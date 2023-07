hanspeter

in südafrika gibt es also die gleichen hosenscheisser wie anderswo. geschäfte machen mit Putin ist am wichtigsten. sie hätten ja noch eine andere lösung, als mit ner ausnahmeregelung, nämlich, Putin ganz einfach keine einresegenehmigung zu erteilen. doch dafür müssten diese verlogenen leute in südafrika selber geradestehen. jetzt delegiert man die entscheidung einfach an den strafgerichtshof ab.

ich finde es unerträglich, wie sich die welt von einem mann erpressen lässt, der zu taussendfach menschen in der ukraine terrorisiert und der ukraine terror vorwirft, wenn diese eine brücke beschädigen. wo kommen wir hin, wenn solche personen einfach mit krieg drohen, wenn man ihren wünschen nicht entspricht. wann endlich begreifen alle regierungen auf der welt, was zu tun wäre, diesem überheblichen imperialistischen menschenverachtenden tun einhalt zu gebieten?