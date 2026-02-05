Elon Musk ist derzeit bei den Russen nicht sonderlich beliebt. KEYSTONE

Elon Musk soll die Nutzung des Satellitensystems Starlink durch russische Truppen in der Ukraine eingeschränkt haben. Russische Militärkanäle sprechen laut einem Bericht von massiven Problemen an der Front.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen SpaceX hat Massnahmen gegen die Nutzung von Starlink durch russische Einheiten ergriffen.

Russische Militärkanäle berichten von Kommunikationsproblemen und Ausfällen bei Drohnen und Artilleriekoordination.

Offizielle Bestätigungen der geschilderten militärischen Auswirkungen liegen bislang nicht vor. Mehr anzeigen

Das Satelliteninternet Starlink spielt im Ukraine-Krieg eine zentrale Rolle. Nach Angaben der ukrainischen Regierung und Berichten russischer Militärblogger sollen russische Einheiten in der Ukraine zuletzt teilweise den Zugang zum System verloren haben.

Demnach sollen aktuell nur noch Starlink-Terminals funktionieren, die auf einer sogenannten Whitelist registriert sind. Der ukrainische Vizepremier und Digitalminister Mychajlo Fedorow schrieb auf der Plattform X, zugelassene Geräte würden normal arbeiten. Ziel sei es, nicht registrierte Terminals – darunter solche, die von russischen Truppen genutzt werden – auszuschliessen.

Ukraine’s Minister of Defense, Fedorov, stated that starting today the "white lists" for Starlink are beginning to operate. pic.twitter.com/kE3sDkVSCn — WarTranslated (@wartranslated) February 5, 2026

Starlink gilt im Krieg als entscheidend für Kommunikation und Koordination an der Front. Die Ukraine nutzt das System seit Beginn der russischen Invasion. Nach ukrainischen Angaben sollen russische Einheiten jedoch seit mehr als einem Jahr ebenfalls über inoffizielle Wege an Terminals gelangt sein, etwa über Zwischenhändler. Russland nutzte das System einerseits zur Kommunikation, andererseits aber auch zur Steuerung von Raketen oder ähnlichen Geschossen.

Doch damit ist jetzt Schluss. Mehrere russische Militärblogger berichten von grossflächigen Ausfällen. Ukrainische Vertreter sprachen teilweise von weitreichenden Folgen. Ein Berater des Verteidigungsministeriums schrieb demnach, die «Truppenführung» der russischen Seite sei zusammengebrochen und Angriffe hätten in einigen Frontabschnitten aufgehört.

Musk wird von russischer Armee beleidigt

Auch ukrainische Soldaten bestätigen Kommunikationsprobleme auf russischer Seite. Gleichzeitig unterscheiden sich die Darstellungen: Einige russische Quellen sprachen von Ausfällen bei beiden Kriegsparteien, andere berichteten, dass ukrainische Einheiten weiterhin Zugang hätten.

Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben derzeit nicht.

Die mutmasslichen Ausfälle sorgten in russischen Militärkanälen für teils heftige Reaktionen. Einige Beiträge enthielten offene Beschimpfungen gegen SpaceX-Gründer Elon Musk. Auf Fotos eines ausgefallenen Systems sei eine beleidigende Botschaft gegen Musk angebracht worden, berichtet die «Bild»-Zeitung. Darauf sei Musk als «Schwuchtel» bezeichnet worden.

Auch der russische TV-Moderator Wladimir Solowjow forderte im Staatsfernsehen drastische Gegenmassnahmen und sprach davon, Musks Satelliten zerstören zu müssen.

Starlink war im Verlauf des Krieges mehrfach politisch umstritten. Musk hatte der Ukraine in der Vergangenheit auch Einschränkungen auferlegt, etwa beim Einsatz des Systems für Angriffe auf russische Militärziele auf der Krim.