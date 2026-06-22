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«Mein Personal ist so schon an der Grenze» Strandbad in Deutschland verweigert Einlass ohne Deutschkenntnisse

Lea Oetiker

22.6.2026

Im Heidebad in Halle werden Menschen ohne ausreichende Deutschkenntnisse nicht mehr eingelassen.
Im Heidebad in Halle werden Menschen ohne ausreichende Deutschkenntnisse nicht mehr eingelassen.
Screenshot Google Review

Im Heidebad in Deutschland sorgt eine neue Einlassregel für Kritik: Wer nicht ausreichend Deutsch versteht, darf nicht mehr ins Bad. 

Lea Oetiker

22.06.2026, 16:15

22.06.2026, 17:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Heidebad in Halle werden Menschen ohne ausreichende Deutschkenntnisse nicht mehr eingelassen.
  • Geschäftsführer Mathias Nobel begründet die Regel mit Sicherheitsbedenken, da Badegäste Anweisungen verstehen müssen.
  • Auslöser war ein Rettungseinsatz für ein Kleinkind, zudem soll die Massnahme das Personal entlasten.
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Im Heidebad in Halle (Saale), in Deutschland, werden Menschen ohne ausreichende Deutschkenntnisse künftig nicht mehr eingelassen. Hintergrund ist eine neue Sicherheitsregelung, die Geschäftsführer Mathias Nobel gegenüber der Nachrichtenagentur dpa erläuterte.

«Wir müssen uns sicher sein, dass die Besucherinnen und Besucher unsere Baderegeln verstehen, und so konsequent sein, um die Sicherheit der Badegäste gewährleisten zu können», so Nobel.

Am Eingang werde im Einzelfall entschieden, wenn Verständigungsprobleme auffallen. Ziel sei es vor allem, sicherzustellen, dass Badegäste wüssten, wie sie sich am Wasser zu verhalten haben. Für die Massnahme habe es auch Kritik gegeben. «Wir bleiben da aber konsequent.»

Auslöser für die Regel war laut Nobel ein konkreter Vorfall: Er musste selbst ein Kleinkind aus zu tiefem Wasser retten. «Unser See ist zum Teil 13 Meter tief. Das ist einfach gefährlich.» Gerade Kinder müssten die Baderegeln verstehen und unter Aufsicht von Personen stehen, die ebenfalls entsprechend handeln könnten.

«Mein Personal ist so schon an der Grenze»

Besonders an heissen Tagen sei der Andrang am Einlass gross, weshalb eine praktikable Lösung nötig gewesen sei. Ergänzend zu bestehenden Hinweisschildern wurde die Regel vor wenigen Tagen eingeführt, seither seien vereinzelt Besucher abgewiesen worden.

Zudem müssten Rettungsschwimmer Badegäste im Ernstfall ansprechen können. Problematisch seien etwa Gruppen, in denen niemand ausreichend Deutsch verstehe. Auch zur Entlastung des Personals sei die Massnahme gedacht.

In der Vergangenheit habe es Diskussionen gegeben, weil Bademeister nicht bereit gewesen seien, Regeln einzeln über Übersetzungsprogramme zu vermitteln. «Mein Personal ist so schon an der Grenze.»

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