«Die Lebenserwartung der Russen beträgt hier 12 Minuten»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Erbitterte Kämpfe in Stepnohirsk «Die Lebenserwartung der Russen beträgt hier 12 Minuten»

Sven Ziegler

26.2.2026

In Stepnohirsk stehen sich Russen und Ukraine direkt gegenüber. (Symbolbild)
In Stepnohirsk stehen sich Russen und Ukraine direkt gegenüber. (Symbolbild)
KEYSTONE

Im ostukrainischen Stepnohirsk liefern sich ukrainische und russische Einheiten erbitterte Häuserkämpfe. Laut ukrainischen Offizieren ist die Überlebenszeit neu mobilisierter russischer Soldaten dort extrem kurz – die Gefechte könnten strategisch weitreichende Folgen haben.

Sven Ziegler

26.02.2026, 09:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Stepnohirsk nahe Saporischschja kämpfen ukrainische und russische Truppen in intensiven Häusergefechten.
  • Ein ukrainischer Offizier schätzt die «Lebenserwartung eines mobilisierten Russen» dort auf rund zwölf Minuten.
  • Die Kontrolle über das Dorf gilt als entscheidend, da es den Zugang zum Fluss Kinska und damit die Annäherung an Saporischschja beeinflusst.
Mehr anzeigen

Ein zerstörter Wohnblock, ausgebrannte Fassaden, Granattrichter zwischen Wohnhäusern – Stepnohirsk ist zum Brennpunkt an der Front in der Region Saporischschja geworden. Wie die britische «The Times» berichtet, toben in dem Dorf heftige Gefechte zwischen ukrainischen und russischen Einheiten.

Das einst rund 5000 Einwohner zählende Dorf gilt als letzte ukrainische Verteidigungsstellung vor dem Fluss Kinska. Nach ukrainischen Angaben sind dort bis zu 20’000 russische Soldaten im Einsatz. Ziel sei es, sich nördlich in Richtung Saporischschja vorzuarbeiten. Sollten russische Truppen den Fluss überqueren, könnten sie die Stadt «rund um die Uhr» mit Artillerie beschiessen, sagte ein ukrainischer Offizier mit dem Kampfnamen «Mongol» der «The Times». «Unsere Aufgabe ist es in erster Linie, Russen zu töten.»

Ein weiterer Offizier der ukrainischen Eliteeinheit «Ferrata», genannt «Nine», zeichnete ein drastisches Bild. «Ich schätze, dass die Lebenserwartung eines mobilisierten Russen hier etwa 12 Minuten beträgt, nicht mehr», zitierte ihn die britische Zeitung. Russische Quellen hatten zuvor behauptet, bereits Stellungen im Dorf zu halten. Analysten des Institute for the Study of War berichteten hingegen von anhaltenden russischen Angriffen auf ukrainische Positionen.

Ukrainer und Russen liefern sich erbitterte Kämpfe. 
Ukrainer und Russen liefern sich erbitterte Kämpfe. 
KEYSTONE

Laut ukrainischen Angaben hat der Kreml bis zu 65’000 Soldaten in die Region entsandt. Die ukrainischen Verteidiger sehen sich eigenen Aussagen zufolge zahlenmässig im Verhältnis von eins zu sieben unterlegen.

Einsätze im Gebiet sind höchst riskant

Wie riskant die Einsätze sind, schilderte ein Sergeant mit dem Rufnamen «Ice» gegenüber «The Times». Im Dezember habe er ein 15-köpfiges Spezialteam in die Nähe einer von Russland kontrollierten Farm geschickt, um Beobachtungs- und Hinterhaltspunkte einzurichten. Um einer Einkesselung zu entgehen, hätten sich die Soldaten in vier Gruppen aufgeteilt und seien 15 Kilometer zu Fuss marschiert.

Nach mehrtägiger Beobachtung seien reguläre Infanterieeinheiten nachgeführt worden. Kurz vor dem Ziel sei eine der Gruppen von einer Drohne entdeckt worden, die sofort das Feuer eröffnet habe. Ein enger Freund von «Ice» sei dabei ums Leben gekommen. Innerhalb von 15 Minuten seien zudem acht sogenannte FPV-Drohnen in einen bereits beschädigten Unterstand eingeschlagen.

Die Soldaten hätten sich mit wassergetränkten Masken in dem brennenden Schutzraum verschanzt. «Wir machten den Feind glauben, dass wir alle schon verbrannt sind», sagte «Ice». Mehrere Männer hätten schwere Brandverletzungen erlitten, überlebten jedoch.

Marschflugkörper Flamingo. Kiews Wunderwaffe wurde lange ausgebremst – doch jetzt schlägt sie richtig zu

Marschflugkörper FlamingoKiews Wunderwaffe wurde lange ausgebremst – doch jetzt schlägt sie richtig zu

Nach Angaben der ukrainischen Seite konnte eine russische Flankenbewegung im Februar gestoppt werden, nachdem der russische Zugang zum Satelliteninternet Starlink in der Ukraine blockiert worden sei. Dennoch dauern die Angriffe über das Zentrum von Stepnohirsk an. «Mongol» kündigte an, man werde weiterkämpfen, solange sich russische Truppen auf ukrainischem Boden befänden.

Die Gefechte um das Dorf gelten Beobachtern zufolge als potenziell richtungsweisend für den weiteren Verlauf der Kämpfe in der Region.

Waffenstillstand in der Ukraine? Gespräche zwischen USA und Ukraine dauern an

Waffenstillstand in der Ukraine? Gespräche zwischen USA und Ukraine dauern an

Zwei Tage lang haben Vertreter der USA, der Ukraine und Europas in Berlin beraten, wie ein Waffenstillstand im russischen Angriffskrieg zu erreichen sein könnte. In territorialen Fragen schienen die Positionen Kiews und Moskaus weit auseinander.

15.12.2025

Mehr internationale News

«Geistesgestört». Robert de Niro greift Trump an – der reagiert erbost

«Geistesgestört»Robert de Niro greift Trump an – der reagiert erbost

Politik. Iran übermittelt Entwurf für neues Atomabkommen

PolitikIran übermittelt Entwurf für neues Atomabkommen

Politik. Viele Verletzte nach schweren russischen Angriffen in Ukraine

PolitikViele Verletzte nach schweren russischen Angriffen in Ukraine

Meistgelesen

Polizei warnt vor weiteren Explosionen in Illnau ZH
Jetzt fordern Alleinstehende einen Wechsel des Steuer-Systems
«Null Ahnung» – SP-Doyen rechnet mit seiner eigenen Partei ab
«Die Lebenserwartung der Russen beträgt hier 12 Minuten»
Odermatt darf sich auf Kugeljagd keine Ausrutscher leisten – Vonn droht Abfahrts-Kugel zu verlieren