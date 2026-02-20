Donald Trump erleidet einen Rückschlag vor Gericht. Keystone/AP Photo/Jose Luis Magana

Der Supreme Court hat eine der zentralen Wirtschaftsmassnahmen von US-Präsident Donald Trump kassiert. In einem Grundsatzurteil erklären die Richter, warum weitreichende Zölle auf Basis eines Notstandsgesetzes rechtlich nicht zulässig sind.

Der Supreme Court hat US-Präsident Donald Trump untersagt, weitreichende Zölle auf Grundlage des Notstandsgesetzes IEEPA zu verhängen. Doch wie genau argumentiert das höchste US-Gericht?

blue News zeigt die zentralen Argumentationslinien – und die wichtigsten Passagen in deutscher Übersetzung.

Zölle sind Sache des Kongresses – nicht des Präsidenten

Gleich zu Beginn macht das Gericht klar, worum es verfassungsrechtlich geht: um die Steuerhoheit.

Wörtlich hält der Supreme Court fest:

«Artikel I, Abschnitt 8 der Verfassung bestimmt: ‹Der Kongress hat die Macht, Steuern, Zölle und Abgaben zu erheben.›»

Und weiter:

«Die Verfasser der Verfassung haben keinen Teil dieser Besteuerungsmacht der Exekutive übertragen.»

Damit zieht das Gericht eine scharfe Linie: Zölle gehören zur Steuerkompetenz – und diese liegt beim Parlament.

«Regulieren» bedeutet nicht «besteuern»

Die Regierung argumentierte, das IEEPA erlaube dem Präsidenten, Importe zu «regulieren» – und dazu gehörten auch Zölle.

Der Supreme Court widerspricht deutlich.

Im Urteil heisst es:

«Das Wort ‹regulieren› wird gewöhnlich nicht so verstanden, dass es die Besteuerung umfasst.»

Weiter schreiben die Richter:

«Viele Gesetze geben der Exekutive die Befugnis zu regulieren. Die Regierung kann jedoch kein einziges Gesetz benennen, in dem ‹regulieren› auch die Macht zu besteuern einschliesst.»

Die Richter betonen den Unterschied zwischen wirtschaftlicher Steuerung und fiskalischer Einnahmeerhebung. Ein Zoll sei «sehr klar ein Teil der Besteuerungsmacht».

Für so grosse Eingriffe braucht es eine klare Grundlage

Ein zentrales Argument stützt sich auf die sogenannte «Major Questions Doctrine».

Das Gericht hält fest:

«Der Präsident beansprucht die aussergewöhnliche Macht, Zölle unbegrenzter Höhe, Dauer und Reichweite einseitig zu verhängen. Dafür muss er auf eine klare Ermächtigung des Kongresses verweisen.»

Diese klare Ermächtigung finde sich im IEEPA nicht.

Die Richter warnen davor, aus vagen Formulierungen weitreichende Kompetenzen abzuleiten:

«Wir zögern seit Langem, in unklarem Gesetzestext aussergewöhnliche Delegationen von Befugnissen des Kongresses zu erkennen.»

Mit anderen Worten: Je grösser die wirtschaftlichen Folgen, desto klarer muss das Gesetz sein.

Kein Präsident hat das Gesetz je so genutzt

Ein weiteres Argument betrifft die historische Praxis.

Der Supreme Court schreibt:

«In einem halben Jahrhundert seines Bestehens hat kein Präsident das IEEPA genutzt, um Zölle zu verhängen – geschweige denn Zölle dieses Ausmasses und dieser Reichweite.»

Diese fehlende historische Praxis wertet das Gericht als starkes Indiz dafür, dass der Gesetzgeber eine solche Machtübertragung nie beabsichtigt hat.

Auch ein Notstand hebt die Gewaltenteilung nicht auf

Trump hatte sich auf eine wirtschaftliche Notlage berufen. Doch auch hier zieht das Gericht eine Grenze.

Die Richter schreiben:

«Es gibt keine Ausnahme von der ‹Major Questions›-Doktrin für Notstandsgesetze.»

Und weiter:

«Notstandsbefugnisse neigen dazu, Notstände zu befeuern.»

Damit macht das Gericht deutlich: Ein ausgerufener Notstand erweitert nicht automatisch die verfassungsmässigen Kompetenzen des Präsidenten.

Der entscheidende Satz

Am Ende bringt der Supreme Court seine Begründung auf einen zentralen Punkt:

«IEEPA ermächtigt den Präsidenten nicht, Zölle zu verhängen.»

Der Präsident beanspruche eine «aussergewöhnliche Macht» – doch dafür fehle die klare gesetzliche Grundlage.