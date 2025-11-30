Der Fund folgte auf ein Geständnis ihres Ex-Freundes Patrik M. (31). Er war zuvor nach Österreich ausgeliefert und stundenlang von der Polizei befragt worden.
Geständnis nach anfänglichem Leugnen
Wie die österreichischen Behörden schildern, bestritt der Mann die Vorwürfe zunächst. Erst im Verlauf der mehrstündigen Einvernahme gab er zu, Stefanie P. nach einer Weihnachtsfeier abgepasst und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt zu haben.
Anschliessend habe er den Körper in einen Koffer gelegt und am Nachmittag des 23. November im Auto über die Grenze nach Slowenien gebracht. Den genauen Ablageort wollte er anfangs nicht nennen – erst am Folgetag führte er die Ermittler dorthin. Am Samstagmittag wurde die Leiche schliesslich gefunden.
Zeugen hatten den Verdächtigen am Tag nach dem Verschwinden mit einer auffälligen Stoffrolle nahe der Wohnung der 32-Jährigen gesehen. Wenig später entdeckte die Polizei seinen ausgebrannten roten VW Golf in Grenznähe – möglicherweise, um Spuren zu beseitigen.
Ob der Brand mit dem Fall zusammenhängt, ist Teil der Ermittlungen.
Zwei weitere Männer festgenommen
Laut Landespolizeidirektion stehen auch der Bruder und der Stiefvater von Patrik M. im Fokus. Beide wurden in Graz festgenommen. Ob sie an der Tat oder an der Vertuschung beteiligt waren, ist noch offen.
Stefanie P. war in der Nacht vor ihrem Verschwinden in einem Club in Graz unterwegs. Auch ihr Ex-Freund hielt sich dort auf. Die Influencerin verliess den Club am frühen Morgen – zu einem vereinbarten Fotoshooting am nächsten Tag erschien sie nicht mehr.
Die Behörden setzen die Ermittlungen fort und prüfen nun alle Abläufe sowie die Rolle sämtlicher Beteiligten.