Tausende Haushalte waren in Berlin ohne Strom. (Symbolbild) Christophe Gateau/dpa

Tausende Menschen haben im Berliner Südosten keinen Strom. Zwei Hochspannungsmasten haben in der Nacht gebrannt.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei Strommasten im Berliner Südosten standen in Flammen, rund 50’000 Haushalte waren ohne Strom.

Polizei und Staatsschutz ermitteln wegen eines möglichen politisch motivierten Anschlags.

Der Ausfall legte S-Bahn-Linien lahm, Notrufe über das Mobilfunknetz waren zeitweise nicht erreichbar. Mehr anzeigen

Ein Stromausfall im Südosten Berlins ist nach ersten Ermittlungen der deutschen Polizei auf Brandstiftung zurückzuführen.

Zwei Hochspannungsmasten hatten gebrannt, Tausende Kunden haben derzeit keinen Strom. «Nach derzeitigem Stand ist von einer Brandstiftung auszugehen», sagte ein Polizeisprecher. Die Berliner Polizei erklärte, es gebe Hinweise auf einen gezielten Angriff. Offenbar wurde Brandbeschleuniger eingesetzt, weshalb der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen hat. Aus welcher politischen Richtung die Täter stammen könnten, sei noch unklar.

Der Blackout traf die Hauptstadt hart: Mehrere S-Bahn-Linien und Strassenbahnen fuhren nicht, Ampeln fielen aus und sorgten für Staus. Polizisten regelten an Kreuzungen den Verkehr. Besonders kritisch: Über das Mobilfunknetz waren die Notrufnummern 110 und 112 zunächst nicht erreichbar.

Folgen für Infrastruktur und Notruf

Über die Warn-App «Nina» stufte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz die Lage als «extreme Gefahr» ein. Die Feuerwehr richtete Anlaufstellen für die Bevölkerung ein, zusätzlich patrouillierten mobile Polizeiwachen.

Zu Einschränkungen komme es bei der Tram, zudem seien Ampeln ausgefallen, hiess es im Post der Polizei. Der Brand sei gelöscht.

Am Mittag waren etwa 15’000 Haushalte wieder am Netz, für den Rest blieb die Lage angespannt. «Wir bereiten uns darauf vor, dass es länger dauern kann», sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Kriminaltechniker untersuchten am Vormittag den Brandort im Stadtteil Johannisthal.