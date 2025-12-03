  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Möchte ein gutes Vorbild sein» Streit um Kinder eskaliert – Liechtensteiner schlägt Schweizer nieder

Lea Oetiker

3.12.2025

Das Landgericht in Vaduz.
Das Landgericht in Vaduz.
Screenshot Google Review

Ein Liechtensteiner wollte verhindern, dass der neue Schweizer Partner seiner Ex-Frau Zeit mit den gemeinsamen Kindern verbringt. Der Streit eskalierte – nun wurde er verurteilt.

Lea Oetiker

03.12.2025, 11:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Liechtensteiner griff im Mai den neuen Schweizer Partner seiner Ex-Frau an, als er ihn vom Kontakt zu den gemeinsamen Kindern abhalten wollte.
  • Das Gericht in Vaduz verurteilte ihn wegen Körperverletzung und versuchter Nötigung, während der Schweizer freigesprochen wurde.
  • In der Berufung wurde die Strafe leicht reduziert.
Mehr anzeigen

Ein Liechtensteiner Mann versuchte im Mai, den neuen Schweizer Partner seiner Ex-Frau vom Kontakt zu den gemeinsamen Kindern abzuhalten. Vor dem Haus der Ex-Frau stellte er den Schweizer zur Rede – doch die Auseinandersetzung eskalierte rasch und wurde handgreiflich. Dabei schlug der Liechtensteiner den Schweizer ins Gesicht und bedrohte ihn.

Der Schweizer wehrte sich und stiess den Liechtensteiner weg. Beim anschliessenden Schlagabtausch erlitten beide Männer Schürfwunden und Hämatome. Im August mussten sie sich als Angeklagte vor dem Landgericht in Vaduz verantworten, wie das «Liechtensteiner Vaterland» schreibt.

Vor dem Landesgericht bestritten beide die Vorwürfe der Körperverletzung und beriefen sich jeweils auf Notwehr. Zudem stellten beide den anderen als Aggressor dar.

Der Einzelrichter folgte den Zeugenaussagen und Beweisen zugunsten des Schweizers, sprach diesen frei und verurteilte den Liechtensteiner wegen Körperverletzung und versuchter Nötigung zu 220 Tagessätzen à 15 Franken – davon 1200 Franken zu zahlen, 1800 bedingt auf drei Jahre Probezeit. Zudem verlängerte das Gericht eine frühere Probezeit von einem auf fünf Jahre.

Liechtensteiner legt Berufung ein

Der Familienvater legte Berufung ein und forderte Freispruch oder Milderung, da er nicht der Angreifer gewesen sei und auf das Kindeswohl fokussiere: «Mein Mandant wollte niemanden verletzen – schon gar nicht in Anwesenheit seiner Kinder, da er ihnen ein gutes Vorbild sein möchte», sagte sein Verteidiger, wie die Zeitung weiter schreibt. Dieser wies auch auf fehlende Nötigungsangst des Opfers und finanzielle Notlage hin. Die Staatsanwältin hielt die Beweiswürdigung und Strafe für angemessen.

Das Obergericht gab der Schuldberufung keine Folge, reduzierte die Strafe jedoch auf 180 Tagessätze: 80 (1200 Franken) zu zahlen, 100 bedingt auf drei Jahre. Die frühere Probezeit sank auf drei Jahre.

Der Senatsvorsitzende nannte unberücksichtigte Milderungsgründe wie den Versuch der Nötigung, eigene Verletzungen und fehlenden Zusammenhang zu früheren Fällen. Das Urteil ist rechtskräftig.

Meisteglesen

Das erste Training in Beaver Creek löst hitzige Diskussionen aus
Warum die Ukraine die Flamingos noch nicht fliegen lässt – und Putin sich dennoch sorgen sollte
Ex-Prinz Andrew hinterlässt baufällige Bruchbude
Krawattenkauf eskaliert – Zürcher Jude erlebt offenen Hass
Fabian (8) tot aufgefunden – Zeuge belastet Ex-Freundin

Mehr aus dem Ressort

So hitzig verlief die Debatte. Keine Munition zurück in Schweizer Haushalte

So hitzig verlief die DebatteKeine Munition zurück in Schweizer Haushalte

Politik. Nationalrat will Bundesratsrücktritte strenger regeln

PolitikNationalrat will Bundesratsrücktritte strenger regeln

Politik. Trede bis Hess: Stimmverhalten im Nationalrat verändert sich kaum

PolitikTrede bis Hess: Stimmverhalten im Nationalrat verändert sich kaum