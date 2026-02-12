  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Spekulationen in Nordkorea Ernennt Kim seine Tochter bald offiziell zur Nachfolgerin? 

dpa

12.2.2026 - 14:51

Wird sie die Nachfolgerin des nordkoreanischen Machthabers? Im Mai 2024 begleitete Kim Jong Uns Tochter ihren Vater zur Einweihung einer neuen Strasse in Pjöngjang. (Archivbild)
Wird sie die Nachfolgerin des nordkoreanischen Machthabers? Im Mai 2024 begleitete Kim Jong Uns Tochter ihren Vater zur Einweihung einer neuen Strasse in Pjöngjang. (Archivbild)
Keystone

Bei offiziellen Auftritten ist sie meist an der Seite ihres Vaters Kim Jong Un zu sehen: Die junge Tochter des nordkoreanischen Machthabers soll nun nach Geheimdienstangaben zu seiner Nachfolgerin aufgebaut werden. 

,

DPA, Redaktion blue News

12.02.2026, 14:51

12.02.2026, 14:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un soll seine Tochter nach Informationen des südkoreanischen Geheimdienstes als seine Nachfolgerin aufbauen und könnte sie als solche bald präsentieren.
  • Demnach habe sich die Tochter, die bei offiziellen Auftritten meist an der Seite ihres Vaters zu sehen ist, zuletzt auch öffentlich politisch geäussert.
  • Ende Februar soll die Tochter, über die nicht viel bekannt ist, nach südkoreanischen Angaben beim Parteitag der Staatspartei gemeinsam mit ihrem Vater auftreten.
Mehr anzeigen

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un steht nach Einschätzung des südkoreanischen Geheimdienstes kurz davor, seine Tochter als seine künftige Nachfolgerin zu präsentieren.

Die etwa 13-Jährige werde mit Kim auf dem Parteitag der nordkoreanischen Staatspartei Ende Februar auftreten, berichtete der südkoreanische Parlamentsabgeordnete Lee Seong Kweun aus einem Geheimdienstbriefing hinter verschlossenen Türen. 

Wird sie seine Nachfolgerin?. Kim nimmt mysteriöse Tochter mit nach China – und heizt Spekulationen an

Wird sie seine Nachfolgerin?Kim nimmt mysteriöse Tochter mit nach China – und heizt Spekulationen an

Der Geheimdienst stützt seine Einschätzung demnach darauf, dass sich die jugendliche Tochter von Kim Jong Un zuletzt bei öffentlichen Auftritten – unter anderem dem Gründungsjubiläum der nordkoreanischen Volksarmee – politisch geäussert hatte. 

Erstmals 2022 auf Fotos zu sehen

Der Parteitag könnte ihrem Vater Kim nach Ansicht des südkoreanischen Geheimdienstes eine Bühne bieten, um seine Tochter formell als designierte Nachfolgerin zu installieren. So könnte er ihr möglicherweise den Posten als erste Sekretärin der Arbeiterpartei verschaffen – die zweithöchste Funktion der Partei. Andere Analysten verweisen darauf, dass Kim Ju Ae noch nicht einmal das Mindestalter von 18 Jahren für die Parteimitgliedschaft erreicht hat.

Das junge Mädchen war erstmals im Jahr 2022 auf Fotos der Staatsmedien zu sehen. Seither hat sie ihren Vater mehrfach bei offiziellen Anlässen begleitet, darunter bei mehreren Raketentests sowie einem Staatsbesuch in China. 

Weder Name noch Alter bekannt

Von Kims Tochter sind weder der Name noch das Alter offiziell bekannt. Staatsmedien berichten immer nur von Kims geliebtem beziehungsweise respektiertem Kind. Dass sie vermutliche Kim Ju Ae heisst, geht auf Informationen des früheren US-Basketballprofis Dennis Rodman zurück, der berichtet hat, er habe während einer Reise nach Pjöngjang im Jahr 2013 Kim Jong Uns kleine Tochter im Arm gehalten. Südkoreanische Geheimdienstmitarbeiter glauben, dass sie um diese Zeit geboren wurde.

Kim und seine Frau sollen ausserdem noch einen älteren Sohn und ein drittes, jüngeres Kind haben, von dem nicht einmal das Geschlecht bekannt ist.

Mit Tochter an seiner Seite: Kim Jong Un präsentiert neues Luxusresort

Mit Tochter an seiner Seite: Kim Jong Un präsentiert neues Luxusresort

Whirlpools, Grillrestaurants und «gemütliche» Freizeiträume: Mit einer neuen Ferienanlage in Samjiyon will Nordkorea touristisch aufholen. Kim Jong Un stellte das Prestigeprojekt persönlich vor – begleitet von seiner Tochter Ju-ae.

24.12.2025

Mehr zum Thema

Zur nuklearen Abschreckung. Nordkorea zeigt Fortschritte beim Bau eines Atom-U-Boots

Zur nuklearen AbschreckungNordkorea zeigt Fortschritte beim Bau eines Atom-U-Boots

Mit Tochter an seiner Seite. Kim Jong Un präsentiert neues Luxusresort

Mit Tochter an seiner SeiteKim Jong Un präsentiert neues Luxusresort

Ohne Lizenz in Nordkorea. Ikea-Ware taucht illegal in einem Einkaufzentrum in Pjöngjang auf

Ohne Lizenz in NordkoreaIkea-Ware taucht illegal in einem Einkaufzentrum in Pjöngjang auf

Meistgelesen

Kreditkarten-Betrügerin Simon holt zweimal Gold: «Es ist niemand freundlich zu mir»
Jacques Moretti wehrt sich: «Wir sind keine Mafia» +++ Vater von Brand-Opfer berichtet von Todeskampf
Sonja Nef staunt über Brignones Olympia-Wunder: «Nicht menschlich»
Lötschental von der Aussenwelt abgeschnitten
IOC macht von Allmen und Odermatt zu Schweden ++ «Alkoholprobleme» – Finnlands Skisprung-Trainer muss gehen