine zuletzt teilweise den Zugang zum System verloren haben. 

Demnach sollen aktuell nur noch Starlink-Terminals funktionieren, die auf einer sogenannten Whitelist registriert sind. Der ukrainische Vizepremier und Digitalminister Mychajlo Fedorow schrieb auf der Plattform X, zugelassene Geräte würden normal arbeiten. Ziel sei es, nicht registrierte Terminals – darunter solche, die von russischen Truppen genutzt werden – auszuschliessen.

Starlink gilt im Krieg als entscheidend für Kommunikation und Koordination an der Front. Die Ukraine nutzt das System seit Beginn der russischen Invasion. Nach ukrainischen Angaben sollen russische Einheiten jedoch seit mehr als einem Jahr ebenfalls über inoffizielle Wege an Terminals gelangt sein, etwa über Zwischenhändler. Russland nutzte das System einerseits zur Kommunikation, andererseits aber auch zur Steuerung von Raketen oder ähnlichen Geschossen. 

Doch damit ist jetzt Schluss. Mehrere russische Militärblogger berichten von grossflächigen Ausfällen. Ukrainische Vertreter sprachen teilweise von weitreichenden Folgen. Ein Berater des Verteidigungsministeriums schrieb demnach, die «Truppenführung» der russischen Seite sei zusammengebrochen und Angriffe hätten in einigen Frontabschnitten aufgehört.

Musk wird von russischer Armee beleidigt

Auch ukrainische Soldaten bestätigen Kommunikationsprobleme auf russischer Seite. Gleichzeitig unterscheiden sich die Darstellungen: Einige russische Quellen sprachen von Ausfällen bei beiden Kriegsparteien, andere berichteten, dass ukrainische Einheiten weiterhin Zugang hätten.

Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben derzeit nicht.

Die mutmasslichen Ausfälle sorgten in russischen Militärkanälen für teils heftige Reaktionen. Einige Beiträge enthielten offene Beschimpfungen gegen SpaceX-Gründer Elon Musk. Auf Fotos eines ausgefallenen Systems sei eine beleidigende Botschaft gegen Musk angebracht worden, berichtet die «Bild»-Zeitung. Darauf sei Musk als «Schwuchtel» bezeichnet worden. 

Auf diesem Foto wird Musk als «Schwuchtel» bezeichnet.
Auf diesem Foto wird Musk als «Schwuchtel» bezeichnet.
X / War Translated

Auch der russische TV-Moderator Wladimir Solowjow forderte im Staatsfernsehen drastische Gegenmassnahmen und sprach davon, Musks Satelliten zerstören zu müssen.

Starlink war im Verlauf des Krieges mehrfach politisch umstritten. Musk hatte der Ukraine in der Vergangenheit auch Einschränkungen auferlegt, etwa beim Einsatz des Systems für Angriffe auf russische Militärziele auf der Krim.

Mehr internationale News

Politik. USA und Russland wollen Militärdialog wieder aufnehmen

PolitikUSA und Russland wollen Militärdialog wieder aufnehmen

Politik. USA und Russland wollen Militärdialog wieder aufnehmen

PolitikUSA und Russland wollen Militärdialog wieder aufnehmen

Grossbritannien. Britische Medien zählen Premierminister Keir Starmer an

GrossbritannienBritische Medien zählen Premierminister Keir Starmer an

Meistgelesen

«Kann er mal das Maul halten?» – Anhörung von Trump-Minister läuft aus dem Ruder
Høiby wegen «Vergewaltigung»-Google-Suche befragt – dann kommen ihm die Tränen
Jetzt ist bekannt, wie viel Trump am Schweizer Zoll-Hammer verdiente
Musk stellt Putins Armee Internet ab – das findet diese gar nicht lustig
Eltern halten Mädchen für hochbegabt – und ziehen deswegen vor Gericht