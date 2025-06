Hoffnung für Blinde: Student aus Mosambik entwickelt smarte Brille im Schlafzimmer Mit seiner Erfindung will ein junger Student aus Maputo das Leben von Millionen verbessern. Die elektronische Brille erkennt Hindernisse und sendet Warnsignale. 25.06.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Student Joao Antonio Rego hat eine Brille entwickelt, die Hindernisse erkennt und Nutzer durch Vibrationen warnt.

Die Brille wird aktuell von einem blinden Tester erprobt.

Rego will Partnerschaften eingehen, um das Hilfsmittel landesweit zugänglich zu machen.

Rund 2,7 Millionen Menschen in Mosambik leiden an einer Sehbehinderung. Mehr anzeigen

Der 24-jährige Joao Antonio Rego, Student der Robotik und Elektronik an der Eduardo-Mondlane-Universität, hat mit «Vision Hope 0.2» eine elektronische Brille entwickelt, die Hindernisse erkennt und den Träger durch Vibrationen warnt. Die Brille verfügt über einen 120-Grad-Sensorbereich, ein GPS-Modul zur Standortverfolgung und ein intelligentes Energiemanagementsystem.

2021 begann Rego die Erfindung in seinem Schlafzimmer zu entwickeln. Seitdem arbeitet er an der Verbesserung seiner Brille, um auch dünne Hindernisse wie Drähte zu erkennen und die Brille wasserdicht zu machen.

Brillen für das ganze Land

Der Prototyp wird derzeit von Armando Ernesto Chau getestet, der seit 20 Jahren blind ist. Chau hofft, dass zukünftige Versionen der Brille auch die Art des Hindernisses identifizieren können, um die Navigation weiter zu erleichtern.

Rego plant, Partnerschaften einzugehen, um die Brille landesweit verfügbar zu machen. In Mosambik leben laut der International Agency for the Prevention of Blindness etwa 2,7 Millionen Menschen mit Sehbehinderungen

