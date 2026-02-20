  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Was du jetzt wissen musst Das bedeutet die historische Zoll-Schlappe für Trump

Sven Ziegler

20.2.2026

Optisch erklärt: So läuft der Hase mit den US-Zöllen

Optisch erklärt: So läuft der Hase mit den US-Zöllen

Wie funktionieren eigentlich diese US-Zölle? Wie stark tangieren sie die Schweizer Wirtschaft – und wie will diese darauf reagieren? blue News erklärt dir im Video anschaulich und appetitlich, was Sache ist.

31.07.2025

Der Supreme Court hat eine der zentralen Wirtschaftsmassnahmen von US-Präsident Donald Trump gestoppt: Weitreichende Zölle auf Basis eines Notstandsgesetzes sind unzulässig. Was das bedeutet. 

,

DPA, Sven Ziegler

20.02.2026, 16:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Supreme Court entschied mit 6:3 Stimmen, dass Trump keine umfassenden Zölle auf Basis des Notstandsgesetzes IEEPA verhängen darf.
  • Die Richter stellten klar, dass Zölle zur Kompetenz des Kongresses gehören und nicht durch ein allgemein formuliertes Notstandsgesetz begründet werden können. Das Urteil ist ein empfindlicher Rückschlag für Trumps zentrale Zollstrategie und stärkt langfristig die Rolle des Parlaments in der US-Handelspolitik.
Mehr anzeigen

Der Supreme Court hat eine der zentralen Wirtschaftsmassnahmen von US-Präsident Donald Trump ausgebremst: Seine weitreichenden Zölle auf Basis eines Notstandsgesetzes sind nicht zulässig. Das Urteil gilt als richtungsweisend für die Macht des Präsidenten in der Handelspolitik.

Was bedeutet der Entscheid konkret? Welche Zölle sind betroffen – und was kommt jetzt?

blue News beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was hat der Supreme Court genau entschieden?

Der Supreme Court hat entschieden, dass US-Präsident Donald Trump keine umfassenden Zölle auf Grundlage des Notstandsgesetzes IEEPA verhängen darf. Damit wurde ein zentrales Instrument seiner Handelspolitik juristisch gestoppt.

Die Richter stellten klar, dass das Gesetz keine ausdrückliche Befugnis zur Erhebung von Zöllen enthält.

Worum ging es in dem Verfahren überhaupt?

Trump verhängte Zölle gegen zahlreiche Staaten. 
Trump verhängte Zölle gegen zahlreiche Staaten. 
Mark Schiefelbein/AP/dpa

Im Kern ging es um die Frage, ob der Präsident Zölle einseitig verhängen darf, indem er sich auf einen wirtschaftlichen «Notstand» beruft.

Trump hatte argumentiert, das Handelsdefizit und internationale Ungleichgewichte stellten eine Bedrohung für die nationale Sicherheit dar und rechtfertigten deshalb Notstandsmassnahmen.

Auf welches Gesetz stützte sich Trump?

Auf den «International Emergency Economic Powers Act» (IEEPA) von 1977.

Dieses Gesetz erlaubt dem Präsidenten im Notfall, wirtschaftliche Transaktionen zu regulieren, etwa durch Sanktionen, Importbeschränkungen oder Finanzmassnahmen – jedoch steht der Begriff «Zölle» im Gesetzestext nicht ausdrücklich.

Warum erklärte das Gericht die Zölle für rechtswidrig?

Die Mehrheit der Richter argumentierte im Kern mit der Gewaltenteilung.

Vorjahreswert vervielfacht. Jetzt ist bekannt, wie viel Trump am Schweizer Zoll-Hammer verdiente

Vorjahreswert vervielfachtJetzt ist bekannt, wie viel Trump am Schweizer Zoll-Hammer verdiente

Zölle gelten rechtlich als Abgaben und damit als Teil der Steuer- und Handelshoheit des Kongresses. Diese Kompetenz könne nicht einfach durch ein Notstandsgesetz auf den Präsidenten übertragen werden, wenn der Gesetzgeber dies nicht klar geregelt habe.

Bedeutet «Importe regulieren» nicht automatisch auch Zölle?

Nein – genau das war ein zentraler Punkt des Urteils.

Das Gericht stellte fest, dass Regulierung von Importen nicht automatisch die Befugnis umfasst, Zölle zu erheben. Zwischen wirtschaftlicher Steuerung und fiskalischen Abgaben bestehe ein rechtlich wesentlicher Unterschied.

Wie deutlich fiel das Urteil aus?

Der Supreme Court fällte sein Urteil mit klarer Mehrheit. 
Der Supreme Court fällte sein Urteil mit klarer Mehrheit. 
Susan Walsh/AP/dpa

Das Gericht entschied mit einer klaren Mehrheit gegen die Regierung. Das Ergebnis fiel mit einer 6:3-Abstimmung deutlich aus. 

Damit bestätigte der Supreme Court frühere Urteile unterer Instanzen, die Trumps Notstands-Zölle bereits blockiert hatten.

Welche Zölle sind konkret betroffen?

Im Fokus standen breit angelegte Straf- und Pauschalzölle gegen zahlreiche Handelspartner, darunter globale Zölle sowie höhere «reziproke» Zölle gegen einzelne Staaten.

Diese Massnahmen waren ein zentraler Bestandteil von Trumps wirtschaftspolitischer Strategie in seiner zweiten Amtszeit. Auch die Schweiz war betroffen, wurde zunächst mit 39 Prozent Zöllen bestraft. Später senkte die Regierung die Zölle auf 15 Prozent.

Das Urteil betrifft ausschliesslich Zölle, die auf Basis des Notstandsgesetzes IEEPA verhängt wurden. Andere Zollinstrumente, die ausdrücklich im Handelsrecht vorgesehen sind und den Kongress einbeziehen, bleiben grundsätzlich möglich.

Was bedeutet das Urteil politisch für Trump?

Es ist ein empfindlicher Rückschlag für eine seiner wichtigsten wirtschaftspolitischen Leitstrategien.

Trump hatte Zölle wiederholt als zentralen Hebel zum Schutz der US-Wirtschaft und als Instrument gegen Handelsungleichgewichte bezeichnet.

Schlappe für US-Präsident. Trump-Zölle sind illegal

Schlappe für US-PräsidentTrump-Zölle sind illegal

Die Richter betonten, dass seit Inkrafttreten des IEEPA noch kein Präsident dieses Gesetz genutzt hatte, um breit angelegte Zölle zu verhängen. Diese fehlende Praxis schwächte die Argumentation der Regierung zusätzlich.

Welche Folgen sind jetzt möglich?

Kurzfristig könnte Rechtsunsicherheit für bestehende Zollregime entstehen, da Gerichte und Behörden prüfen müssen, welche Massnahmen weiterhin Bestand haben.

Langfristig stärkt das Urteil die Rolle des Kongresses in der Handelspolitik und begrenzt die Möglichkeit, wirtschaftspolitische Notstandsbefugnisse expansiv auszulegen.

Die Regierung kann nun versuchen, Zölle auf andere gesetzliche Grundlagen zu stützen oder den Kongress einzubinden.

Mehr internationale News

Politik. Iran: Kein Ultimatum seitens der USA im Atomstreit

PolitikIran: Kein Ultimatum seitens der USA im Atomstreit

Politik. Haftbefehl gegen Deutsche-Welle-Reporter in Türkei erlassen

PolitikHaftbefehl gegen Deutsche-Welle-Reporter in Türkei erlassen

Irans Regime unter Druck. Iran lockt USA mit Öl-Deal +++ Iranische Ingenieure sollen Google-Geheimnisse gestohlen haben

Irans Regime unter DruckIran lockt USA mit Öl-Deal +++ Iranische Ingenieure sollen Google-Geheimnisse gestohlen haben

Meistgelesen

Trump-Zölle sind illegal!
2 Meter Schnee in 7 Tagen – Schweizer Skigebiet versinkt völlig im Schnee
Deutscher Baron stirbt bei Lawinen-Abgang in Graubünden
Noé Roth fliegt zu Aerials-Silber ++ Fanny Smith holt Silber im Skicross ++ Curlerinnen kämpfen um Final-Einzug
Jetzt ist bekannt, wie viel Trump am Schweizer Zoll-Hammer verdiente