SVP-Vertreter Matter glaubt an Rechenfehler bei US-Zöllen

Gemäss dem Zürcher SVP-Nationalrat Thomas Matter gelte es nun, konstruktiv mit den USA eine Lösung zu erreichen. Keystone

Donald Trumps Zollhammer trifft auch die Schweiz. Hiesige Politiker und Verbände orten Fehler, warnen vor wirtschaftlichem Schaden – und plädieren für engere Partnerschaften mit der EU.

Vertreter aus der Schweizer Politik und Wirtschaft haben auf die US-Zölle reagiert.

SVP-Nationalrat Thomas Matter vermutet beispielsweise einen Rechenfehler.

GLP-Präsident Jürg Grossen fordert als Reaktion eine Stärkung der Beziehungen zur EU. Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump verhängt weltweite Zölle – auch Schweizer Exporte werden mit 31 Prozent Aufschlag belegt. Der Schritt löst heftige internationale Kritik aus. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte etwa Gegenmassnahmen an. Auch hierzulande fallen die Reaktionen heftig aus.

So glaubt etwa der Zürcher SVP-Nationalrat Thomas Matter an einen Rechenfehler. Hinter der Aussage von Trump zu den Zöllen der Schweiz würden wohl fehlerhafte Daten stecken. Die Schweiz müsse nun alle Hebel in Bewegung setzen, um rasch eine Korrektur dieser Daten zu erreichen, sagt Matter zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Matter habe in dieser Angelegenheit indirekt mit einem früheren Botschafter der USA in der Schweiz Kontakt gehabt. Offenbar beruhten die Aussagen von US-Präsident Donald Trump auf einem falschen Datenset einer Wirtschaftsnachrichtenagentur.

Bauernverband ist «erstaunt»

Der Schweizer Bauernverband nimmt die Aussagen von US-Präsident Donald Trump «mit Erstaunen zur Kenntnis». Das sagt der Verband auf Anfrage.

Insgesamt profitierten die USA stark vom Handel mit der Schweiz und profitierten bei Industrieprodukten von einem zollfreien Marktzugang. Auch im Agrar- und Lebensmittelbereich gälten für die USA mehrheitlich keine oder sehr tiefe Zölle, schreibt der Bauernverband in seiner Stellungnahme vom Donnerstag.

«Einzig bei den sensiblen Produkten der Schweizer Landwirtschaft existieren ausserhalb der WTO-Kontingente hohe Zölle. Diese sind nötig, um die Inlandproduktion angesichts der sehr grossen Kostenunterschiede bei den Anforderungen zu erhalten», schreibt der Verband. Die USA hätten Zugang zum Schweizer Lebensmittelmarkt.

«Lästig, aber kein Drama»

«Die US-Zölle sind für die Schweizer Exportwirtschaft zwar lästig. Aber eine Dramatisierung ist unangebracht»: Das sagt der Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds SGB, Daniel Lampart.

Die Auswirkungen der Einführung von US-Zöllen auf chinesische Waren im Jahr 2018 seien inzwischen gut erforscht, schreibt Lampart in einem Blogbeitrag vom Donnerstag auf der SGB-Internetseite. Die Forschung zu diesen 20-Prozent Zöllen zeige, dass letztere zu einem grossen Teil von den US-Amerikanerinnen und -Amerikanern bezahlt worden seien.

Schweizer Firmen hätten bei der nun drohenden US-Zöllen eine viel bessere Marktstellung als chinesische Exporteure im Jahr 2018, führt Lampart weiter aus. Mehr als 50 Prozent der Schweizer Exporte in die USA stammten beispielsweise aus der Pharma/Chemie.

«Schlampig gearbeitet»

Die Erklärungen der Trump-Administration sind im Urteil BAK-Chefökonom Claude Maurer «erstaunlich unklar», wie er im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP sagte. «Bei uns würde man sagen: ‹schlampig gearbeitet.›»

Doch das sei bei Trump Teil des Konzepts. Maurer spricht in diesem Zusammenhang von einem «shock und awe»-Manöver - also Chaos als Strategie. Für Verwirrung sorgt etwa die Frage, ob die für die Schweiz wichtigen pharmazeutischen Produkte wirklich ganz von Trumps Zöllen ausgenommen sind.

Der Wirtschaftsverband Scienceindustries geht beispielsweise davon aus, dass auch Pharmaprodukte unter die pauschal ausgesprochenen Zölle in Höhe von 10 Prozent fallen. Maurer hingegen interpretiert die Aussagen Trumps dahingehend, dass Pharmaexporte ganz von Zöllen ausgeklammert werden - für den Moment jedenfalls. «Doch wer weiss, was morgen ist?»

GLP-Präsident Grossen plädiert für Bilaterale

«Seit gestern gibt es 31 neue Gründe für die Bilateralen III», schreibt GLP-Präsident Jürg Grossen auf der Plattform X.

Die von Trump angekündigte Belastung von Schweizer Produkten mit einem Zoll von 31 Prozent zeigten, wie wertvoll verlässliche Partnerschaften seien, schreibt der Berner Nationalrat weiter. «Sichern wir diese mit der EU für die Zukunft ab. Zölle machen Menschen ärmer.»

— Jürg Grossen (@Juerg_Grossen) April 3, 2025

Die Grünen wollen heute ihrerseits Forderungen und Vorschläge für eine nachhaltige und stabile Handelspolitik mit den USA präsentieren. Die entsprechende Medienkonferenz findet am Donnerstagnachmittag statt.

