Der Supreme Court hat eine der zentralen Wirtschaftsmassnahmen von US-Präsident Donald Trump gestoppt: Weitreichende Zölle auf Basis eines Notstandsgesetzes sind unzulässig. Was das bedeutet.

Der Supreme Court hat eine der zentralen Wirtschaftsmassnahmen von US-Präsident Donald Trump ausgebremst: Seine weitreichenden Zölle auf Basis eines Notstandsgesetzes sind nicht zulässig. Das Urteil gilt als richtungsweisend für die Macht des Präsidenten in der Handelspolitik.

Was bedeutet der Entscheid konkret? Welche Zölle sind betroffen – und was kommt jetzt?

Was hat der Supreme Court genau entschieden?

Der Supreme Court hat entschieden, dass US-Präsident Donald Trump keine umfassenden Zölle auf Grundlage des Notstandsgesetzes IEEPA verhängen darf. Damit wurde ein zentrales Instrument seiner Handelspolitik juristisch gestoppt.

Die Richter stellten klar, dass das Gesetz keine ausdrückliche Befugnis zur Erhebung von Zöllen enthält.

Worum ging es in dem Verfahren überhaupt?

Trump verhängte Zölle gegen zahlreiche Staaten. Mark Schiefelbein/AP/dpa

Im Kern ging es um die Frage, ob der Präsident Zölle einseitig verhängen darf, indem er sich auf einen wirtschaftlichen «Notstand» beruft.

Trump hatte argumentiert, das Handelsdefizit und internationale Ungleichgewichte stellten eine Bedrohung für die nationale Sicherheit dar und rechtfertigten deshalb Notstandsmassnahmen.

Auf welches Gesetz stützte sich Trump?

Auf den «International Emergency Economic Powers Act» (IEEPA) von 1977.

Dieses Gesetz erlaubt dem Präsidenten im Notfall, wirtschaftliche Transaktionen zu regulieren, etwa durch Sanktionen, Importbeschränkungen oder Finanzmassnahmen – jedoch steht der Begriff «Zölle» im Gesetzestext nicht ausdrücklich.

Warum erklärte das Gericht die Zölle für rechtswidrig?

Die Mehrheit der Richter argumentierte im Kern mit der Gewaltenteilung.

Zölle gelten rechtlich als Abgaben und damit als Teil der Steuer- und Handelshoheit des Kongresses. Diese Kompetenz könne nicht einfach durch ein Notstandsgesetz auf den Präsidenten übertragen werden, wenn der Gesetzgeber dies nicht klar geregelt habe.

Bedeutet «Importe regulieren» nicht automatisch auch Zölle?

Nein – genau das war ein zentraler Punkt des Urteils.

Das Gericht stellte fest, dass Regulierung von Importen nicht automatisch die Befugnis umfasst, Zölle zu erheben. Zwischen wirtschaftlicher Steuerung und fiskalischen Abgaben bestehe ein rechtlich wesentlicher Unterschied.

Wie deutlich fiel das Urteil aus?

Der Supreme Court fällte sein Urteil mit klarer Mehrheit. Susan Walsh/AP/dpa

Das Gericht entschied mit einer klaren Mehrheit gegen die Regierung. Das Ergebnis fiel mit einer 6:3-Abstimmung deutlich aus.

Damit bestätigte der Supreme Court frühere Urteile unterer Instanzen, die Trumps Notstands-Zölle bereits blockiert hatten.

Welche Zölle sind konkret betroffen?

Im Fokus standen breit angelegte Straf- und Pauschalzölle gegen zahlreiche Handelspartner, darunter globale Zölle sowie höhere «reziproke» Zölle gegen einzelne Staaten.

Diese Massnahmen waren ein zentraler Bestandteil von Trumps wirtschaftspolitischer Strategie in seiner zweiten Amtszeit. Auch die Schweiz war betroffen, wurde zunächst mit 39 Prozent Zöllen bestraft. Später senkte die Regierung die Zölle auf 15 Prozent.

Das Urteil betrifft ausschliesslich Zölle, die auf Basis des Notstandsgesetzes IEEPA verhängt wurden. Andere Zollinstrumente, die ausdrücklich im Handelsrecht vorgesehen sind und den Kongress einbeziehen, bleiben grundsätzlich möglich.

Was bedeutet das Urteil politisch für Trump?

Es ist ein empfindlicher Rückschlag für eine seiner wichtigsten wirtschaftspolitischen Leitstrategien.

Trump hatte Zölle wiederholt als zentralen Hebel zum Schutz der US-Wirtschaft und als Instrument gegen Handelsungleichgewichte bezeichnet.

Die Richter betonten, dass seit Inkrafttreten des IEEPA noch kein Präsident dieses Gesetz genutzt hatte, um breit angelegte Zölle zu verhängen. Diese fehlende Praxis schwächte die Argumentation der Regierung zusätzlich.

Welche Folgen sind jetzt möglich?

Kurzfristig könnte Rechtsunsicherheit für bestehende Zollregime entstehen, da Gerichte und Behörden prüfen müssen, welche Massnahmen weiterhin Bestand haben.

Langfristig stärkt das Urteil die Rolle des Kongresses in der Handelspolitik und begrenzt die Möglichkeit, wirtschaftspolitische Notstandsbefugnisse expansiv auszulegen.

Die Regierung kann nun versuchen, Zölle auf andere gesetzliche Grundlagen zu stützen oder den Kongress einzubinden.