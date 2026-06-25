Nach den schweren Erdbeben in Venezuela suchen Menschen in den Trümmern ihre Angehörigen. Ein Bericht aus Caracas liefert einen Eindruck vom Leid der Betroffenen.

Darum geht’s Nach den Erdbeben in Venezuela suchen Menschen in den Trümmern nach Überlebenden.

Verzweifelt rufen sie nach Familienangehörigen und Freunden.

Überlebende berichten vom Schrecken der letzten Stunden.

«Antonio, hier ist deine Mama, ich bin hier!» Die verzweifelten Rufe einer Frau schallen über die Trümmer des 22-stöckigen Wohnhauses in Caracas. Das ganze Gebäude ist durch die schweren Erdstösse am Mittwochabend Ortszeit eingestürzt.

Hilflos stehen Nachbarn vor den Überresten, während ein Mann auf dem Schutt herumklettert und immer wieder horchend innehält. «Wir brauchen Taschenlampen», sagt einer der freiwilligen Helfer, die noch vor dem Eintreffen von Rettungskräften in der Nacht versuchen, Überlebende zu orten.

«Tania, Tania», ruft jemand anderes vor den Trümmern des Gebäudes, das zum schicken Petunia-Wohnkomplex in der gutbürgerlichen Gegend Los Palos Grandes gehört. Auf der Strasse weint ein Mann still vor sich hin.

Rund 20 Nachbeben

Gegen 18 Uhr Ortszeit haben im Abstand von nur 39 Sekunden zwei schwere Erdstösse der Stärke 7,2 und 7,5 Venezuela erschüttert. Dutzende Gebäude sind eingestürzt oder schwer beschädigt. Die Menschen verbringen die Nacht im Freien, während es laut Interims-Präsidentin Delcy Rodríguez rund 20 Nachbeben gibt.

Am stärksten betroffen ist die Region La Guaira westlich der Hauptstadt Caracas. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte ist das zweite Beben mit einer Stärke von 7,5 das stärkste in dem südamerikanischen Land seit mehr als 125 Jahren.

Flucht aus Einkaufszentrum

Nicht weit vom Stadtteil Los Palos Grandes entfernt laufen unter Schock stehende Menschen schreiend aus einem Einkaufszentrum. «Die Treppe brach weg, die ganze Wand bekam Risse, Dinge fielen von der Decke», schildert die 54-jährige Bankangestellte Odalis Escalona den Moment des Bebens. «Es war einfach schrecklich.»

In der Nähe tröstet Zenia González eine weinende Jugendliche. «Wir haben abgewartet, dass es vorbeigeht, und sind dann die Rolltreppe runtergerannt», sagt die 52-Jährige. «Wir mussten warten, weil es einfach zu sehr gewackelt hat.»

«Es wackelte wie wild»

Im nahegelegenen Wohnviertel La Castellana ist María Romero aus ihrer Wohnung geflüchtet. «Es wackelte wie wild und es klang wie ein dumpfes Grollen», erzählt die 48-Jährige. «Eine Sekunde lang habe ich überlegt, mich unter den Tisch zu verkriechen, aber dann bin ich lieber schnell rausgerannt.»

In der Küstenstadt Catia la Mar in der besonders betroffenen Region La Guaira steht Larry Rojas fassungslos vor den Überresten seines eingestürzten Hauses, «Wir haben nichts, wir haben gar nichts mehr - nicht einmal die Kraft, da reinzugehen», sagt der 49-Jährige.

Vor der Ruine eines zwölfstöckigen Gebäudes steht eine Frau und wartet auf Nachricht von ihrer Tochter. «Da drinnen sind Menschen, und niemand kommt, um sie zu retten», klagt sie.