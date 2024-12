Ein neuer Tiktok-Trend, die «Superman-Challenge», hat in mehreren Ländern zu zahlreichen Verletzungen bei Kindern geführt. In Rumänien, Belgien und Israel wurden Dutzende Schüler ins Spital eingeliefert.

In der Schweiz gibt es bisher keine bekannten Fälle.

Es gibt einen neuen Trend auf Tiktok: die «Superman-Challenge». Dabei springt eine Person in Superman-Pose in die Arme von Kameradinnen und Kameraden, diese stehen sich aufgereiht gegenüber, die Arme für stabileren Halt ineinander verschränkt. Dann wird der «Superman» zurück an seine Ursprungsposition katapultiert.

Bei mehreren Personen kam es dabei zu Unfällen. Beispielsweise in Belgien: An einem einzigen Tag sollen mehr als 20 Schülerinnen und Schüler ins Grigore-Alexandrescu-Spital in Bukarest eingeliefert worden sein, nachdem sie diese Challenge gemacht hatten, wie «Romania Insider» schreibt. Weiter heisst es, dass sie Knochenbrüche erlitten und schwere Traumata.

«Wir schlagen Alarm, weil es sich um ein besorgniserregendes Phänomen zu handeln scheint, das für Kinder gefährlich ist. Sie könnten sich schwere Verletzungen zuziehen und sowohl den Unterricht als auch die Ferien verpassen», sagte Alexandru Ulici, Spitalleiter, gegenüber «News.ro». Zusätzlich meint er, die Heilung könne mehrere Monate dauern.

Schwere Kopfverletzungen und Knochenbrüche

Auch in Belgien wurde bekannt, dass Eltern von Kindern, die eine Schule in Brasschaat besuchen, einen Brief erhielten. «Während der Mittagspause ist heute ein Bub aus der ersten Klasse schwer gestürzt. Es war die Folge eines leichtsinnigen Spiels», zitiert «Nieuwsblad» daraus. Der Erstklässler habe sich schwer am Kopf verletzt und werde diesen Monat nicht mehr zur Schule kommen können. Aktuell werde untersucht, ob der Junge extra fallen gelassen wurde.

Oder in Israel: Bereits im März mussten 19 Kinder ins Spital nach der Challenge. Ein Kind erlitt eine Hirnerschütterung und wurde bewusstlos, wie «Ynetnews.com» schreibt.

In der Schweiz gibt es aktuell keine gemeldeten Fälle, wie «20 Minuten» schreibt.