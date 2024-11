Russischer Star-Balletttänzer Schkljarow stirbt mit 39

Der prominente Balletttänzer Wladimir Schkljarow ist in St. Petersburg nach Angaben des Mariinski-Theaters auf tragische Weise ums Leben kommen. Archivbild: dpa

Der russische Solist Wladimir Schkljarow galt als Star in der Ballettwelt und begeisterte auch sein Publikum im Ausland. Nun starb er mit nur 39 Jahren in seiner Heimatstadt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der weltberühmte Ballettsolist Wladimir Schkljarow starb mit 39 Jahren nach einem Sturz vom Balkon seiner Wohnung in St. Petersburg, was als tragischer Unfall gilt.

Schkljarow, bekannt für romantische Prinzenrollen, war 20 Jahre Teil des Mariinski-Balletts und auch zeitweise am Bayerischen Staatsballett in München engagiert.

Der einst auch am Staatsballett in München gefeierte Solist Wladimir Schkljarow ist in St. Petersburg nach einem Sturz vom Balkon gestorben.

Der Publikumsliebling sei auf «tragische Weise» ums Leben gekommen, teilte das weltberühmte Mariinski-Theater in St. Petersburg mit. «Dies ist ein grosser Verlust nicht nur für das Ensemble des Theaters, sondern für die gesamte Ballettkunst von heute», hiess es in einer Mitteilung zum Tod des 39-Jährigen.

Schkljarow habe sein grenzenloses Talent 20 Jahre lang dem Mariinski-Ballett geschenkt.

Er war laut russischen Medien 2016 bis 2017 auch am Bayerischen Staatsballett engagiert und gastierte danach noch in München.

«Schkljarow liebte das Leben»

Russische Medien berichteten unter Berufung auf das Theater, dass der für seine romantischen Prinzenrollen bekannte Tänzer an diesem Montag habe operiert werden sollen.

Er sei am Samstag vom Balkon seiner Wohnung in der fünften Etage gefallen, hiess es. Demnach gingen Kollegen von einem Unglücksfall aus. Der Tänzer soll unter Rückenproblemen gelitten und starke Schmerzmittel eingenommen haben.

«Er ging auf den Balkon, um Luft zu schnappen und zu rauchen, verlor das Gleichgewicht [auf dem sehr schmalen Balkon] und fiel hinunter», schrieb die frühere Ballerina Irina Bartonowskaja in sozialen Netzwerken. «Schkljarow liebte das Leben, die Familie, liebte die Kinder und das Publikum», schrieb sie über den Familienvater. Der Tänzer war auch Träger zahlreicher renommierter internationaler Ballettpreise.

