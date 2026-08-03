Ein abgestellter Geländewagen hat sich auf einer Hundewiese in Hattingen plötzlich in Bewegung gesetzt und ist in die Ruhr gerollt. Im Fahrzeug befanden sich zwei Hunde. Trotz eines Grosseinsatzes konnten beide Tiere nur noch leblos geborgen werden.

Für die beiden Hunde kam jede Hilfe zu spät

Grosseinsatz in Deutschland SUV rollt in Fluss – zwei Hunde sterben im Auto

Darum geht’s Ein Geländewagen rollte von einer Hundewiese in Hattingen in die Ruhr und versank fast vollständig.

Zwei Hunde waren im Fahrzeug eingeschlossen und konnten nicht mehr gerettet werden.

Weshalb sich der SUV in Bewegung setzte und warum die Tiere allein darin waren, ist noch unklar. Zusammenfassung erstellt mit

Ein abgestellter Geländewagen ist am Sonntagnachmittag in Hattingen im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen in die Ruhr gerollt. Im Inneren des Fahrzeugs befanden sich zwei Hunde.

Der SUV stand zuvor auf einer Hundewiese. Aus bislang ungeklärten Gründen setzte er sich plötzlich in Bewegung, rollte einen kleinen Abhang hinunter und landete im Fluss.

Das Fahrzeug versank so tief, dass nur noch das Dach aus dem Wasser ragte.

Wassersportler eilen zu Hilfe

Noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, gelang es Wassersportlern, einen der Hunde aus dem Wagen zu holen. Für das Tier kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Weil ein zweiter Hund im Fahrzeug vermutet wurde, untersuchten Taucher und Strömungsretter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft den versunkenen SUV. Sie fanden das Tier im Inneren und konnten es ebenfalls nur noch leblos bergen.

Feuerwehr und DLRG standen mit Booten, Tauchern und weiteren Spezialkräften im Einsatz.

Betriebsstoff tritt aus

Während der Bergung stellten die Rettungskräfte fest, dass geringe Mengen Betriebsstoff aus einem Kanister im Fahrzeug austraten.

Um eine weitere Ausbreitung im Fluss zu verhindern, legten sie eine Sperre mit Bindemittel aus. Erst am Abend konnte ein Bergungsunternehmen den Geländewagen aus der Ruhr ziehen. Der Einsatz dauerte rund drei Stunden.

Laut einem Bericht des WDR soll das Fahrzeug einem Schäfer gehören. Weshalb sich der SUV selbstständig machte und warum sich die Hunde allein im Auto befanden, ist noch nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.