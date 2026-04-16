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Stärkster Sturm des Jahres Supertaifun «Sinlaku» trifft Pazifikinseln mit voller Wucht

Christian Thumshirn

16.4.2026

Stärkster Sturm des Jahres – Supertaifun «Sinlaku» trifft Pazifikinseln mit voller Wucht

Stärkster Sturm des Jahres – Supertaifun «Sinlaku» trifft Pazifikinseln mit voller Wucht

Supertaifun «Sinlaku» trifft die Nördlichen Marianen im Pazifik mit voller Wucht: Massive Zerstörungen, überflutete Infrastruktur und tausende Menschen ohne Strom und Wasser – die Inseln stehen vor Wochen im Ausnahmezustand.

16.04.2026

Supertaifun «Sinlaku» trifft die Nördlichen Marianen im Pazifik mit voller Wucht: Massive Zerstörungen, überflutete Infrastruktur und tausende Menschen ohne Strom und Wasser – die Inseln stehen vor Wochen im Ausnahmezustand.

Christian Thumshirn

16.04.2026, 08:32

Supertaifun «Sinlaku» entstand Anfang April über dem warmen Wasser des westlichen Pazifiks – ideale Bedingungen für eine rasche Intensivierung. Innerhalb kurzer Zeit entwickelte sich das System zu einem sogenannten «Supertaifun», der höchsten Kategorie tropischer Wirbelstürme im Pazifik.

Kräfte eines Giganten

Mit einem Durchmesser von mehreren hundert Kilometern und Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Stundenkilometern gehört «Sinlaku» zu den stärksten Stürmen des Jahres. Solche Systeme entstehen, wenn sich warme Luftmassen über dem Meer aufladen und enorme Energiemengen freisetzen – mit entsprechend verheerenden Auswirkungen.

Wie sich diese Kräfte vor Ort entladen, zeigt das Video.

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