Studentin isst Sandwich in Rom – dann bricht sie tot zusammen

Blick auf das Kolosseum in Rom. (Archivbild) Robert Messer/dpa

Eine 21-jährige US-Studentin ist in Rom an den Folgen eines schweren allergischen Schocks gestorben. Ein Sandwich in einem veganen Restaurant löste offenbar eine tödliche Reaktion aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Rom ist eine Studentin wohl wegen eines Sandwiches gestorben

Ihre Mitbewohnerinnen – ebenfalls US-Studentinnen – versuchten sofort, ihr mit Cortison zu helfen.

Doch trotz ihrer Hilfe und den Bemühungen der Notärzte verstarb die junge Frau noch vor Ort. Mehr anzeigen

In Rom ist am Mittwochnachmittag eine 21-jährige amerikanische Studentin nach einem allergischen Schock gestorben. Wie die italienische Zeitung «Corriere della Sera» berichtet, hatte die junge Frau ein Sandwich in einem veganen Restaurant im Stadtteil Casilino gegessen.

Noch im Restaurant soll sich die Studentin unwohl gefühlt haben. Sie schaffte es zurück in ihre nahe gelegene Unterkunft an der Via Casilina, wo sie schliesslich zusammenbrach. Ihre Mitbewohnerinnen – ebenfalls US-Studentinnen – versuchten sofort, ihr mit Cortison zu helfen. Doch trotz ihrer Hilfe und den Bemühungen der Notärzte verstarb die junge Frau noch vor Ort.

Italienische Behörden haben eine Untersuchung eingeleitet. Im Zentrum steht die Frage, ob eine Sprachbarriere zwischen der Studentin und dem Restaurantpersonal zu einem fatalen Missverständnis geführt haben könnte. Offenbar enthielt das Sandwich Cashew-Nüsse, gegen die sie allergisch war.

Der tragische Fall erinnert an einen ähnlichen Vorfall aus dem Oktober 2024: Damals war ein 14-jähriges Mädchen aus Grossbritannien in einer römischen Pizzeria an einem allergischen Schock nach dem Verzehr von Erdnüssen gestorben.