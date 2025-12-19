  1. Privatkunden
Bondi Beach Hunderte Menschen setzen ein Zeichen gegen Terror

Nicole Agostini

19.12.2025

Bondi Beach: Hunderte Menschen setzen ein stilles Zeichen gegen Terror

Vier Tage nach dem islamistischen Anschlag am Bondi Beach in Australien setzen Hunderte Menschen ein stilles Zeichen der Solidarität: Im Wasser formen sie einen Kreis – für die 15 Todesopfer.

19.12.2025

Vier Tage nach dem islamistischen Anschlag am Bondi Beach in Australien setzen Hunderte Menschen ein stilles Zeichen der Solidarität: Im Wasser formen sie einen Kreis – für die 15 Todesopfer.

Nicole Agostini

19.12.2025, 13:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am 18. Dezember 2025 versammelten sich Hunderte Menschen am Bondi Beach, um den 15 Opfern einer Schiesserei zu gedenken.
  • Der Anschlag ereignete sich am 14. Dezember während einer Chanukka-Feier mit über 1000 Teilnehmenden.
  • Die Polizei stuft die Tat als islamistischen Terrorangriff ein.
Mehr anzeigen

Am 18. Dezember 2025 versammelten sich hunderte Menschen am Bondi Beach in Sydney, Australien, und bildeten im Wasser einen Kreis. Die Schwimmer*innen und Surfer*innen schreien und gedenken damit den 15 Opfern, die bei einer Schiesserei am 14. Dezember 2025 ums Leben gekommen sind.

Bei der Schiesserei handelte es sich um einen islamistischen Terrorangriff, der in den frühen Abendstunden während einer Feier zum Auftakt des achttägigen jüdischen Festes Chanukka stattfand. Über 1000 Teilnehmer*innen befanden sich zu dem Zeitpunkt am Strand.

Mehr Videos aus dem Ressort

Bötschi geht Winterschwimmen, strahlt vor Glück, aber dann ...

Bötschi geht Winterschwimmen, strahlt vor Glück, aber dann ...

Eiskaltes Wasser und danach ein unglaublich belebendes Gefühl: Das sind die Reize des Winterschwimmens. Bruno Bötschi probierte es aus – zusammen mit Eisschwimm-Weltmeisterin Deniz Kayadelen.

18.12.2024

