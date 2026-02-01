Der Bürgermeister von New York steht vor einer ersten grossen Krise. KEYSTONE

Bürgermeister Zohran Mamdani spricht von einem Haushaltsloch von rund 12 Milliarden Dollar und gibt seinem Vorgänger die Schuld. Er fordert höhere Steuern für Reiche und Unternehmen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zohran Mamdani macht seinen Vorgänger Eric Adams für ein Haushaltsloch von rund 12 Milliarden Dollar verantwortlich.

Er fordert höhere Steuern für Reiche und Unternehmen, stösst damit aber bei Gouverneurin Kathy Hochul auf Widerstand.

Während linke Kreise ihn unterstützen, sprechen Gegner und die New York Post von einer übertriebenen oder inszenierten Krise. Mehr anzeigen

Der sozialistische US-Politiker Zohran Mamdani ist seit Anfang Jahr neuer Bürgermeister der Metropole New York und befindet sich bereits im Krisenmodus. Auslöser ist ein massives Haushaltsloch, das Mamdani nach eigenen Angaben von seinem Vorgänger übernommen hat.

Konkret gab Mamdani am Mittwoch bekannt, dass im Budget der Stadt für die Jahre 2026 und 2027 rund 12 Milliarden US-Dollar ungedeckt seien. Der Demokrat, der als dezidiert linker Kandidat vergangenen November die Bürgermeisterwahl gewonnen hat, sprach von einer schweren Hypothek.

Mamdani warf dem früheren Bürgermeister Eric Adams vor, zentrale Ausgaben systematisch zu tief budgetiert zu haben. So seien für Sozialhilfe lediglich 860 Millionen Dollar eingestellt worden, obwohl die effektiven Kosten bei rund 1,6 bis 1,7 Milliarden Dollar lägen. Auch bei den Unterkunftskosten fehle rund eine halbe Milliarde. Adams habe der nächsten Regierung damit «einen vergifteten Kelch» übergeben, sagte Mamdani.

Mamdani will höhere Steuern für Reiche

Kritik richtete sich zudem gegen den früheren Gouverneur Andrew Cuomo. Mamdani sagte, der Bundesstaat New York habe der Stadt über Jahre mehr Mittel entzogen, als er zurückgegeben habe. Nach Angaben des Bürgermeisteramts zahlte New York City 2022 rund 68,8 Milliarden Dollar an den Staat ein und erhielt 47,6 Milliarden zurück. Diese Schieflage habe die Finanzen der Stadt nachhaltig geschwächt.

Mamdani kündigte an, diesen «finanziellen Herausforderungen» nicht mit Sparmassnahmen begegnen zu wollen. Stattdessen forderte er höhere Steuern für Reiche und profitable Unternehmen sowie einen faireren Anteil an den Staatseinnahmen. Gleichzeitig betonte er, arbeitende New Yorker dürften nicht für die Krise bezahlen.

Die amtierende Gouverneurin Kathy Hochul zeigte sich bei früheren Stellungnahmen zu Mamdanis Forderungen zurückhaltend. Sie lehnt höhere Einkommenssteuern ab, signalisiert aber Offenheit für Unternehmenssteuern.

«NY Post» wirft Mamdani «Lügen» vor

Die Reaktionen fallen gemischt aus. Linke Thinktanks wie das Fiscal Policy Institute loben Mamdanis Kurs, während Vertreter von Adams und Cuomo die Vorwürfe zurückweisen. Aus dem Umfeld von Adams hiess es, dessen Budgetführung während Pandemie und Migration sei solide gewesen.

Reaktionen gab es auch von der konservativen und dezidiert mamdani-kritischen Boulevardzeitung «New York Post». Sie wirft ihm «Lügen» vor und spricht von einer inszenierten Budgetkrise, die seit Langem bekannt gewesen sei, und wirft Mamdani vor, das Defizit zu dramatisieren, um Steuererhöhungen für Reiche und Unternehmen durchzusetzen oder eigenes politisches Scheitern vorzubereiten.