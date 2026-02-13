  1. Privatkunden
Horror-Moment im Video Plötzlich bricht in Shanghai eine Strasse ein

Nicole Agostini

13.2.2026

Horror-Moment im Video: Plötzlich bricht in Shanghai eine Strasse ein

Horror-Moment im Video: Plötzlich bricht in Shanghai eine Strasse ein

Innerhalb weniger Sekunden verschluckt in Shanghai ein Sinkloch einen Strassenabschnitt. Verletzt wurde dabei niemand – doch der Vorfall wirft erneut Fragen zu Bauarbeiten und Sicherheitsstandards auf.

13.02.2026

Innerhalb weniger Sekunden verschluckt in Shanghai ein Sinkloch einen Strassenabschnitt. Verletzt wurde dabei niemand – doch der Vorfall wirft erneut Fragen zu Bauarbeiten und Sicherheitsstandards auf.

Nicole Agostini

13.02.2026, 20:48

Mitten in der chinesischen Millionenstadt Shanghai bricht am Mittwoch neben einer U-Bahn-Baustelle plötzlich ein ganzer Strassenabschnitt ein.  Beim Vorfall wurde dabei niemand verletzt.

Wie es zu diesem spektakulären Bodeneinbruch kam – und warum solche Fälle in China keine Seltenheit sind – zeigt dir das Video.

