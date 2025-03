Musikvideo geht viral: Sie singt für Elon Musk – und das Netz dreht durch Die 46-jährige Alessandra Basher veröffentlicht auf ihrem X-Account ein Lied über Elon Musk: Sie lobt den Tech-Tycoon über alles – und sorgt mit ihrer Jubelarie für hitzige Diskussionen. 25.03.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alessandra Basher ist eine Mutter aus Amerika, der der X-Account @alessandrajokes mit über 5000 Follower*innen gehört.

Jetzt hat sie auf ihrem Social Media-Account ein Musikvideo über Elon Musk veröffentlicht.

Das Video geht auf X viral: Es wurde bisher über 1,8 Millionen mal angesehen. Mehr anzeigen

Alessandra Basher veröffentlicht auf ihrem X-Account @alessandrajokes ein Musikvideo über Elon Musk. Sie bedankt sich bei dem reichsten Mann der Welt für all seine Errungenschaften: Dass er Raketen baut, Teslas produziert, in der Politik mitmischt, Twitter beherrscht – und so weiter.

Das Musikvideo, das du oben anschauen kannst, geht auf X viral: Bereits über 1.8 Millionen Views hat es erreicht – und über 2900 Kommentare. Die Diskussionen auf dem Social-Media-Kanal sind sehr hitzig: Während die einen das Lied als Parodie interpretieren oder gegen Elon Musk sind, nehmen ihn andere in Schutz und feiern ihn ab.

Die Mutter aus Amerika schreibt über sich auf X, dass sie gerne eine Stand-Up-Comedienne wäre. Vielleicht startet sie ja mit diesem Elon-Musk-Song eine Karriere.

