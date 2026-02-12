Wird sie die Nachfolgerin des nordkoreanischen Machthabers? Im Mai 2024 begleitete Kim Jong Uns Tochter ihren Vater zur Einweihung einer neuen Strasse in Pjöngjang. (Archivbild) Keystone

Bei offiziellen Auftritten ist sie meist an der Seite ihres Vaters Kim Jong Un zu sehen: Die junge Tochter des nordkoreanischen Machthabers soll nun nach Geheimdienstangaben zu seiner Nachfolgerin aufgebaut werden.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un soll seine Tochter nach Informationen des südkoreanischen Geheimdienstes als seine Nachfolgerin aufbauen und könnte sie als solche bald präsentieren.

Demnach habe sich die Tochter, die bei offiziellen Auftritten meist an der Seite ihres Vaters zu sehen ist, zuletzt auch öffentlich politisch geäussert.

Ende Februar soll die Tochter, über die nicht viel bekannt ist, nach südkoreanischen Angaben beim Parteitag der Staatspartei gemeinsam mit ihrem Vater auftreten. Mehr anzeigen

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un steht nach Einschätzung des südkoreanischen Geheimdienstes kurz davor, seine Tochter als seine künftige Nachfolgerin zu präsentieren.

Die etwa 13-Jährige werde mit Kim auf dem Parteitag der nordkoreanischen Staatspartei Ende Februar auftreten, berichtete der südkoreanische Parlamentsabgeordnete Lee Seong Kweun aus einem Geheimdienstbriefing hinter verschlossenen Türen.

Der Geheimdienst stützt seine Einschätzung demnach darauf, dass sich die jugendliche Tochter von Kim Jong Un zuletzt bei öffentlichen Auftritten – unter anderem dem Gründungsjubiläum der nordkoreanischen Volksarmee – politisch geäussert hatte.

Erstmals 2022 auf Fotos zu sehen

Der Parteitag könnte ihrem Vater Kim nach Ansicht des südkoreanischen Geheimdienstes eine Bühne bieten, um seine Tochter formell als designierte Nachfolgerin zu installieren. So könnte er ihr möglicherweise den Posten als erste Sekretärin der Arbeiterpartei verschaffen – die zweithöchste Funktion der Partei. Andere Analysten verweisen darauf, dass Kim Ju Ae noch nicht einmal das Mindestalter von 18 Jahren für die Parteimitgliedschaft erreicht hat.

Das junge Mädchen war erstmals im Jahr 2022 auf Fotos der Staatsmedien zu sehen. Seither hat sie ihren Vater mehrfach bei offiziellen Anlässen begleitet, darunter bei mehreren Raketentests sowie einem Staatsbesuch in China.

Look who's here in Beijing.



Kim Jong Un's daughter, Kim Ju Ae is here too. pic.twitter.com/IrZiaGTPVo — Zhao DaShuai 东北进修🇨🇳 (@zhao_dashuai) September 2, 2025

Weder Name noch Alter bekannt

Von Kims Tochter sind weder der Name noch das Alter offiziell bekannt. Staatsmedien berichten immer nur von Kims geliebtem beziehungsweise respektiertem Kind. Dass sie vermutliche Kim Ju Ae heisst, geht auf Informationen des früheren US-Basketballprofis Dennis Rodman zurück, der berichtet hat, er habe während einer Reise nach Pjöngjang im Jahr 2013 Kim Jong Uns kleine Tochter im Arm gehalten. Südkoreanische Geheimdienstmitarbeiter glauben, dass sie um diese Zeit geboren wurde.

Kim und seine Frau sollen ausserdem noch einen älteren Sohn und ein drittes, jüngeres Kind haben, von dem nicht einmal das Geschlecht bekannt ist.