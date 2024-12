Eigene Mutter stellt Trumps Ministerkandidaten bloss

Ein TV-Moderator als Pentagon-Chef? Trumps sorgt mit Personalie für Aufsehen

Washington, 13.11.2024: Donald Trump sorgt für Aufsehen: In einer Zeit voller internationaler Spannungen und militärischer Konflikte plant er, einen Fernsehmoderator zum Verteidigungsminister zu ernennen. Der Kandidat ist Pete Hegseth, bekannt durch den rechtskonservativen TV-Sender Fox News. Zwar ist Hegseth ein ehemaliger Soldat, doch Erfahrung in Politik oder nationaler Sicherheit bringt er nicht mit. Trump stellt derzeit im Schnellverfahren seine Regierungsmannschaft zusammen und trifft wichtige Personalentscheidungen. Am 20. Januar soll der Republikaner Joe Biden im Weissen Haus ablösen.

14.11.2024