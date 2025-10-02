Stell dir mal vor, du bist ein hoher US-Militär – und dann das

Mission accomplished: Pete Hegseth (links) und Donald Trump am 30. September in der Marine Corps Base Quantico. KEYSTONE

Stell dir mal vor, du kommst zur Arbeit – und dein Boss sagt dir erstmal, dass du dich nicht so anstellen sollst, dick bist und jetzt aussortiert wirst. Dann kommt der Oberboss: Er setzt auf veraltete Technik und will dich in eine fremde Abteilung schicken. So erging es den höchsten US-Militärs.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die höchsten US-Militärs haben sich am 30. September in Quantico, Virginia, getroffen, um Kriegsrat zu halten.

«Kriegsminister» Pete Hegseth kritisiert den Zustand der Streitkräfte und beschwört einen neuen «Krieger-Ethos».

Wer seinen Bart behalten will, zu dick ist oder nicht spurt, fliegt raus.

Donald Trump will das veraltete Schlachtschiff-Konzept neu beleben und findet Stealth-Schiffe unnötig hässlich.

Trump fordert den Einsatz des Militärs im Inneren, weil das eine gute Tradition sei. Mehr anzeigen

Stell dir mal vor, du bist ein richtig hohes Tier beim US-Militär – und bekommst diese Nachricht, dass alle Generäle und Admiräle sich am 30. September in Quantico im US-Bundesstaat Virginia einzufinden haben.

Du verschiebst also erstmal deine Termine. Wenn du weit weg bist, musst du flugs die Reise organisieren, auf die du natürlich deinen ganzen Stab mitnehmen musst. Eine Video-Konferenz liegt offenbar nicht drin, weshalb Uncle Sam wohl Millionen ausgibt, um das Treffen zu ermöglichen.

Es muss wohl ein besonders brennendes Thema sein, das diesen Aufwand rechtfertigt. Und nun sitzt du also mit hunderten Kollegen in diesem Saal. Niemand weiss genau, worum es gehen wird.

Stell dir also vor, du bist einer dieser wichtigen Militärs, und dann ...

... erzählt dir Pete Hegseth vom «Krieger-Ethos»

«Kriegsminister» Pete Hegseth fordert einen «Krieger-Ethos», der von oben gelebt werden soll: «Wir haben die heilige Pflicht, dafür zu sorgen, dass unsere Kriegerinnen und Krieger von den fähigsten und qualifiziertesten Kampfführern angeführt werden.»

Du gehörst aber wahrscheinlich nicht dazu: «Viel zu lange haben wir das nicht getan. Das Militär wurde von törichten und rücksichtslosen Politikern dazu gezwungen, sich auf die falschen Dinge zu konzentrieren. In vielerlei Hinsicht geht es in dieser Rede darum, den jahrzehntelangen Verfall zu beheben», meint Hegseth.

... sagt der Minister, was «Sch****» ist

Hegseth: «Diese Administration hat vom ersten Tag an viel getan, um soziale Gerechtigkeit, politische Korrektheit und den giftigen ideologischen Müll, der unser Ministerium infiziert hatte, zu beseitigen und um diese Politik herauszureissen.»

Der 45-Jährige verbietet «Identitätsmonate, DEI-Büros, Typen in Kleidern, die Anbetung des Klimawandels, Teilung, Ablenkung und Genderwahn». «Keine Trümmer mehr», sagt Hegseth – und man ahnt, wie der Artillerie-Verantwortliche in diesem Moment gezuckt hat. «Ich habe es schon einmal gesagt und werde es wieder sagen: Wir sind fertig mit diesem Sch****.»

... meint Hegseth, dass du zu dick bist

Hegseth: «Ehrlich gesagt ist es ermüdend, auf Kampftruppen – oder irgendeine Formation – zu schauen und fette Truppen zu sehen. Ebenso ist es völlig inakzeptabel, fette Generäle und Admiräle in den Hallen des Pentagon zu sehen. Das sieht schlecht aus. Es ist schlecht, und das ist nicht, was wir sind.»

Vielleicht verfluchst du als hohes Tier in dem Moment die vielen Arbeitsessen mit den ausländischen Militärattachés und sagst gleich mal ein paar Meetings ab, um dich stattdessen zu stählen. Vielleicht fragst du dich stattdessen, ob jetzt auch alle Fussballtrainer dünn und topfit sein müssen, um gute Arbeit zu leisten.

«Keine Bartträger mehr. Die Ära der ausufernden und lächerlichen Rasierprofile ist vorbei.» Pete Hegseth

... erfährst du, dass ausgesiebt wird

«Wir werden leistungsstarke Offiziere und Unteroffiziere schneller befördern und die mit schlechten Leistungen schneller loswerden», kündigt Hegseth an. «Die gleichen Reformen gab es auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg.»

Die Zeit der alten Generäle wie den geschassten Mark Milley oder von Militär-Legenden wie Norman Schwarzkopf und George Patton sei vorbei: «Es wird weitere Führungswechsel geben, da bin ich mir sicher, nicht weil wir das wollen, sondern weil wir es müssen», verspricht der frühere «Fox News»-Moderator. Wer nicht mitzieht, fliegt raus.

... kommt Trump und macht Trump-Sachen

Stell dir vor, du hast noch Jetlag von deinem Last-Minute-Flug von Guam im Pazifik – und dann erzählt dir dein Präsident diese ganzen Sachen, die du schon zigfach gehört hast.

Trump: "One thing with Obama, I have zero respect for him, but he would bop down those stairs. I've never seen it. Da-da, da-da, da-da, bop, bop, bop."



pic.twitter.com/PwYeBUIzsr — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) September 30, 2025

Alles war so toll in seiner ersten Amtszeit – die Wirtschaft, das Militär, alles top! Dann vier Jahre unter Joe Biden. «Ich werde das nie vergessen», sagt Trump. Und die Umbenennungen! Das Kriegsministerium. Der Golf von Amerika. Der Richter, der ihm dabei recht gegeben hat.

Und der Krieg. Manchmal muss man ihn führen, weiss Trump. Und dieselben beenden, das kann er auch. Sieben an der Zahl – oder auf einen Streich? «Im Krieg weiss man nie, was passieren wird», so der 79-Jährige. Und der Krieg in der Ukraine, den hätte es mit ihm auch nie gegeben.

... faselt Trump von Schlachtschiffen und Stealth

Du als hohes Tier beim Militär weisst natürlich, dass wir in Zeiten von Drohnen und Raketen leben, sie entweder wegen ihrer hohen Anzahl oder wegen ihrer hohen Geschwindigkeit eine Herausforderung für moderne Streitkräfte sind. Dein Oberkommandierender ist jedoch auf einem ganz anderen Kurs.

Trump: I think we should start thinking about battleships… It is something we're considering, the concept of battleship. Six inch side solid steel. Not aluminum that melts if it looks at a missile coming at it. Starts melting. Bullets are a lot less expensive than missiles. pic.twitter.com/IUEkHpgPgx — Acyn (@Acyn) September 30, 2025

«Das ist etwas, das wir in Betracht ziehen, das Konzept des Schlachtschiffs«, sagt Trump. «Sechs Zoll dicker, massiver Stahl. Kein Aluminium, das schmilzt, wenn es eine Rakete sieht, die auf es zukommt. Es fängt an zu schmelzen.» Er liebe Schlachtschiffe seit dem Film «Victory at Sea»: «Nichts konnte sie stoppen», schwärmt er.

Trump to top US generals:



“I’m a very aesthetic person. I don't like some of the ships you are doing aesthetically. They say it is stealth. That's not stealth. An ugly ship is not necessary in order to say you are stealth”pic.twitter.com/czQnnBAiKS — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) September 30, 2025

Was Trump nicht mag, ist das Aussehen moderner Schiffe mit Stealth-Eigenschaften: «Ich bin ein sehr ästhetischer Mensch. Einige der Schiffe, die ihr baut, gefallen mir ästhetisch nicht. Sie sagen, es sei Stealth. Das ist aber nicht stealth. Ein hässliches Schiff ist nicht notwendig, um zu sagen, dass man getarnt ist.»

... will Trump dich im Inneren einsetzen

«Es ist der Feind im Inneren, und wir müssen uns darum kümmern, bevor es ausser Kontrolle gerät»: Trump überrascht die Militärs mit der Ankündigung, es zur Bekämpfung von Unruhen gegen Demonstrierende einsetzen zu wollen.

‘We have to handle it before it gets out of control’



President Trump addresses handling the ‘enemy from within’ during Quantico speech pic.twitter.com/K3E1gUgBZ3 — Just the News (@JustTheNews) September 30, 2025

Das sei eine Tradition: Früher seien Siedler geschützt, im Wilden Westen habe man «Gesetzlose und Banditen» gejagt. «Unsere Geschichte ist voll von militärischen Helden, die es mit allen Feinden aufgenommen haben – im Ausland und zu Hause.»

It’s 100% happening.



Trump said the Military’s core mission is supposed to be “defending the homeland”, not policing the globe.



He then says we are “under invasion from within”, by a uniformless domestic enemy.



Trump is going to use the US MIL to save the Republic! pic.twitter.com/s3Jb6gTwGO — Clandestine (@WarClandestine) September 30, 2025

Der Einsatz an der Heimatfront sei sogar die erste Priorität des Militärs: «Es gibt eine Invasion im Inneren», sagt Trump. Der Feind sei dabei auch noch schwerer zu erkennen: «Wenn sie wenigstens eine Uniform tragen würden, könnte man sie ausschalten.»

... verrät Trump auch noch Geheimnisse

«Ich habe ein oder zwei U-Boote – ich werde zum zweiten nichts sagen – an Russlands Küste beordert – einfach, um vorsichtig zu sein.», sagt Trump. Bisher war bloss der Einsatz eines U-Bootes bekannt, aber über das zweite spricht der Commander-in-Chief ja auch nicht.

Trump to generals: "We can't let people throw around that word. I call it the N word. There are two N words and you can't use either of them."



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 30. September 2025 um 15:39

Man dürfe nicht zulassen, dass jenes Wort benutzt werde, führt der New Yorker mit Blick auf Russland aus. «Ich nenne es das N-Wort. Es gibt zwei N-Worte, und man kann keines von beiden benutzen. Und ehrlich gesagt: Wenn [Nuklearwaffen] eingesetzt werden, haben wir mehr als jeder andere. Wir haben bessere, wir haben neuere.»

... fordert Trump auch noch Applaus ein

«Ich habe noch nie einen so stillen Raum betreten», sagt Trump. «Amüsieren Sie sich einfach. Und wenn Sie applaudieren wollen, applaudieren Sie.»

Trump to a room of generals: "I've never walked into a room so silent before. Just have a good time. And if you want to applaud, you applaud." — Aaron Rupar (@atrupar.com) 2025-09-30T13:31:05.594Z

Du weisst als hohes Tier beim US-Militär natürlich, dass deine Kollegen und du zu Neutralität verpflichtet sind und es sich nicht ziemt, zu klatschen. Der Präsident weiss das offenbar nicht. Immerhin: Auch Buh-Rufe sind passé.