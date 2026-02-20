Argumente analysiertSo begründet der Supreme Court das Zoll-Urteil gegen Trump
Sven Ziegler
20.2.2026
Der Supreme Court hat eine der zentralen Wirtschaftsmassnahmen von US-Präsident Donald Trump kassiert. In einem Grundsatzurteil erklären die Richter, warum weitreichende Zölle auf Basis eines Notstandsgesetzes rechtlich nicht zulässig sind.
Für so grosse Eingriffe braucht es eine klare Grundlage
Ein zentrales Argument stützt sich auf die sogenannte «Major Questions Doctrine».
Das Gericht hält fest:
«Der Präsident beansprucht die aussergewöhnliche Macht, Zölle unbegrenzter Höhe, Dauer und Reichweite einseitig zu verhängen. Dafür muss er auf eine klare Ermächtigung des Kongresses verweisen.»
Diese klare Ermächtigung finde sich im IEEPA nicht.
Die Richter warnen davor, aus vagen Formulierungen weitreichende Kompetenzen abzuleiten:
«Wir zögern seit Langem, in unklarem Gesetzestext aussergewöhnliche Delegationen von Befugnissen des Kongresses zu erkennen.»
Mit anderen Worten: Je grösser die wirtschaftlichen Folgen, desto klarer muss das Gesetz sein.
Kein Präsident hat das Gesetz je so genutzt
Ein weiteres Argument betrifft die historische Praxis.
Der Supreme Court schreibt:
«In einem halben Jahrhundert seines Bestehens hat kein Präsident das IEEPA genutzt, um Zölle zu verhängen – geschweige denn Zölle dieses Ausmasses und dieser Reichweite.»
Diese fehlende historische Praxis wertet das Gericht als starkes Indiz dafür, dass der Gesetzgeber eine solche Machtübertragung nie beabsichtigt hat.
Auch ein Notstand hebt die Gewaltenteilung nicht auf
Trump hatte sich auf eine wirtschaftliche Notlage berufen. Doch auch hier zieht das Gericht eine Grenze.
Die Richter schreiben:
«Es gibt keine Ausnahme von der ‹Major Questions›-Doktrin für Notstandsgesetze.»
Und weiter:
«Notstandsbefugnisse neigen dazu, Notstände zu befeuern.»
Damit macht das Gericht deutlich: Ein ausgerufener Notstand erweitert nicht automatisch die verfassungsmässigen Kompetenzen des Präsidenten.
Der entscheidende Satz
Am Ende bringt der Supreme Court seine Begründung auf einen zentralen Punkt:
«IEEPA ermächtigt den Präsidenten nicht, Zölle zu verhängen.»
Der Präsident beanspruche eine «aussergewöhnliche Macht» – doch dafür fehle die klare gesetzliche Grundlage.
