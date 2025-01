Kommende Woche soll das Strafmaß verkündet werden. (Archivbild) Bild: dpa

Zehn Tage vor Vereidigung als US-Präsident: Richter Juan Merchan wird das Strafmass im Schweigegeld-Prozess gegen Donald Trump am 10. Januar verkünden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trump bekommt sein Urteil im Schweigegeld-Prozess am 10. Januar.

Trump war im Mai schuldig gesprochen worden, Geschäftsunterlagen im Zusammenhang mit einer Zahlung an die Porno-Darstellerin Stormy Daniels gefälscht zu haben.

Richter Juan Merchan will Trump zu einer sogenannten bedingten Entlassung verurteilen Mehr anzeigen

Das Strafmass im Schweigegeldprozess gegen den gewählten US-Präsidenten Donald Trump soll in einer Woche verkündet werden. Richter Juan Merchan legte dem Termin am Freitag auf den 10. Januar fest, also zehn Tage vor Trumps erneutem Amtsantritt. In einer schriftlichen Erklärung liess Merchan aber zugleich durchblicken, dass er Trump nicht ins Gefängnis schicken, sondern ihn zu einer sogenannten bedingten Entlassung verurteilen werde, bei der ein Verfahren eingestellt wird, wenn der Angeklagte eine erneute Verhaftung vermeidet.

Trump war im Mai schuldig gesprochen worden, Geschäftsunterlagen im Zusammenhang mit einer Zahlung an die Porno-Darstellerin Stormy Daniels gefälscht zu haben. Mit dem Geld sollte Daniels im Präsidentschaftswahlkampf 2016 zum Schweigen gebracht werden, nachdem sie gesagt hatte, dass sie ein sexuelles Verhältnis zum verheirateten Trump gehabt habe. Trump bestreitet Daniels' Aussagen und ein Fehlverhalten.