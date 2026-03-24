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Kollision auf New Yorker Flughafen Flugbegleiterin fliegt 100 Meter durch die Luft – und überlebt

Jan-Niklas Jäger

24.3.2026

Bei der Kollision auf der Landebahn des Flughafens LaGuardia starben zwei Menschen.
Bei der Kollision auf der Landebahn des Flughafens LaGuardia starben zwei Menschen.
Ryan Murphy/AP/dpa

Über 100 Meter weit wurde der Sitz einer Flight Attendant bei einem Flugzeugunglück in New York geschleudert. Der Sicherheitsgut hielt – die Frau überlebte.

Jan-Niklas Jäger

24.03.2026, 16:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auf einer Landebahn des Flughafen LaGuardia in New York kollidierte ein Flugzeug mit einem Truck der Feuerwehr.
  • Eine Flight Attendant wurde bei dem Aufprall mit ihrem Sitz 100 Meter durch die Luft katapultiert.
  • Sie überlebte und wurde noch angeschnallt von Einsatzkräften in ihrem Sitz vorgefunden.
  • Die Frau musste in ein Spital gebracht werden. Insgesamt ist von 41 Verletzten die Rede, der Pilot und der Co-Pilot des Flugzeugs starben.
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Es ist ein klassischer Fall des sprichwörtlichen Glücks im Unglück: Bei der Kollision eines landenden Flugzeugs auf dem LaGuardia-Flughafen in New York mit einem Feuerwehrtruck ist eine Flugbegleiterin mehr als 100 Meter in ihrem Sitz durch die Luft geschleudert worden.

Wie durch ein Wunder überlebte die Frau – als Rettungskräfte sie erreichten, befand sie sich immer noch angeschnallt in ihrem Sitz. Die Flight Attendant, eine Kanadierin namens Solange Tremblay, brach sich ein Bein und erlitt mehrere Knochenfrakturen.

41 Verletzte und zwei Tote

Ihre Tochter sprach im kanadischen Fernsehen von einem «kompletten Wunder» und dem Werk eines «Schutzengels»: «Es hätte so viel schlimmer ausgehen können.»

Am Flughafen LaGuardia. «Truck 1, anhalten!» – Funk-Mitschnitt zeigt Hektik bei Flugzeug-Crash

Am Flughafen LaGuardia«Truck 1, anhalten!» – Funk-Mitschnitt zeigt Hektik bei Flugzeug-Crash

Tremblay und neun weitere Menschen wurden infolge der Kollision in ein Spital transportiert. Insgesamt war von 41 Verletzten die Rede. Der Pilot und der Co-Pilot der Maschine starben bei dem Unglück.

Wie Aufzeichnungen von Funksprüchen zum Zeitpunkt des Unfalls festhielten, hatte ein Fahrzeug die Erlaubnis erhalten, die Landebahn zu überqueren. Versuche, es zurückzurufen, scheiterten.

Flugverkehr eingestellt

Der verunglückte Feuerwehrtruck befand sich gerade auf dem Weg zu einem anderen Flugzeug. Die Einsatzkräfte sollten dort einem plötzlich aufgetretenen sonderbaren Geruch auf den Grund gehen.

Das verunglückte Flugzeug gehörte der Airline Jazz Aviation an, die für Air Canada Kurzflüge durchführt. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich 72 Passagiere und eine Besatzung aus vier Crewmitgliedern an Bord der Maschine.

Nach dem Unglück wurde der Betrieb auf dem Flughafen eingestellt. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB kündigte eine Untersuchung des Vorfalls an.

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