Monsunregen bringt Chaos: Indonesien erneut von Erdrutsch getroffen – Strassen zerstört Im Norden der indonesischen Insel Sumatra ist eine durch Regen geschwächte Strasse eingestürzt und hat mehrere Dörfer von ihrer einzigen Verbindung zur Aussenwelt abgeschnitten. Rettungskräfte und Hilfslieferungen erreichen die Orte nur noch schwer. 05.12.2025

Von Luna Pauli

Im betroffenen Gebiet zeigt sich, dass der Untergrund der Strasse den starken Regenfällen nicht standhalten konnte. Das Material unter der Fahrbahn hatte sich durch die anhaltende Nässe gelockert und wurde allmählich weggespült. Dadurch verlor die Strasse ihre Stabilität und gab den Wassermassen nach.

Auswirkungen auf den Alltag

Mit dem Verlust der Verbindung stehen die betroffenen Dörfer nun vor organisatorischen Herausforderungen. Wege zu medizinischer Versorgung, Lieferdiensten und Hilfsteams sind länger und zeitaufwendiger geworden. Für viele Bewohner bedeutet das spürbare Verzögerungen und erhebliche Einschränkungen im täglichen Leben.

