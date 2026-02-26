«Die Lebenserwartung der Russen beträgt hier 12 Minuten»

In Stepnohirsk stehen sich Russen und Ukraine direkt gegenüber. (Symbolbild) KEYSTONE

Im ostukrainischen Stepnohirsk liefern sich ukrainische und russische Einheiten erbitterte Häuserkämpfe. Laut ukrainischen Offizieren ist die Überlebenszeit neu mobilisierter russischer Soldaten dort extrem kurz – die Gefechte könnten strategisch weitreichende Folgen haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Stepnohirsk nahe Saporischschja kämpfen ukrainische und russische Truppen in intensiven Häusergefechten.

Ein ukrainischer Offizier schätzt die «Lebenserwartung eines mobilisierten Russen» dort auf rund zwölf Minuten.

Die Kontrolle über das Dorf gilt als entscheidend, da es den Zugang zum Fluss Kinska und damit die Annäherung an Saporischschja beeinflusst. Mehr anzeigen

Ein zerstörter Wohnblock, ausgebrannte Fassaden, Granattrichter zwischen Wohnhäusern – Stepnohirsk ist zum Brennpunkt an der Front in der Region Saporischschja geworden. Wie die britische «The Times» berichtet, toben in dem Dorf heftige Gefechte zwischen ukrainischen und russischen Einheiten.

Das einst rund 5000 Einwohner zählende Dorf gilt als letzte ukrainische Verteidigungsstellung vor dem Fluss Kinska. Nach ukrainischen Angaben sind dort bis zu 20’000 russische Soldaten im Einsatz. Ziel sei es, sich nördlich in Richtung Saporischschja vorzuarbeiten. Sollten russische Truppen den Fluss überqueren, könnten sie die Stadt «rund um die Uhr» mit Artillerie beschiessen, sagte ein ukrainischer Offizier mit dem Kampfnamen «Mongol» der «The Times». «Unsere Aufgabe ist es in erster Linie, Russen zu töten.»

Ein weiterer Offizier der ukrainischen Eliteeinheit «Ferrata», genannt «Nine», zeichnete ein drastisches Bild. «Ich schätze, dass die Lebenserwartung eines mobilisierten Russen hier etwa 12 Minuten beträgt, nicht mehr», zitierte ihn die britische Zeitung. Russische Quellen hatten zuvor behauptet, bereits Stellungen im Dorf zu halten. Analysten des Institute for the Study of War berichteten hingegen von anhaltenden russischen Angriffen auf ukrainische Positionen.

Ukrainer und Russen liefern sich erbitterte Kämpfe. KEYSTONE

Laut ukrainischen Angaben hat der Kreml bis zu 65’000 Soldaten in die Region entsandt. Die ukrainischen Verteidiger sehen sich eigenen Aussagen zufolge zahlenmässig im Verhältnis von eins zu sieben unterlegen.

Einsätze im Gebiet sind höchst riskant

Wie riskant die Einsätze sind, schilderte ein Sergeant mit dem Rufnamen «Ice» gegenüber «The Times». Im Dezember habe er ein 15-köpfiges Spezialteam in die Nähe einer von Russland kontrollierten Farm geschickt, um Beobachtungs- und Hinterhaltspunkte einzurichten. Um einer Einkesselung zu entgehen, hätten sich die Soldaten in vier Gruppen aufgeteilt und seien 15 Kilometer zu Fuss marschiert.

Nach mehrtägiger Beobachtung seien reguläre Infanterieeinheiten nachgeführt worden. Kurz vor dem Ziel sei eine der Gruppen von einer Drohne entdeckt worden, die sofort das Feuer eröffnet habe. Ein enger Freund von «Ice» sei dabei ums Leben gekommen. Innerhalb von 15 Minuten seien zudem acht sogenannte FPV-Drohnen in einen bereits beschädigten Unterstand eingeschlagen.

Die Soldaten hätten sich mit wassergetränkten Masken in dem brennenden Schutzraum verschanzt. «Wir machten den Feind glauben, dass wir alle schon verbrannt sind», sagte «Ice». Mehrere Männer hätten schwere Brandverletzungen erlitten, überlebten jedoch.

Nach Angaben der ukrainischen Seite konnte eine russische Flankenbewegung im Februar gestoppt werden, nachdem der russische Zugang zum Satelliteninternet Starlink in der Ukraine blockiert worden sei. Dennoch dauern die Angriffe über das Zentrum von Stepnohirsk an. «Mongol» kündigte an, man werde weiterkämpfen, solange sich russische Truppen auf ukrainischem Boden befänden.

Die Gefechte um das Dorf gelten Beobachtern zufolge als potenziell richtungsweisend für den weiteren Verlauf der Kämpfe in der Region.