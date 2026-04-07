Warum die USA in der Strasse von Hormus keine Chance haben

Iran spottet über Trump – Dramatische Eskalation im Iran-Krieg? Eskalation befürchtet: Im Krieg zwischen den USA und dem Iran rückt der Ablauf eines Ultimatums näher. US-Präsident Donald Trump fordert, dass Teheran die Strasse von Hormus bis Mittwochnacht öffnet. Andernfalls droht er mit der Zerstörung iranischer Kraftwerke. Irans Militärführung verspottet die Warnung und bezeichnet Trump als «wahnhaft». 07.04.2026

Der Ton zwischen Washington und Teheran verschärft sich weiter: Doch in der Strasse von Hormus entscheidet nicht militärische Stärke – sondern Geografie. Und die spielt dem Iran klar in die Hände.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trump will den Iran zwingen, die Strasse von Hormus wieder zu öffnen. Doch Teheran zeigt sich unbeeindruckt.

Irans Militärstrategen haben einen entscheidenden Vorteil: die Topografie der Region. Selbst die mächtige United States Navy könnte die Meerenge kaum sichern.

Iranische Inseln in der Meerenge sind eine Art «unsinkbare Flugzeugträger», enge Fahrrinnen und die gebirgige Küste geraten Teheran zum Vorteil. Mehr anzeigen

Der Streit um die Strasse von Hormus steht kurz vor der Eskalation. Donald Trump droht auf seiner Plattform Truth Social damit, «eine ganze Zivilisation zu zerstören», sollte der Iran die Meerenge nicht öffnen. Der US-Präsident hat Teheran zur Öffnung der für den globalen Öl- und Gasmarkt wichtigen Strasse von Hormus eine Frist gesetzt, die um 2 Uhr Schweizer Zeit in der Nacht zum Mittwoch abläuft. Teheran lässt sich davon nicht beeindrucken. Die Mullahs wissen, dass sie mit ihren militärstrategischen Planungen am längeren Hebel sitzen.

Wer die Strasse von Hormus kontrolliert, kontrolliert eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt. Rund ein Fünftel des global gehandelten Öls passiert diese Meerenge. Doch «Kontrolle» bedeutet hier nicht, alles militärisch zu dominieren. Es reicht, den Verkehr jederzeit stören zu können. Und das gelingt dem Iran – nicht primär wegen seiner Militärstärke, sondern wegen der Geografie.

Die Strasse von Hormus ist unter iranischer Kontrolle – dank ihrer besonderen Geografie. KEYSTONE

Die Topografie macht den Unterschied

Die Fahrrinne: Ein erzwungener Korridor

Die Strasse von Hormus ist an ihrer engsten Stelle zwischen den Festlandsküsten Irans und Omans zwar nur 55 Kilometer breit: Auf den ersten Blick sollte das aber ausreichen, damit zwei Tanker aneinander vorbeifahren können.

Entscheidend ist allerdings, dass die Gewässer im Persischen Golf sehr flach sind. Die Tanker können sich nur in klar definierten Korridoren bewegen, die nur wenige Kilometer breit und strikt nach Fahrtrichtung getrennt sind.

Dadurch ist der Schiffsverkehr berechenbar. Schiffe können nicht einfach ausweichen, sie sind gezwungen, sich durch ein enges Nadelöhr zu bewegen – langsam, schwerfällig und jederzeit gut sichtbar.

Mit KI erstellt

Inseln als «unsinkbare Flugzeugträger»

Entlang der Schifffahrtsrouten liegen mehrere iranisch kontrollierte Inseln wie Qeschm, Larak oder Hormus. Von hier aus lassen sich Radar- und Überwachungssysteme betreiben, Raketenstellungen positionieren und Drohnen starten. In sicherheitspolitischen Analysen werden solche Inseln deshalb oft als «unsinkbare Flugzeugträger» bezeichnet, wie «CNN» schreibt. Anders als echte Träger können sie weder versenkt noch einfach ausgeschaltet werden – sie sind Teil des Terrains.

Diese Inseln liegen so nah an den Schifffahrtsrouten, dass sie den gesamten Verkehr überblicken – und im Ernstfall direkt beeinflussen können.

Irans Küste – ein entscheidender Höhenvorteil

Der vielleicht wichtigste Vorteil für den Iran liegt an der eigenen Küste. Sie ist lang, zerklüftet und gebirgig. Die Küste wirkt wie eine natürliche Festung. Sie ist schwer aufzuklären, und dort stationierte Einheiten sind noch schwerer auszuschalten.

An vielen Küstenabschnitten steigen Berge direkt vom Meer aus an: Das ist militärisch entscheidend. Wer höher steht, sieht weiter, erkennt Bewegungen früher und kann Ziele effektiver erfassen. Raketenstellungen profitieren von grösserer Reichweite, Sensoren von besserer Übersicht. Gleichzeitig bietet das Gelände Deckung: Buchten, Einschnitte und Felsformationen ermöglichen es, Abschusssysteme zu verstecken und mobil zu halten.

Die Distanzen zu den Zielen auf dem Wasser sind dabei minimal. Zwischen iranischer Küste und den Fahrrinnen liegen oft nur wenige Kilometer. Ein Angriff – ob mit Raketen, Drohnen oder Schnellbooten – kann innert Minuten erfolgen. Für die angegriffenen Schiffe reduziert sich die Reaktionszeit drastisch.

USA: mobility by air, land, and sea and overwhelming firepower to force a quick conclusion to a conflict Iran: "lol"



[image or embed] — Katherine the Sixth (@luigithirty.bsky.social) 5. März 2026 um 22:14

Das sind die drei strategischen Küsten-Vorteile für den Iran:

• Sichtvorteil: Radaranlagen können auf erhöhter Position stationiert werden und erfassen Ziele dadurch früher.

• Reichweite: Raketen und Artillerie profitieren vom Höhenunterschied und haben eine grössere Reichweite.

• Tarnung: Zahlreiche Buchten und zerklüftete Täler bieten die perfekte Tarnung für mobile Einheiten.

Warum das US-Militär an seine Grenzen stösst

Die United States Navy gilt als stärkste Marine der Welt: Sie ist allerdings für offene Ozeane gebaut, setzt auf grosse Verbände und ihre technologische Überlegenheit. In der Strasse von Hormus nützt ihr das alles nichts.

Grosse Schiffe, wenig Platz

Grosse Kriegsschiffe wie Flugzeugträger oder Zerstörer sind für Beweglichkeit im weiten Raum konzipiert. In der engen Meerenge verlieren sie genau diesen Vorteil. Ihre Routen sind eingeschränkt, ihre Positionen vorhersehbar, ihre Reaktionsmöglichkeiten begrenzt. Gleichzeitig werden sie zu gut sichtbaren Zielen.

Angriffe aus kurzer Distanz

Hinzu kommt die Nähe zur Küste. Anti-Schiffs-Raketen können von Land aus abgefeuert werden und erreichen ihre Ziele in sehr kurzer Zeit. Werden mehrere solcher Systeme gleichzeitig eingesetzt, geraten selbst moderne Abwehrsysteme unter Druck. Militärs sprechen hier von Sättigungsangriffen: einer Überlastung der Verteidigung durch schiere Anzahl.

Schwarm statt Hightech

Iran setzt auf asymmetrische Kriegsführung: viele kleine, schnelle Boote, mobile Raketenwerfer, Drohnen. Diese «Schwarmtaktik» kann selbst moderne Abwehrsysteme überfordern – nicht durch einzelne Treffer, sondern durch schiere Masse und Gleichzeitigkeit der Angriffe.

Minen als strategischer Hebel

Besonders heikel sind zudem Seeminen. Sie sind vergleichsweise billig, schwer zu entdecken und können den Verkehr massiv behindern. Schon wenige Minen reichen aus, um die Passage faktisch zu blockieren. Das Räumen solcher Sperren ist aufwendig und zeitintensiv – ein Problem, das sich nicht schnell lösen lässt, selbst für eine Supermacht.

Diese Gefahren entstehen für die USA

Für die Vereinigten Staaten ergibt sich daraus ein strategisches Dilemma. Iran muss die Strasse von Horus gar nicht dauerhaft schliessen. Es genügt, Unsicherheit zu erzeugen, wie sich aktuell zeigt. Bereits vereinzelte Angriffe oder Minen können Versicherungen und Reedereien abschrecken. Die Folge: Der Verkehr bricht ein.

Ein militärisches Eingreifen durch die USA wäre komplex und würde den Einsatz von speziellen Landungstrupps der Marines erfordern. Eventuell eingerichtete Brückenköpfe wären allerdings ein leichtes Ziel für Irans Artillerie und Drohnenflotte. Die Vielzahl möglicher Abschussorte an der zerklüfteten Küste würde gezielte Schläge gegen diese Stellungen erschweren.

Die Kontrolle über die Strasse von Hormus ist daher kein klassisches Machtspiel zwischen Flotten. Sie ist das Ergebnis einer besonderen geografischen Lage: enge Fahrrinnen, strategisch liegende Inseln und eine Küste, die Iran einen natürlichen Vorteil verschafft. Diese Kombination macht es selbst für die stärkste Marine der Welt schwierig, die Passage vollständig zu sichern.