Eine Kontrolle in Stuttgart ist eskaliert. Bernd Weißbrod/dpa

Bei einer Ticketkontrolle in Stuttgart kommt es zu einem Angriff auf zwei Kontrolleure. Eine 19-Jährige beisst dabei einen Mitarbeiter in den Arm.

DPA Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einer Kontrolle in einer Stuttgarter Stadtbahn wurden zwei Kontrolleure angegriffen.

Ein Mann ohne Ticket verletzte eine Mitarbeiterin, seine Begleiterin biss einen Kontrolleur.

Die Polizei nahm beide Tatverdächtigen vorläufig fest. Mehr anzeigen

Eine Ticketkontrolle in einer Stadtbahn in Stuttgart ist am Mittwoch eskaliert. Zwei Mitarbeitende wurden dabei angegriffen und leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, stiegen die Kontrolleure an einer Haltestelle in die Bahn ein und überprüften die Fahrgäste. Ein 20-jähriger Mann konnte keinen gültigen Fahrschein vorweisen und wollte die Bahn verlassen. Als eine Kontrolleurin ihn dennoch ansprach, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der die Mitarbeiterin an der Hand verletzt wurde.

Ein Kollege griff ein, um die Situation zu beruhigen. Dabei wurde er von der 19-jährigen Begleiterin des Mannes attackiert. Laut Polizei biss sie den Kontrolleur in den Arm.

Beide Tatverdächtigen wurden von der Polizei vorläufig festgenommen. Gegen sie wird nun wegen tätlichen Angriffs ermittelt.