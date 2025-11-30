Stefanie P. wurde getötet. instagram / badgalfani

Die seit einer Woche vermisste Grazer Influencerin Stefanie P. ist tot. Ihr Ex-Partner hat laut Polizei gestanden, sie erwürgt, in einen Koffer gepackt und in Slowenien vergraben zu haben.

Die 32-jährige Stefanie P. wurde am Samstag in einem Waldstück in Slowenien tot aufgefunden.

Ihr Ex-Freund Patrik M. soll sie nach einer Feier erwürgt und die Leiche im Auto über die Grenze transportiert haben.

Zwei weitere Männer – sein Bruder und sein Stiefvater – wurden in Österreich festgenommen; ihre Rolle ist noch unklar. Mehr anzeigen

Fast eine Woche lang suchten Angehörige und Ermittler nach der Grazer Influencerin Stefanie P. Am Samstag bestätigten Polizei und Staatsanwaltschaft, dass die 32-Jährige tot ist. Ihre Leiche wurde in einem Waldstück nahe Majšperk in Slowenien entdeckt – versteckt in einem Koffer, der im Erdreich vergraben war.

Der Fund folgte auf ein Geständnis ihres Ex-Freundes Patrik M. (31). Er war zuvor nach Österreich ausgeliefert und stundenlang von der Polizei befragt worden.

Geständnis nach anfänglichem Leugnen

Wie die österreichischen Behörden schildern, bestritt der Mann die Vorwürfe zunächst. Erst im Verlauf der mehrstündigen Einvernahme gab er zu, Stefanie P. nach einer Weihnachtsfeier abgepasst und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt zu haben.

Anschliessend habe er den Körper in einen Koffer gelegt und am Nachmittag des 23. November im Auto über die Grenze nach Slowenien gebracht. Den genauen Ablageort wollte er anfangs nicht nennen – erst am Folgetag führte er die Ermittler dorthin. Am Samstagmittag wurde die Leiche schliesslich gefunden.

Zeugen hatten den Verdächtigen am Tag nach dem Verschwinden mit einer auffälligen Stoffrolle nahe der Wohnung der 32-Jährigen gesehen. Wenig später entdeckte die Polizei seinen ausgebrannten roten VW Golf in Grenznähe – möglicherweise, um Spuren zu beseitigen.

Ob der Brand mit dem Fall zusammenhängt, ist Teil der Ermittlungen.

Zwei weitere Männer festgenommen

Laut Landespolizeidirektion stehen auch der Bruder und der Stiefvater von Patrik M. im Fokus. Beide wurden in Graz festgenommen. Ob sie an der Tat oder an der Vertuschung beteiligt waren, ist noch offen.

Stefanie P. war in der Nacht vor ihrem Verschwinden in einem Club in Graz unterwegs. Auch ihr Ex-Freund hielt sich dort auf. Die Influencerin verliess den Club am frühen Morgen – zu einem vereinbarten Fotoshooting am nächsten Tag erschien sie nicht mehr.

Die Behörden setzen die Ermittlungen fort und prüfen nun alle Abläufe sowie die Rolle sämtlicher Beteiligten.