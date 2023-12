Nordkorea – Haben erfolgreich Satelliten in die Erdumlaufbahn gebracht Nordkorea hat nach eigenen Angaben seinen ersten Spionage-Satelliten in die Erdumlaufbahn gebracht. Die Trägerrakete sei am Dienstag abgehoben, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA unter Berufung auf die nordkoreanische Raumfahrtbehörde. Zwölf Minuten später sei sie in die Erdumlaufbahn eingetreten. Man werde bald weitere Spionage-Satelliten starten, um die Überwachung von Südkorea und anderer Regionen sicherzustellen. 23.11.2023

In Südkorea wächst das Interesse, selbst Kernwaffen zu besitzen und sich damit von Washington unabhängiger zu machen. Das könnte eine der gefährlichsten Regionen der Welt in Aufruhr versetzen.

Unter dem Rattern von Maschinengewehren und Explosionslärm gleiten Schwimmpanzer durch einen See. Nahe der am schwersten bewachten Grenze der Welt bauen hier in Cheorwon südkoreanische und amerikanische Kampfpioniere eine Pontonbrücke, um Panzer und gepanzerte Fahrzeuge über das Wasser zu bringen.

Das Ganze spielt sich in Reichweite der nordkoreanischen Artillerie ab. Seit 70 Jahren veranstalten die Verbündeten hier jährlich solche Abschreckungsmanöver, nachdem Nordkorea 1950 überraschend in den Süden eingerückt war. Der Krieg ist technisch noch immer nicht zu Ende.

Amerikanische und südkoreanische Soldaten verlegen am 31. August in Cheorwo eine Pontonbrücke. AP

Die Allianz mit den USA hat es Südkorea ermöglicht, eine starke Demokratie aufzubauen. Die Menschen hier zählten auf den Schutz Washingtons, sollte Pjöngjang jemals versuchen, seinen Traum von einer vereinigten koreanischen Halbinsel unter seiner Herrschaft wahrzumachen. Zumindest war das so.

Denn nun verliert eine steigende Zahl von Südkoreanerinnen und Südkoreanern das Vertrauen in das Versprechen der USA, den langjährigen Alliierten zu schützen. Ihre Angst: Dass der US-Präsident zögern könnte, Atomwaffen zur Verteidigung ihres Landes gegen den Norden einzusetzen – im Bewusstsein, dass Pjöngjang mit einem nuklearen Gegenschlag Millionen Amerikaner töten könnte.

Bis zu 80 Prozent für Atomwaffen

Schliesslich verfügt Nordkorea nicht nur über Dutzende Atomwaffen und droht immer wieder damit, diese gegen Gegner einzusetzen, sondern auch über reichweitenstarke Raketen. Umfragen zufolge befürwortet eine grosse Mehrheit der Menschen in Südkorea, bis zu 70 oder 80 Prozent, dass sich ihr Land selbst Atomwaffen beschafft oder dass die USA die taktischen Kernwaffen zurückbringen, die sie in den frühen 1990er-Jahren aus dem Süden abgezogen hatten.

Reale Bedrohung: Nordkorea schiesst im August 2019 eine nicht näher genannte Rakete ab. AP

Hierin kommt eine überraschende Erosion des Vertrauens zwischen beiden Staaten zum Ausdruck, die ihre Allianz gerne als festen Eckpfeiler der US-Militärpräsenz in der Region bezeichnen. «Ich denke, eines Tages können sie uns verlassen und ihren eigenen Weg gehen, wenn das ihren nationalen Interessen besser dient», sagt der 76-jährige Kim Bang Rak aus Seoul über die USA.

Und weiter: «Wenn Nordkorea uns bombardiert, sollten wir als Vergeltung zurückbombardieren, deshalb wäre es besser für uns, Atomwaffen zu haben.» Die Stimmung in Südkorea spiegelt eine breitere Debatte darüber wider, wer Nuklearwaffen besitzen sollte. Nach Angaben von Fachleuten deutet wenig auf eine Verlangsamung des weltweiten atomaren Aufrüstens hin.

Potenzielle Folgen für Asien und das nukleare Gleichgewicht

Neun Staaten – die USA, Russland, Grossbritannien, Frankreich, China, Indien, Pakistan, Nordkorea und Israel – gaben im vergangenen Jahr fast 83 Milliarden Dollar (72,5 Milliarden Franken) für Nuklearwaffen aus, wie die Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen kürzlich mitteilte.

China rüstet nuklear auf: Hier wird am 1. Oktober 2019 bei einer Militär-Parade in Peking die Interkontinentalrakete DF-41 präsentiert. EPA

Das war im Vergleich zu 2021 ein Anstieg um 2,5 Milliarden Dollar. Allein auf die USA entfielen 43,7 Milliarden Dollar. Wie Südkorea mit der Atomfrage umgeht, könnte wichtige Implikationen für die Zukunft Asiens haben und das Bündnis mit den USA sowie das nukleare Gleichgewicht in der gefährlichen Region bedrohen.

Washington beschreibt seine Verpflichtung gegenüber Südkorea für den Kriegsfall seit langem als eisern. In dem asiatischen Land sind 28'500 US-Soldaten stationiert, 56'000 weitere in Japan. Zehntausende Amerikaner und Amerikanerinnen leben im Grossraum Seoul, der mit seinen 24 Millionen Menschen nur eine Stunde von der innerkoreanischen Grenze entfernt liegt.

«Günstige Position» sichern

Der südkoreanische Verteidigungsminister Shin Wonsik erklärte kürzlich, er habe mit seinem US-Kollegen ein Dokument unterzeichnet: Darin habe sich Washington einverstanden erklärt, seine gesamten militärischen Kapazitäten inklusive Atomwaffen zu mobilisieren, um den Süden gegen einen atomaren Angriff aus Nordkorea zu verteidigen.

Kim Jong-un inspiziert am 27. März 2023 in Pjöngjang eine ballistische Rakete. EPA

Viele in Seoul würden dennoch den Besitz eigener Kernwaffen vorziehen. Atombomben seien der einzige Vorteil Nordkoreas gegenüber dem militärischen Hightech des Südens, sagte der Universitätsabsolvent Kim Taeil. «Wenn Südkorea also Atomwaffen bekommt, sichern wir uns eine günstige Position, in der Nordkorea nicht mit uns konkurrieren kann.»

Die Idee, dass Südkorea sich um eigene Atomwaffen bemühen könnte, kursiert zwar schon seit Jahrzehnten. Von ranghohen Regierungsvertretern wurde sie aber kaum öffentlich thematisiert. Das änderte sich im Januar, als der konservative Präsident Yoon Suk Yeol erklärte, sein Land könne sich «eigene Atomwaffen beschaffen, wenn sich die Situation verschlechtert». Das «würde nicht lange dauern», sagte er.

Seoul achtet Atomwaffen-Sperrvertrag – vorerst

Bei einem Gipfeltreffen in Washington im April leiteten Yoon und US-Präsident Joe Biden Schritte ein, um den südkoreanischen Sorgen zu begegnen. Ergebnis war die sogenannte Washington Declaration, in der sich Seoul verpflichtete, weiter Mitglied des Atomwaffensperrvertrags zu bleiben.

Die USA sicherten zugleich zu, die Konsultationen mit dem Verbündeten zur nuklearen Planung zu stärken, und als Machtdemonstration weitere Kerntechnik auf die koreanische Halbinsel zu verlegen. Wenig später traf als erstes Atom-U-Boot der USA seit den 1980er-Jahren die «USS Kentucky» in Südkorea ein.

Ein Teil der Besorgnis in Seoul geht auf die Präsidentschaft von Donald Trump zurück – und auf seine mögliche Wiederwahl 2024. Während seiner Amtszeit hatte Trump wiederholt angedeutet, dass für ihn die Allianz bei weitem nicht «eisern» ist.

Donald Trump schüttelt m 13. November 2019 in der demilitarisierten koreanischen Zone Kim Jong-un die Hand: Südkorea missfällt das. AP

Er suchte engere Beziehungen zum nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un, verlangte von Südkorea weitere Milliarden für die Stationierung der US-Truppen und stellte die Notwendigkeit von US-Militärmanövern mit dem Süden in Frage.

Sollte Trump wiedergewählt werden, könnten sich Bidens Versprechen über Nacht als wertlos erweisen, sagte der Analyst Cheong Seong Chang vom privaten Sejong-Institut in Südkorea in einem Interview.

