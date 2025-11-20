Hund Balou ist nach dem schweren Unfall verschwunden. Facebook

Auf der B51 bei Bitburg sind vier Menschen tödlich verunglückt – Mutter, Vater, ihr Kind und ein Lastwagenfahrer kamen ums Leben. Während die Ermittlungen laufen, suchen Angehörige und Helfer fieberhaft nach Familienhund Balou.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach einem schweren Unfall im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz wird Familienhund Balou vermisst und von Polizei sowie Suchteams gesucht.

Die Hundesuchhilfe warnt vor chaotischen Suchaktionen, die das verängstigte Tier weiter in Gefahr bringen könnten.

Angehörige werden nach dem Unfall mit Anrufen und Falschmeldungen belastet und bitten um Zurückhaltung. Mehr anzeigen

Auf der Bundesstrasse B51 nahe Bitburg hat sich am Dienstagmorgen ein schweres Unglück ereignet: Eine Familie – Mutter (42), Vater (45) und ihr siebenjähriges Kind – stiess aus bisher ungeklärten Gründen frontal mit einem Lastwagen zusammen. Alle Insassen sowie der Lkw-Fahrer kamen ums Leben.

Während die Polizei die Unfallursache untersucht, richtet sich die Hoffnung der Angehörigen nun auf ein einziges mögliches Überlebendes des Unglücks: Hund Balou. Der junge Rüde war zum Zeitpunkt des Zusammenpralls im Fahrzeug und gilt seitdem als vermisst. Die Schwester der verstorbenen Ehefrau hat auf Facebook einen Suchaufruf gestartet, in der Hoffnung, dass Balou in Panik davongelaufen und noch am Leben ist.

Wie RTL weiter berichtet, sucht auch die Polizei Trier aktiv nach dem Tier. Eine Sprecherin sagte: «Ich hoffe, dass der Hund irgendwo noch ist, sich raus gerettet hat und schnell gefunden wird.» Diensthundeführer seien im Einsatz, bislang jedoch ohne Erfolg.

Unterstützung kommt von der Hundesuchhilfe «Saving Paws». Die Organisation kritisiert, dass rund um die Unfallstelle viele Menschen eigenständig suchen und Balous Namen rufen würden. Das Verhalten gleiche «einer Treibjagd», schreibt das Team auf Facebook. Ein traumatisierter Hund könne dadurch weiter flüchten – im schlimmsten Fall auf die Strasse oder in unübersichtliches Gelände.

Grosse Suchaktion nach Hund läuft

Der Hilfsaufruf hat grosse Resonanz ausgelöst und wurde mehr als tausend Mal geteilt. Für die Familie ist die Vielzahl an Meldungen jedoch auch belastend. «Die Familie bekommt zig Anrufe, was im Moment wirklich nicht gut ist, und als ob das noch nicht genug wäre, kursieren die Infos, dass der Hund gefunden wurde, was nicht stimmt», schreibt «Saving Paws». Die Angehörigen stünden mitten in der Trauerphase.

Spuren der Zerstörung nach dem schweren Unfall auf der B51. KEYSTONE

Bei Balou handelt es sich vermutlich um einen Bayerischen Gebirgsschweisshund – eine Rasse, die als sensibel und treu gilt. Nach einem Schock könne ein Hund jedoch orientierungslos handeln. Wer Balou in der Umgebung von Windmühle gesehen haben will, soll keine Einfangversuche unternehmen, sondern Sichtungen direkt der Polizei oder der Organisation «Saving Paws» melden.

